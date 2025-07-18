Быстрая ходьба снизила угрозу старческой дряхлости

Утомление при простых физических нагрузках, появляющееся с возрастом, способны снизить дополнительные 14 шагов в минуту. К таким выводам пришли американские исследователи, проведя эксперимент с участием жителей домов престарелых. Увеличивая интенсивность ходьбы, пенсионеры нарастили дистанции и улучшили физические показатели.

На протяжении четырех месяцев исследователи нескольких американских университетов наблюдали за двумя группами подопечных домов престарелых: 56 человек вошли в группу повседневной скоростной ходьбы, 46 — в группу высокоинтенсивной ходьбы. Во время эксперимента участники второй команды увеличили свой ритм ходьбы до 88-111 шагов в минуту, в то время как скорость ходьбы у первой составляла 65-86 шагов в минуту. Три раза в неделю проводились сеансы, каждый из которых длился приблизительно 45 минут: 15 минут — на разминку и заминку, 30 минут — на ходьбу. Затем фазы менялись в зависимости от задач. Перерывы, которые пенсионеры делали по мере необходимости, в тесты не засчитывались.

Участники первой группы передвигались в комфортном для себя темпе, участникам второй предложили шагать настолько быстро, насколько это возможно и безопасно. Наблюдения вели медицинские специалисты, а определяющим был тест 6MWT (Six-Minute Walk Test), который оценивает способность человека проходить определенное расстояние в течение шести минут.

Представители второй группы улучшили его результаты в три раза, продлив дистанцию. Функциональные же возможности организма у них увеличились на 10 процентов. Добавив 14 шагов, они проходили в среднем 100 шагов в минуту, то есть с усиленной интенсивностью аэробных нагрузок.

Исследователи отметили, что возможность не уставать во время похода, например, в магазин чрезвычайно важна для стареющих и тем более дряхлеющих людей. Увеличивать частоту ходьбы можно во время тренировок ослабленных пациентов, разумеется, при контроле со стороны врачей. Немного более интенсивные прогулки способны улучшить самочувствие в целом. Научная работа опубликована в журнале PLOS ONE.

Кроме того, чтобы делать замеры темпа ходьбы, ученые разработали и протестировали приложение для смартфона. Пока его используют только в исследовательских целях, однако специалисты рекомендовали альтернативу — приложения с метрономом, чтобы придать бодрости и ритма шагу, ведь обыкновенная ходьба доступна всем и в любом возрасте.

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Елена Авдеева 54 статей Автор специализируется на материалах по психологии, социологии и другим гуманитарным дисциплинам. Исследует мотивацию, восприятие, коммуникацию и механизмы коллективного поведения.