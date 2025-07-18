Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Быстрая ходьба снизила угрозу старческой дряхлости
Утомление при простых физических нагрузках, появляющееся с возрастом, способны снизить дополнительные 14 шагов в минуту. К таким выводам пришли американские исследователи, проведя эксперимент с участием жителей домов престарелых. Увеличивая интенсивность ходьбы, пенсионеры нарастили дистанции и улучшили физические показатели.
На протяжении четырех месяцев исследователи нескольких американских университетов наблюдали за двумя группами подопечных домов престарелых: 56 человек вошли в группу повседневной скоростной ходьбы, 46 — в группу высокоинтенсивной ходьбы. Во время эксперимента участники второй команды увеличили свой ритм ходьбы до 88-111 шагов в минуту, в то время как скорость ходьбы у первой составляла 65-86 шагов в минуту. Три раза в неделю проводились сеансы, каждый из которых длился приблизительно 45 минут: 15 минут — на разминку и заминку, 30 минут — на ходьбу. Затем фазы менялись в зависимости от задач. Перерывы, которые пенсионеры делали по мере необходимости, в тесты не засчитывались.
Участники первой группы передвигались в комфортном для себя темпе, участникам второй предложили шагать настолько быстро, насколько это возможно и безопасно. Наблюдения вели медицинские специалисты, а определяющим был тест 6MWT (Six-Minute Walk Test), который оценивает способность человека проходить определенное расстояние в течение шести минут.
Представители второй группы улучшили его результаты в три раза, продлив дистанцию. Функциональные же возможности организма у них увеличились на 10 процентов. Добавив 14 шагов, они проходили в среднем 100 шагов в минуту, то есть с усиленной интенсивностью аэробных нагрузок.
Исследователи отметили, что возможность не уставать во время похода, например, в магазин чрезвычайно важна для стареющих и тем более дряхлеющих людей. Увеличивать частоту ходьбы можно во время тренировок ослабленных пациентов, разумеется, при контроле со стороны врачей. Немного более интенсивные прогулки способны улучшить самочувствие в целом. Научная работа опубликована в журнале PLOS ONE.
Кроме того, чтобы делать замеры темпа ходьбы, ученые разработали и протестировали приложение для смартфона. Пока его используют только в исследовательских целях, однако специалисты рекомендовали альтернативу — приложения с метрономом, чтобы придать бодрости и ритма шагу, ведь обыкновенная ходьба доступна всем и в любом возрасте.
Новое исследование показало, что реакция псов на объекты и звуки с ТВ-экранов варьируется в зависимости от характера и психологических особенностей питомцев. По мнению специалистов, знание этих деталей может пригодиться при разработке коррекционных программ для собак с проблемным поведением.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
Не секрет, что занятия спортом под музыку приятнее и помогают повысить продуктивность тренировок. В новом исследовании итальянские ученые на примере силовых упражнений показали, какая именно музыка лучше подходит для таких целей.
Лето 2025 обещает насыщенную линейку научно-фантастических сериалов на ведущих стриминговых платформах. От адаптаций культовых романов до масштабных космических одиссей — мы отобрали проекты, на которые стоит обратить внимание.
В условиях отсутствия связи (шахты, горы, тайга) критически важна надежная передача данных. Ученые Пермского Политеха разработали цифровую радиостанцию, устойчивую к помехам и физическим препятствиям, включая бетонные стены. Устройство передает данные в двух сетях MANET одновременно, обеспечивая скорость до 300 кбит/с (низкоскоростной канал) и 54 Мбит/с (высокоскоростной). Рация работает как ретранслятор и узел сети, что делает ее незаменимой для спасателей, промышленности и туристов. Ключевые преимущества разработки: помехоустойчивость, дальность связи до 30 километров и работа при -25°C до +55 градусов Цельсия.
В Институте искусственного интеллекта и цифровых наук ФКН НИУ ВШЭ предложили новый подход, основанный на современных методах машинного обучения, для определения генетического происхождения человека. Графовые нейросети позволяют с высокой точностью различать даже очень близкие популяции.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Лето 2025 обещает насыщенную линейку научно-фантастических сериалов на ведущих стриминговых платформах. От адаптаций культовых романов до масштабных космических одиссей — мы отобрали проекты, на которые стоит обратить внимание.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
От Монро до Маккензи Дэвис, или Почему в Голливуде перестали снимать красоток
Как мы умрем: рейтинг причин человеческой смертности
Идеальные миры
Пять правдивых теорий заговора
Человек и животное: найти десять различий
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии