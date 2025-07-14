О мероприятии

Жизнь когда‑то была предельно проста: делись, почкуйся — и никаких страстей. Затем появилось два пола, конкуренция, риск, ритуалы. Наконец, происходит первая «сексуальная революция», связанная с появлением внутреннего оплодотворения. Логично, что подобный способ размножения стал необходим для наземных позвоночных животных. Но, судя по палеонтологическим данным, сексуальная жизнь может уходить гораздо глубже в прошлое, на 400 миллионов лет назад. И изобретателями полового процесса могли оказаться панцирные рыбы. Палеонтолог и популяризатор науки Ярослав Попов расскажет, почему именно панцирные рыбы стали первыми донжуанами Земли; какие окаменелости доказывают, что секс существовал уже в девоне (а возможно и раньше); что ученым известно о древнейших способах спаривания, о репродуктивных стратегиях; как спаривались динозавры; как способ размножения влиял на эволюцию позвоночных.