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Россия и Узбекистан наладят сотрудничество в сфере научных исследований
В музее «Атом» на ВДНХ в Москве 16 июля 2025 года подписали соглашение о вступлении Института ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан (ИЯФ АН РУз) в Консорциум многоцелевого исследовательского реактора четвертого поколения МБИР.
Документ подписали руководитель ООО «Лидер Консорциума «МЦИ МБИР» (входит в «Росатом») Василий Константинов и директор ИЯФ Ильхам Садиков.
«Росатом» строит реактор МБИР четвертого поколения в Димитровграде в Ульяновской области. Это новый мощная исследовательская установка на быстрых нейтронах. Ее тепловая мощность составит 150 мегаватт, а в качестве теплоносителя будет использоваться натрий. В 2024 году начали монтировать оборудование первого контура. Когда МБИР запустят в 2028 году, он станет самым мощным в мире исследовательским реактором. Установка обеспечит атомную отрасль современной и технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на ближайшие 50 лет.
Василий Константинов считает, что строительство МБИР четвертого поколения создает уникальную научную площадку международного уровня. Присоединение Узбекистана к проекту расширяет возможности сотрудничества в области ядерных исследований. Ученые смогут исследовать поведение частиц в экстремальных условиях, проверять фундаментальные теории и искать новые состояния материи.
Уже сейчас проект объединяет специалистов из России и ОИЯИ, а в будущем к нему могут подключиться Китай, Белоруссия и другие страны. Как отметил Василий Константинов, МБИР — это не только передовые исследования, но и подготовка кадров, укрепляющая международное научное партнерство. Проект выходит далеко за рамки чистой энергетики, становясь важным инструментом научной дипломатии.
«Сегодняшнее подписание открывает новые горизонты сотрудничества между Институтом ядерной физики Узбекистана и российским научно-техническим сообществом. Мы гордимся возможностью стать частью уникального консорциума на базе МБИР — реактор четвертого поколения станет важнейшим инструментом для наших ученых, позволяя проводить передовые исследования и развивать научные направления будущего. Наш институт готов активно взаимодействовать с партнерами в разработке перспективных технологий и совместных научных инициатив. Объединение усилий ведущих мировых лабораторий позволит нам значительно повысить эффективность проводимых исследований и укрепить позиции нашей страны в области атомной науки и техники», — рассказал Ильхам Садиков.
Это сотрудничество укрепит связи между учеными разных стран и поможет развивать новые направления в ядерной энергетике.
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