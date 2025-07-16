О мероприятии

В лесах обитает большое число разнообразных насекомых. Все они — звенья в естественных цепях питания, которые не только не вредят, но и делают лесной массив устойчивее. Однако среди насекомых встречаются и такие, что время от времени размножаются в огромных количествах и тогда могут уничтожить лес. В последние десятилетия стали чаще проникать в российские леса чуждые пришельцы. Например, самшитовая огневка, попав на Северный Кавказ, полностью уничтожила в лесах весь самшит. О лесных насекомых расскажет кандидат биологических наук Юрий Иванович Гниненко.

Расписание улица Варварка, 6с1 Москва 11:00 Бесплатно Предварительная регистрация не требуется. Дополнительная информация