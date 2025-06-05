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В России разработали новую технологию получения лекарств от сахарного диабета второго типа на основе кишечной палочки
Ученые Центра синтетической биотехнологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова разработали новую биотехнологию получения фармацевтической субстанции для производства агонистов рецепторов ГПП-1 (глюкогоноподобного пептида первого типа), в том числе семаглутида. Это препараты нового класса, которые широко используется для лечения сахарного диабета второго типа и ожирения. Отечественную субстанцию для таких препаратов пока не производят. Разработанная технология позволит локализовать полный цикл производства современных лекарств для лечения сахарного диабета на территории России.
Сейчас большинство доступных на российском рынке препаратов – аналогов рецепторов ГПП-1, производят из фармацевтической субстанции из Китая. В Сеченовском Университете создали собственный уникальный продуцент (организм, который способен синтезировать органические вещества из неорганических соединений) и биотехнологию, позволяющую создавать основной компонент для таких лекарств, на территории России.
«Мы разработали технологию получения целевого вещества на основе генетически модифицированного штамма кишечной палочки (E.coli), — рассказал руководитель Центра синтетической биотехнологии Сеченовского Университета Василий Степаненко. — Большинство технологических решений, использующих кишечную палочку в качестве продуцента, основаны на том, что целевой продукт накапливается внутриклеточно.
Это осложняет и удорожает его очистку. Наше платформенное решение позволяет секретировать целевые продукты непосредственно в культуральную жидкость – раствор для выращивания микроорганизмов. Такой подход значительно сокращает время производства субстанции и делает технологический процесс гораздо более доступным для трансфера на производственную площадку. Сейчас в лабораторных условиях продуктивность нашей технологии превышает один грамм на литр белка предшественника. Это очень хороший показатель».
В ближайшее время ученые оформят права на интеллектуальную собственность. Затем технологию передадут индустриальному партнеру – для промышленного производства фармацевтической субстанции. Помимо этого, новое платформенное решение разработчики используют для создания линейки аффинных сорбентов для очистки вирусных частиц совместно с партнером – Научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Центр синтетической биотехнологии Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского Университета открылся в ноябре 2024 года. Основная задача центра — трансляция фундаментальных исследований ученых в конкретные биотехнологические продукты для практического здравоохранения.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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