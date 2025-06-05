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2 часа назад
Сеченовский Университет
2

В России разработали новую технологию получения лекарств от сахарного диабета второго типа на основе кишечной палочки

4.5

Ученые Центра синтетической биотехнологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова разработали новую биотехнологию получения фармацевтической субстанции для производства агонистов рецепторов ГПП-1 (глюкогоноподобного пептида первого типа), в том числе семаглутида. Это препараты нового класса, которые широко используется для лечения сахарного диабета второго типа и ожирения. Отечественную субстанцию для таких препаратов пока не производят. Разработанная технология позволит локализовать полный цикл производства современных лекарств для лечения сахарного диабета на территории России.

Сеченовский Университет
# бактерии
# диабет 2 типа
# кишечная палочка
# лекарства
# сахарный диабет
В Сеченовском университете разработали новую технологию получения субстанций для лекарств от сахарного диабета второго типа / © Mufid Majnun, unsplash.com

Сейчас большинство доступных на российском рынке препаратов – аналогов рецепторов ГПП-1, производят из фармацевтической субстанции из Китая. В Сеченовском Университете создали собственный уникальный продуцент (организм, который способен синтезировать органические вещества из неорганических соединений) и биотехнологию, позволяющую создавать основной компонент для таких лекарств, на территории России.

«Мы разработали технологию получения целевого вещества на основе генетически модифицированного штамма кишечной палочки (E.coli), — рассказал руководитель Центра синтетической биотехнологии Сеченовского Университета Василий Степаненко. — Большинство технологических решений, использующих кишечную палочку в качестве продуцента, основаны на том, что целевой продукт накапливается внутриклеточно.

Это осложняет и удорожает его очистку. Наше платформенное решение позволяет секретировать целевые продукты непосредственно в культуральную жидкость – раствор для выращивания микроорганизмов. Такой подход значительно сокращает время производства субстанции и делает технологический процесс гораздо более доступным для трансфера на производственную площадку. Сейчас в лабораторных условиях продуктивность нашей технологии превышает один грамм на литр белка предшественника. Это очень хороший показатель».

В ближайшее время ученые оформят права на интеллектуальную собственность. Затем технологию передадут индустриальному партнеру – для промышленного производства фармацевтической субстанции. Помимо этого, новое платформенное решение разработчики используют для создания линейки аффинных сорбентов для очистки вирусных частиц совместно с партнером – Научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Центр синтетической биотехнологии Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского Университета открылся в ноябре 2024 года. Основная задача центра — трансляция фундаментальных исследований ученых в конкретные биотехнологические продукты для практического здравоохранения.

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Сеченовский Университет
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Сеченовский Университет Минздрава России – ведущий медицинский исследовательский университет России, работающий с 1758 года. Сейчас в университете учатся более 26 тысяч студентов, в числе которых свыше 5,5 тысячи иностранцев из 90 государств. Среди 8,2 тысяч сотрудников 47 академиков РАН, более 2,2 тысяч кандидатов и докторов наук. В составе Первого МГМУ имени И. М. Сеченова действует крупнейший в России и Восточной Европе Клинический центр, в котором работает свыше 5 тысяч сотрудников, а половина врачей имеет ученую степень. В центре оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь по 50 профилям. Ежегодно помощь получают более 500 тысяч пациентов. Сегодня Сеченовский Университет – единственный российский университет в топ-250 мирового рейтинга QS по направлению «Медицина» и в топ-100 по направлению «Фармация и фармакология», а также лучший российский университет по направлению «Медицина» шанхайского рейтинга Shanghai Ranking Consultancy и единственный медицинский университет России, который входит в ежегодный рейтинг Forbes «100 лучших российских вузов». В 2024 году вошел в топ-20 российских университетов в рейтинге RAEX («РАЭКС-Аналитика»), заняв 15 место. В топ-5 вузов России по влиянию на научное сообщество в рейтинге влиятельности российских университетов по версии RAEX. Также занял первые места в предметных рейтингах RAEX в направлениях «Медицина» и «Фармация», сохранил за собой третью строчку рейтинга в направлении «Биотехнологии и биоинженерия» и впервые вошел в десятку лучших в направлении «Технологии материалов». Первый среди медицинских университетов в рейтинге университетов стран БРИКС. Сеченовский Университет трансформируется в исследовательский медицинский университет мирового уровня. Одна из его приоритетных задач — развитие науки и прикладных исследований.
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Сеченовский Университет
# бактерии
# диабет 2 типа
# кишечная палочка
# лекарства
# сахарный диабет
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# ВИЭ
# зеленый переход
# Испания
# солнечная энергетика
# энергетика
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