О мероприятии

В петроглифах ярче, чем в чем-либо другом из археологической сферы, отражается интеллектуальный мир древнего человека — его взгляды и представления об окружающем мире и самом себе, его мышление и сознание. Участники кинолектория смогут на некоторое время остановиться, замерев, и в буквальном смысле прикоснуться к вечности.

Фильм Юлии Бывшевой «Шишкинские писаницы», как машина времени — перенесет зрителей в эпоху, когда искусство было магией.

Расписание ул. Воздвиженка, 3/5 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация