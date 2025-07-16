О мероприятии

Чтобы в космос полететь, мало только захотеть: нужно понимать, как и почему аппараты выходят на орбиту. Не менее важно знать, какие материалы подходят для создания ракет, спутников и космических кораблей. Участники мероприятия узнают, с каких (буквально подручных) материалов начиналась советская космонавтика, какие характеристики делают металлы пригодными для использования в космонавтике и для чего орбитальной технике нужно золото.

Расписание просп. Мира, 119, стр. 34 Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация