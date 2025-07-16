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Экскурсия
12+
Материалы для космоса. Из чего делают космические аппараты

Слушатели узнают, какие характеристики делают металлы пригодными для использования в космонавтике.

Космонавтика и авиация
20 июля, 18:00 Идет 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва просп. Мира, 119, стр. 34

О мероприятии

Чтобы в космос полететь, мало только захотеть: нужно понимать, как и почему аппараты выходят на орбиту. Не менее важно знать, какие материалы подходят для создания ракет, спутников и космических кораблей. Участники мероприятия узнают, с каких (буквально подручных) материалов начиналась советская космонавтика, какие характеристики делают металлы пригодными для использования в космонавтике и для чего орбитальной технике нужно золото.

Расписание
20
Воскресенье
Июль 2025
просп. Мира, 119, стр. 34 Москва
18:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

просп. Мира, 119, стр. 34

16 июля, 11:51
Александр Речкин
1
# космос
# материалы
# технологии
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