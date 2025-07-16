Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Масштабный анализ за 26 лет подтвердил связь глобального потепления и цветения морей Арктики
Ученые из Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН и МФТИ проанализировали изменения концентрации хлорофилла и температуры поверхности Баренцева и Карского морей. Были обработаны снимки со спутниковых сканеров цвета за последние 26 лет. Это поможет прогнозировать климатические аномалии.
Результаты исследований опубликованы в журнале «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса».
На качество и температуру воздуха, в том числе на содержание в нем парниковых газов, которые являются одной из причин глобального потепления, влияют процессы природного и техногенного характера, происходящие на суше и в воде. Значимую роль играют особенности жизненного цикла фитопланктона. Так именуют мелкие водоросли, которые населяют верхний, освещаемый солнцем слой воды и переносятся ее течением.
Благодаря зеленому пигменту — хлорофиллу, фитопланктон способен к фотосинтезу. Из углекислого газа и воды в растительных клетках образуются органические соединения. Химическая реакция протекает с использованием солнечной энергии и выделением кислорода. Стоит отметить, что более 50 % атмосферного кислорода синтезирует именно фитопланктон, а от продуктивности некоторых его видов напрямую зависит, какую долю солнечной радиации водная поверхность поглощает и отражает. Это соотношение, в свою очередь, определяет температуру поверхности моря.
Фитопланктон — своего рода индикатор экологических проблем. Загрязнение водных объектов может привести к исчезновению фитопланктона либо, наоборот, к излишнему его развитию, за которым закрепился благозвучный термин — «цветение» воды. Следствием обоих случаев станет нарушение природного круговорота веществ и энергии. Наблюдение за динамикой численности и биомассы фитопланктона позволит спрогнозировать возможные климатические изменения и пути смягчения их последствий.
Ученые из ИО РАН и МФТИ исследовали временные зависимости биооптических характеристик Баренцева и Карского морей. Под биооптическими характеристиками понимают величины, отражающие взаимосвязь между оптическими свойствами водной среды и жизнедеятельностью обитающих в ней организмов. К оптическим свойствам, прежде всего, относят коэффициент яркости моря, определяющий цвет выходящего из толщи воды излучения. Окрашивание обусловлено наличием в воде примесей различного происхождения, в том числе фитопланктона и следов его существования.
В ходе работы ученые проанализировали изображения морей, которые получены с 1998 по 2024 год со сканеров цвета, установленных на спутниках Земли. По снимкам были определены коэффициенты яркости моря. Узнав эти величины, ученые вычислили биооптические характеристики — содержание кокколитофорид и хлорофилла а в воде. Кокколитофорида — это одноклеточная водоросль, покрытая, словно панцирем, известковыми пластинками. Хлорофилл а — одна из форм пигмента.
Обработку временных рядов проводили методом гармонического, сингулярного, спектрального и регрессионного анализа. При гармоническом анализе ученые представляли ряды биооптических характеристик в виде рядов Фурье, то есть как сумму тригонометрических функций. Сингулярный спектральный анализ осуществлялся путем разложения исходных рядов на отдельные слагаемые: медленно меняющуюся компоненту, периодическое слагаемое и остаток (шум). С помощью квантильной регрессии ученые исследовали зависимость выборки от времени. Объем выборки составлял 10 % наибольших значений биооптических характеристик. Применение такого вычислительного метода обусловлено тем, что происходящие в Арктике изменения климата приводят не только к потеплению, но и к учащению интенсивных «цветений» фитопланктона.
«Сотрудники нашей Лаборатории составили Атлас биооптических характеристик российских морей, — объяснил Дмитрий Глуховец, заведующий Лабораторией оптики океана ИО РАН и доцент кафедры термогидромеханики океана МФТИ. — Для обработки данных со спутниковых сканеров цвета мы используем оригинальные алгоритмы, которые разработаны нами на основе результатов многолетних судовых измерений, выполненных в исследуемых регионах».
Установлено, что в среднем субрегионе Баренцева моря, находящемся под влиянием Норвежского течения, количество хлорофилла а резко возрастает раз в полгода (Рисунок 1), а кокколитофорид — раз в год. Помимо этого обнаружены колебания концентрации пигмента с периодом 6-7 лет.
В Карском море данные наблюдений не дают возможности выделить основную частоту многолетних колебаний концентрации хлорофилла а. Температура поверхности моря растет, в среднем, на 0,058–0,098°C в год (Рисунок 2).
«Тенденция роста температуры поверхности изучаемых морей соответствует представлениям о происходящих в Арктике климатических изменениях», — добавил Дмитрий Глуховец.
Дальнейшая работа ученых будет направлена на уточнение границ акваторий, наиболее показательных для анализа межгодовой изменчивости биооптических характеристик.
Чемоданы оказались настоящими рассадниками микробов. Как выяснилось, на отдельных частях дорожных сумок может обитать в 58 раз больше бактерий, чем на сиденьях унитазов в общественном туалете.
В условиях отсутствия связи (шахты, горы, тайга) критически важна надежная передача данных. Ученые Пермского Политеха разработали цифровую радиостанцию, устойчивую к помехам и физическим препятствиям, включая бетонные стены. Устройство передает данные в двух сетях MANET одновременно, обеспечивая скорость до 300 кбит/с (низкоскоростной канал) и 54 Мбит/с (высокоскоростной). Рация работает как ретранслятор и узел сети, что делает ее незаменимой для спасателей, промышленности и туристов. Ключевые преимущества разработки: помехоустойчивость, дальность связи до 30 километров и работа при -25°C до +55 градусов Цельсия.
Даже опытные программисты считали, что использование нейросети для написания кода экономит им время. Однако, когда исследователи проверили это на задачах из реального мира, выяснилось, что разработчики ошибаются. В действительности применение ИИ увеличило время, необходимое для реализации проектов.
Лето 2025 обещает насыщенную линейку научно-фантастических сериалов на ведущих стриминговых платформах. От адаптаций культовых романов до масштабных космических одиссей — мы отобрали проекты, на которые стоит обратить внимание.
Международная команда ученых оценила связь между длительностью физической активности, ее интенсивностью, риском смерти от всех причин и вероятностью развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
В Институте искусственного интеллекта и цифровых наук ФКН НИУ ВШЭ предложили новый подход, основанный на современных методах машинного обучения, для определения генетического происхождения человека. Графовые нейросети позволяют с высокой точностью различать даже очень близкие популяции.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Климат или враги: что запирало Homo sapiens в Африке четверть миллиона лет
Облако обломков против МКС: в чем смысл орбитального ракетного удара Москвы?
«Команч» и его собратья: «невидимки» на свалке истории
Жизнь и смерть звезд
Вопросы читателей (ч. 3)
Самые необычные образцы украинских вооружений
10 самых известных ученых России
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии