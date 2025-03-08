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Татьяна Пичугина
3

Генетики нашли прародину древних кельтов

4.9

В наши дни на кельтских языках говорят лишь в прибрежных областях северо-запада Европы. А две-три тысячи лет назад они охватывали большую часть европейского населения. Традиционно их связывали с археологической культурой колоколовидных кубков, есть работы об их появлении в Британии, на Иберийском полуострове, юго-западе Германии. А вот о прародине мнения разошлись. В новом исследовании ученые провели обширный генетический анализ древней ДНК и протестировали гипотезы происхождения этой группы индоевропейских языков.

История
# древняя днк
# Европа
# Италия
# кельты
# культура колоколовидных кубков
Кельты
Реконструкция Хохдорфской гробницы — погребального комплекса кельтов на юге Германии / © Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, O. Braasch

Генетические исследования последних лет показали, что индоевропейские языки в Европу попали вместе с представителями ямной культуры из степей Причерноморья и Прикаспия. Ямники занимались скотоводством и вели подвижный образ жизни. Мигрируя на запад пять тысячелетий назад, они смешивались с коренным земледельческим населением. Так появились ключевые народы Европы бронзового и железного веков.

От смешения степняков-ямников и неолитических земледельцев возникла культура колоколовидных кубков. Есть предположение, что именно эта культура породила несколько индоевропейских диалектов, включая кельтские языки. Согласно генетическим исследованиям, кельтские языки проникали на территорию Британии дважды — 4500 и 3200-2800 лет назад, причем в последнем случае нашли связь с погребениями кновизской культуры в центральной Чехии. В целом же генезис и история кельтских языков между двумя волнами миграции остались невыясненными.

Разобраться в проблеме решили ученые во главе с Эске Виллерслевом, представляющем сразу три организации — Университет Копенгагена (Дания), Кембриджский университет (Великобритания) и Бременский университет (Германия). Их статья размещена на сайте электронного архива научных статей и препринтов по биологии bioRxiv.org.

География и даты образцов древней ДНК людей, включенных в окончательный датасет / © Hugh McColl et al., www.biorxiv.org, 2025

Исследователи проанализровали 4587 геномов с помощью идентичных по происхождению блоков (shared identity-by-descent). Сюда вошли 752 новых генома, из которых 126 происходят из Франции, Германии, Австрии, с Британских островов.

Как пояснили авторы, есть три модели экспансии кельтских языков. Согласно первой, они распространялись начиная с позднего неолита вдоль атлантической Европы через культуру колоколовидных кубков. Вторая модель предполагает их более позднее появление с территории Франции, Иберийского полуострова или севера Италии. Либо кельтские языки это продукт поздней бронзы — раннего железного века, сформировавшийся в среде гальштатской и латенской культур в центральной Европе.

Сначала генетики очертили территорию распространения культуры колоколовидных кубков в бронзовом и железном веках, в пределах которой формировались кельтские языки. Затем проследили миграции родственных народов внутри этой обширной области. В этом помогли кластеры геномов, содержащие примеси коренных земледельцев неолита. Всего выделили три «земледельческих» кластера, послуживших маркерами генетических линий.

Для начального анализа взяли образцы с предполагаемых прародин кельтов — Британских островов и Ирландии, Франции, Иберийского полуострова, Чехии. Добавили материал из эпохи неолита, бронзового века Анатолии, от ранних анатолийских земледельцев, культуры шаровидных амфор в Польше. Аналогичные датасеты составили для более поздних периодов и детально откартировали волны миграций.

Нужно пояснить, что кельты кремировали умерших, поэтому их ДНК позднего бронзового века очень мало. Только представители кновизской культуры из Чехии сжигали не всех, что позволило восполнить пробелы.

Моделирование подтвердило догадку о том, что кельтские языки распространяли народы, связанные с культурой полей погребальных урн центрально-восточной Европы в позднем бронзовом веке. Оттуда они принесли их во Францию, Британию, на Иберийский полуостров, в Италию.

Линия, проявившаяся позднее в кновизской культуре и давшая, вероятно, начало кельтским языкам, зародилась четыре-три тысячи лет назад. В ней обнаружили особенно сильный «земледельческий» сигнал, родом из Италии с позднейшей примесью анатолийцев.

Затем с 3200 по 2800 лет назад эта линия распространилась по всей западной Европе и позднее (2800-2500 лет назад) влилась в гальштатскую культуру Франции, Германии, Австрии.

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История
# древняя днк
# Европа
# Италия
# кельты
# культура колоколовидных кубков
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Палеонтология
# Германия
# древние виды
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