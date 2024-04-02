В Ирландии нашли затопленную крепость бронзового века

Ирландские археологи обнаружили на дне залива не только оборонительные валы, но и яму для барбекю. Последнее, впрочем, не точно.

Клю — залив Атлантического океана на западном побережье Ирландии. В его акватории находятся более сотни островов, от достаточно крупных до совсем маленьких. Один из них — Колланмор — расположен довольно близко к современной береговой линии, и во время отлива до него даже можно дойти по дну.

Археологи из Коннемары и Совета графства Мейо (Ирландия) обнаружили в той части залива, что лежит между Колланмором и Изумрудным островом, крепостные стены. Они воспользовались информацией местных жителей, которые сообщили о каких-то странных камнях по обе стороны от перешейка, открывающегося во время отлива.

В результате осмотра дна залива исследователи обнаружили два вала, сложенные из крупных известняковых блоков. Они построены параллельно друг другу и «отсекают» остров Колланмор и западную часть залива Клю от Ирландии.

Стены затопленной крепости видны во время отлива / © Irish Independent

Во время прилива валы уходят под воду. Но даже в часы отлива их не замечали, поскольку древние стены плотно заросли водорослями.

Независимый археолог Майкл Гиббонс (Michael Gibbons), возглавлявший поиск, предварительно датировал стены поздним бронзовым веком (1100-900 годы до нашей эры). Он предположил, что в то время Колланмор был крепостью, а стены построили, чтобы защитить остров от вторжения из Ирландии.

Бронзовый век начался в Ирландии, когда там появились носители культуры колоколовидных кубков. Они сплавляли медь из местных шахт с оловом, получая таким образом бронзу. Чуть позже древние металлурги обратили свое внимание на золото, которое довольно часто встречалось на острове в самородном виде. В результате доисторические ювелиры стали обрабатывать золото в масштабах, достаточных для обширной торговли.

Когда люди богатеют, они стремятся защитить свои богатства, а порой и отнять чужие. Самые крупные доисторические памятники Ирландии — городища бронзового века. Некоторые из них имели площадь больше 1,28 квадратного километра.

Строители часто огораживали свои поселения такими же стенами, какие археологи нашли на дне залива. Подобные оборонительные валы могли тянуться на километры. Особо важные крепости устраивали на озерных и морских мысах: там, по мнению ирландских ученых, было проще огородить поселение и потом его оборонять.

Гиббонс считает, что эти крепости построили общества, в которых доминировали военные вожди. По его мнению, Колланмор был важным стратегическим центром для местных жителей. Другие исследователи позднего бронзового века в Ирландии отмечали, что это период весьма активных войн между племенами, населявшими остров.

Отметим, что в свое время представители культуры колоколовидных кубков принесли в Ирландию не только металлургию, но и свои военные традиции, а также гены. В результате сложился геном именно островных кельтов (распространен среди современных ирландцев, шотландцев и валлийцев), отличающийся от генома кельтов материковой части Европы.

К эпохе поздней бронзы традиции культуры колоколовидных кубков были уже утрачены, на их место пришли новые. Это касается не только особенностей металлургической индустрии, но и типов захоронений. Огромные гробницы неолита вышли из моды. Вместо них появились одиночные могилы — своего рода каменные саркофаги, накрытые плитами.

Масштабное строительство того периода касалось только городищ и кромлехов. Последних в Коннемаре нет, но недалеко от крепостной стены, на дне залива, археологи нашли полость прямоугольной формы, выложенную камнями. Верхней плиты, которая однозначно указывала бы на захоронение, поблизости не обнаружили.

Гиббонс предположил, что это могут быть остатки fulacht fiadh — так в современной Ирландии называют место приготовления мяса на вертеле, своего рода яма для барбекю. На острове нашли уже множество таких доисторических ям, но все они устроены рядом с источниками пресной воды. Возможно, во времена поздней бронзы на дне залива Клю такие источники были. Но достоверно судить о назначении каменной полости пока нельзя.

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