Правители древних кельтов сомневались в верности своих жен

Авторы нового исследования считают, что у кельтских царей были весьма своеобразные обычаи, касающиеся наследования престола. Из-за этого племянниками они дорожили больше, чем сыновьями.

Впервые название «кельты» в письменных источниках встречается в VI веке до нашей эры, в трудах древнегреческого историка и географа Гекатея Милетского. Позже этот народ вскользь упоминал Геродот. В представлении этих античных авторов кельты — обычные варвары, каких много у границ цивилизации.

Более подробные сведения о кельтах появляются в источниках после 390 года до нашей эры, когда они вторглись в Римскую республику, разбили ее войска в Битве при Аллии и разграбили Рим.

Сейчас мы знаем, что кельты — это большая группа племен, близких по языку и материальной культуре и населявших в железном веке значительную часть Западной и Центральной Европы. Две археологические культуры — гальштатскую (800-450 годы до нашей эры) и латенскую (450-50 годы до нашей эры) — связывают именно с кельтами.

Кельтский погребальный курган / © Landesmuseum Württemberg, FaberCourtial; Thomas Hoppe (scientific reconstruction)

Для этих культур характерны курганные погребения. Некоторые из них отличаются богатым погребальным инвентарем: в кургане рядом с телом умершего размещали оружие, украшения, большие наборы посуды и даже церемониальные повозки. Часто это предметы импортного происхождения — от этрусков и греков.

Самые богатые курганы ученые называют местом погребения правителей кельтов. Как правило, это мужчины. Все они при жизни выделялись среди соплеменников: были выше обычного по росту и, скорее всего, крепче физически. Поэтому появилось предположение, что кельтские правители не наследовали власть, а брали своими руками. То есть правил всегда самый сильный воин.

Золотые украшения знатной кельтской дамы, с которыми ее похоронили / © Landesmuseum Württemberg, H. Zwietasch

От этой гипотезы отказались после того, как археологи нашли сразу несколько детских погребений со столь же впечатляющим погребальным инвентарем (разве что без оружия). Стало понятно, что власть у кельтов передавалась по наследству.

Группа археологов и генетиков из Германии попробовала выяснить, каким именно образом наследовали свою власть кельтские правители. Для этого они собрали образцы ДНК и данные по соотношению изотопов у скелетов, найденных в самых богатых курганах на юго-западе Германии. Работа с результатами их исследования опубликована в журнале Nature Human Behaviour.

Курганы, из которых извлекли скелетные останки, датированы 616-200 годами до нашей эры — то есть это гальштат и ранняя латенская культура. Всего в работе проанализированы останки 31 человека из этих погребений. По геномным данным исследователи выделили несколько близкородственных групп. Это может объяснять то, что правители были выше и сильнее своих подданных: они отличались от них по происхождению.

В двух самых богатых кельтских захоронениях в Европе исследователи обнаружили двух мужчин, связанных между собой родством «дядя — племянник (сын сестры)» или «дед — внук (сын дочери)». То есть наследование происходило по матрилинейной системе, когда родство между людьми определяют по принадлежности к материнскому роду. Такие же генетические связи отмечены для некоторых других проанализированных образцов.

Традиционно считается, что матрилинейность была характерна для самых ранних человеческих сообществ, а затем люди постепенно переходили к патрилинейности, определяя родство по отцовскому роду. Согласно исследованиям генетиков, в неолите и бронзовом веке матрилинейно были организованы лишь 12-17 процентов сообществ.

По историческим источникам мы можем утверждать, что определение родства по женской линии практиковали этруски, а также в раннем Риме. Сейчас таких сообществ стало еще меньше, хотя они не исчезли совсем (и едва ли исчезнут).

Бронзовый котел объемом около 500 литров из кургана Хохдорф / © Landesmuseum Württemberg, P. Frankenstein/H. Zwietasch

По мнению антропологов, матрилинейность возникает в популяциях, в которых распространены внебрачные связи и/или низка уверенность в отцовстве. В этом случае мужчина точно знает, что ребенок родной сестры — его родственник, а вот ребенок жены — совсем не обязательно. В результате правитель делает так, что власть после его смерти переходит к тому, кто однозначно родственник.

Авторы исследования подчеркнули, что они не экстраполируют полученные результаты на все группы ранних кельтов. Возможно, матрилинейность практиковали только племена, жившие на юго-западе Германии. Кроме того, система наследования и родственных связей у элит и более широких слоев населения могла различаться.

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