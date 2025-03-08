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В балтийском янтаре впервые нашли бабочку
Немецкие биологи купили кусочек янтаря, добытый из карьера в российском городе Янтарный, и обнаружили в нем застывшую бабочку. Вернее, яйцо, из которого больше 30 миллионов лет назад должна была появиться бабочка. Но зародыш завяз в древесной смоле и через несколько эпох попал в руки исследователей. По характерному строению яйца ученые отнесли находку к новому роду и виду.
Янтарь иногда справедливо называют капсулой времени. В этих минералоидах продолжают находить новые виды доисторических насекомых, застрявших на миллионы лет в вязкой древесной смоле. Такие инклюзы (включения живых организмов с ископаемую смолу) подсказали авторам «Парка юрского периода» идею возрождения динозавров по ДНК из крови, сохранившейся в заключенных в янтаре москитах.
Пока эта мысль остается фантастикой, комары, а также муравьи и другие насекомые действительно часто встречаются в ископаемой смоле. Другое дело — чешуекрылые, то есть бабочки и мотыльки. Их в янтаре находят гораздо реже, возможно из-за хрупкости крыльев взрослых особей. Не так давно стало известно о бабочке из доминиканского янтаря — она летала над миоценовыми цветками 16-19 миллионов лет назад. Хотя структура ее крыльев уцелела, окрас не сохранился.
Самая распространенная разновидность янтаря — балтийская, по некоторым оценкам, до 90 процентов всех залежей минералоида сосредоточено в Калининградской области. Тем удивительней, что в балтийском янтаре до сих пор не обнаруживали застывших бабочек. Статья двух биологов из Германии, опубликованная в журнале Palaeontologia Electronica, разрешает этот вопрос — они сообщили о новом виде нимфалид, застрявшем в застывшей смоле. Ученые подчеркивают, что это первая бабочка, найденная в балтийском янтаре.
Строго говоря, ископаемую смолу исследователи не нашли, а купили у «проверенного продавца». Помимо этого факта подлинность янтаря определяет и характерное голубое свечение под ультрафиолетом. Как и весь балтийский, этот кусочек янтаря происходит из пласта «голубая земля». Его добыли на калининградском предприятии в городе Янтарный.
Инклюз представляет собой сферическое яйцо бабочки с характерными шестиугольными узорами — из каждого угла растет шип высотой и толщиной 130 и 10 микрометров соответственно. Каждый оканчивается булавочкой диаметром 15 микрометров. Всего таких правильных шестиугольников может быть 400-500.
Систематический анализ — кто из этого яйца мог вылупиться больше 30 миллионов лет назад — показал, что находка принадлежит к новому роду и виду Eolimenitis baltica в семействе нимфалид (Nymphalidae). По крайней мере обнаруженное яйцо больше всего походит на яйца бабочек рода Adelpha, который тоже относится к нимфалидам. Родовое имя открытого насекомого состоит из двух частей: Eo- отсылает к греческому слову Eos, божество утренней зари, а limentis пришло из названия подсемейства Limenitidinae. Вид же обозначает место — балтийский янтарь.
Ближайшие родственники нового вида — ныне живущие ленточники, дневные бабочки с пестрым окрасом крыльев. «Балтийский янтарный лес» времен палеогена (66-23,03 миллиона лет назад) описывают как влажный смешанный — в нем росли как широколиственные, так и хвойные деревья. Более всего он походит на современные субтропики восточной и юго-восточной Азии — большинство современных ленточников обитает в этой зоне.
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