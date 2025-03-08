  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Только что
Андрей Папиш
2

В балтийском янтаре впервые нашли бабочку

4.1

Немецкие биологи купили кусочек янтаря, добытый из карьера в российском городе Янтарный, и обнаружили в нем застывшую бабочку. Вернее, яйцо, из которого больше 30 миллионов лет назад должна была появиться бабочка. Но зародыш завяз в древесной смоле и через несколько эпох попал в руки исследователей. По характерному строению яйца ученые отнесли находку к новому роду и виду.

Палеонтология
# бабочки
# Балтика
# насекомые
# палеоген
# чешуекрылые
# янтарь
Детальное изображение инклюза
Детальное изображение инклюза, демонстрирующее структуру поверхности яйца с шестиугольными полями диаметром 100 микрометров и булавовидными шипами по углам. Масштабная линейка равна 0,5 миллиметра / © Palaeontologia Electronica, Thilo C. Fischer and Axel Hausmann

Янтарь иногда справедливо называют капсулой времени. В этих минералоидах продолжают находить новые виды доисторических насекомых, застрявших на миллионы лет в вязкой древесной смоле. Такие инклюзы (включения живых организмов с ископаемую смолу) подсказали авторам «Парка юрского периода» идею возрождения динозавров по ДНК из крови, сохранившейся в заключенных в янтаре москитах.

Пока эта мысль остается фантастикой, комары, а также муравьи и другие насекомые действительно часто встречаются в ископаемой смоле. Другое дело — чешуекрылые, то есть бабочки и мотыльки. Их в янтаре находят гораздо реже, возможно из-за хрупкости крыльев взрослых особей. Не так давно стало известно о бабочке из доминиканского янтаря — она летала над миоценовыми цветками 16-19 миллионов лет назад. Хотя структура ее крыльев уцелела, окрас не сохранился.

Самая распространенная разновидность янтаря — балтийская, по некоторым оценкам, до 90 процентов всех залежей минералоида сосредоточено в Калининградской области. Тем удивительней, что в балтийском янтаре до сих пор не обнаруживали застывших бабочек. Статья двух биологов из Германии, опубликованная в журнале Palaeontologia Electronica, разрешает этот вопрос — они сообщили о новом виде нимфалид, застрявшем в застывшей смоле. Ученые подчеркивают, что это первая бабочка, найденная в балтийском янтаре.

Включение яйца бабочки нимфалиды в балтийский янтарь (наибольший диаметр два миллиметра), идентифицированного как яйцо представителя Eolimenitis baltica. Масштабная линейка равна 0,5 миллиметра / © Palaeontologia Electronica, Thilo C. Fischer and Axel Hausmann

Строго говоря, ископаемую смолу исследователи не нашли, а купили у «проверенного продавца». Помимо этого факта подлинность янтаря определяет и характерное голубое свечение под ультрафиолетом. Как и весь балтийский, этот кусочек янтаря происходит из пласта «голубая земля». Его добыли на калининградском предприятии в городе Янтарный.

Инклюз представляет собой сферическое яйцо бабочки с характерными шестиугольными узорами — из каждого угла растет шип высотой и толщиной 130 и 10 микрометров соответственно. Каждый оканчивается булавочкой диаметром 15 микрометров. Всего таких правильных шестиугольников может быть 400-500.

Систематический анализ — кто из этого яйца мог вылупиться больше 30 миллионов лет назад — показал, что находка принадлежит к новому роду и виду Eolimenitis baltica в семействе нимфалид (Nymphalidae). По крайней мере обнаруженное яйцо больше всего походит на яйца бабочек рода Adelpha, который тоже относится к нимфалидам. Родовое имя открытого насекомого состоит из двух частей: Eo- отсылает к греческому слову Eos, божество утренней зари, а limentis пришло из названия подсемейства Limenitidinae. Вид же обозначает место — балтийский янтарь.

Ближайшие родственники нового вида — ныне живущие ленточники, дневные бабочки с пестрым окрасом крыльев. «Балтийский янтарный лес» времен палеогена (66-23,03 миллиона лет назад) описывают как влажный смешанный — в нем росли как широколиственные, так и хвойные деревья. Более всего он походит на современные субтропики восточной и юго-восточной Азии — большинство современных ленточников обитает в этой зоне.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Палеонтология
# бабочки
# Балтика
# насекомые
# палеоген
# чешуекрылые
# янтарь
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
08 Мар
Бесплатно
Древнерусские амазонки и другие героини русских сказаний
ВДНХ
Москва
Лекция
08 Мар
Бесплатно
Математика велосипеда
Экспериментаниум
Москва
Лекция
08 Мар
450
Сверхновые: жизнь после жизни
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
08 Мар
700
Половой отбор
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
09 Мар
Бесплатно
Загадки и смыслы цивилизации Древнего Междуречья
ВДНХ
Москва
Лекция
09 Мар
Бесплатно
Немного о профессиолектах
ВДНХ
Москва
Лекция
10 Мар
Бесплатно
Математика: функции
Политехнический музей
Москва
Лекция
11 Мар
900
Будущее космонавтики: новые ракеты, новые проекты, новые цели
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Мар
Бесплатно
Попытка контакта: послания внеземному разуму
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 13:45
Юлия Трепалина

Психологи проверили, связано ли восприятие двояких картинок с чертами личности

В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.

Психология
# двойственные изображения
# личностные качества
# оптическая иллюзия
# черты личности
Вчера, 14:27
Елизавета Александрова

Одна из «темных комет» оказалась потерянным советским аппаратом

Расчеты показали, что небольшой околоземный объект 2005 VL₁ в 1965 году был особенно близко к Земле, а несколько месяцев спустя пролетел мимо Венеры. Все это напоминает траекторию одной из советских межпланетных станций.

Астрономия
# автоматическая межпланетная станция
# астероиды
# Венера
# космос
# околоземной объект
# околоземные астероиды
Позавчера, 13:06
Илья

Австралийские лирохвосты «вырастили» свою добычу

Большая птица-лира, или обыкновенный лирохвост, известный своим красивым хвостом и способностью имитировать звуки, обладает уникальным талантом. Лирохвосты создают микросреды для выращивания и откорма добычи.

Биология
# птицы
# хищничество
# экосистемы
Позавчера, 13:45
Юлия Трепалина

Психологи проверили, связано ли восприятие двояких картинок с чертами личности

В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.

Психология
# двойственные изображения
# личностные качества
# оптическая иллюзия
# черты личности
2 марта
Березин Александр

Частный космический аппарат впервые успешно высадился на Луну

Сегодня, 2 марта 2025 года, аппарат Blue Ghost, построенный техасской компанией Firefly Aerospace, мягко прилунился в Море Кризисов. До сих пор все попытки частных аппаратов сделать это заканчивались не вполне удачно.

Космонавтика
# Blue Ghost
# NASA
# космос
# Луна
# США
3 марта
Редакция Naked Science

«Микки 17»: кинематографическая сатира или научная утопия?

Пон Джун‑хо вновь удивил мир кино своим последним проектом «Микки 17», представленным вне конкурса на 75‑м Берлинском кинофестивале. Эта третья англоязычная работа режиссера после «Сквозь снег» и «Окчи» успела привлечь внимание критиков благодаря гармоничному сочетанию научной фантастики, социальной сатиры и черного юмора.

Sci-Fi
# 3D-биопечать
# будущее
# научная фантастика
# фильмы
12 февраля
Елизавета Александрова

Предложено еще одно объяснение необычной формы Оумуамуа

Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
# события приливных разрушений
10 февраля
Елизавета Александрова

В космосе открыли суперструктуру диаметром более миллиарда световых лет

Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.

Астрономия
# галактические нити
# космос
# крупномасштабная структура вселенной
# сверхскопление галактик
10 февраля
Андрей

На почти полном скелете плезиозавра, хранившемся в музее 80 лет, обнаружили кожу и чешую

Европейские палеонтологи изучили исключительно сохранившийся скелет плезиозавра из юрского периода, обнаруженный в Германии еще в 1940 году. Тогда ископаемую рептилию спрятали от разрушений войны в музей, а через 80 лет выяснилось, что на теле древнего животного остались мягкие ткани — кожа с уцелевшими клеточными ядрами и чешуйки. Новые данные дополняют представление о внешнем виде плезиозавров, живших больше 180 миллионов лет назад.

Палеонтология
# Германия
# древние виды
# кожа
# плезиозавр
# плезиозавры
# чешуя
# Юрский период
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. В балтийском янтаре впервые нашли бабочку

    Только что

  2. Генетики нашли прародину древних кельтов

    2 часа назад

  3. У собак и людей нашли общие гены, связанные с ожирением

    Вчера, 18:04

  4. Российские ученые узнали, что происходит с нашим телом в положении стоя

    Вчера, 16:35
Выбор редакции

Затопить МКС как можно скорее: почему Маск прав и отчего орбитальные станции считали «паровозом» еще советские космонавты

24 февраля

Последние комментарии

Иван Колупаев
5 минут назад
Алекс, что-то не похоже чтоб ты разбирался 😁 Иначе бы предъявил хоть что-то кроме голословных утверждений. И да конечно сравнение России и США

Повторный взрыв Starship V2 указал на общие проблемы с ракетами Королева и фон Брауна

Иван Колупаев
14 минут назад
Александр, вот например что говорилось о сроках год назад. Сейчас похоже даже вы не верите что Маск успеет на Луну в 2025 😏 хоть демо-миссия

Повторный взрыв Starship V2 указал на общие проблемы с ракетами Королева и фон Брауна

Алекс Алехин
15 минут назад
И., Зная исторю, ты бы не стал что то предполагать, а знал точно. Это первое. А второе, всегда сравнивает ТОТ, кто не разбирается. Запомни, а то

Повторный взрыв Starship V2 указал на общие проблемы с ракетами Королева и фон Брауна

Иван Колупаев
1 час назад
А., хамство не аргумент а показатель низкого айкью. Что до истории так я жил в то время о котором ты пытаешься рассуждать. Главного ты так и не понял -

Повторный взрыв Starship V2 указал на общие проблемы с ракетами Королева и фон Брауна

Sokol Bel
1 час назад
Роман, Это ты живёшь на чужих территориях

Китай без объявления начал строить сразу 12 реакторов нового типа

Sokol Bel
1 час назад
Роман, Эй кастрюля. Что ты сдесь забыла

Китай без объявления начал строить сразу 12 реакторов нового типа

Tosya Kolbaskina
2 часа назад
Скажите, с каких пор фармацевты стали экспертами в пищевой отрасли? Я пищевой химик, и вижу в этой статье много неточностей и даже банальную

Е-добавки: пермский химик рассказал, как узнать степень вредности состава продуктов

Александр Березин
3 часа назад
Лана, в вики в этом месте стоит ссылка на Гардиан, но в публикации Гардиан я этого не нашел. Так что вопрос об источнике продолжает иметь место.

Повторный взрыв Starship V2 указал на общие проблемы с ракетами Королева и фон Брауна

Александр Березин
3 часа назад
Skeptik, чтоб вам жить и умереть на "полном гособеспечении", на котором находятся наши ученые.

Опубликованы первые снимки, сделанные Blue Ghost после прилунения

Александр Березин
3 часа назад
K, "Миф №4: У Луны нет атмосферы, поэтому с ее поверхности даже днем всегда видно звезды": https://naked-science.ru/community/1029940

Опубликованы первые снимки, сделанные Blue Ghost после прилунения

Алекс Алехин
5 часов назад
Иван, а первую строку ты и не прочёл. Печально. И историю не знаешь, почему многоразовый корабль более не летал. Учись или проживи неучем.

Повторный взрыв Starship V2 указал на общие проблемы с ракетами Королева и фон Брауна

K I
10 часов назад
ГДЕЕЕЕ ЗВЕЗДЫЫЫЫ АААААА ??????

Опубликованы первые снимки, сделанные Blue Ghost после прилунения

Владимир Иванов
11 часов назад
Роман, не переживай, это обычная геополитика. На вас вообще всем побоку. Все вокруг решают свои проблемы, а вы - разменная монета, которую скоро

Китай без объявления начал строить сразу 12 реакторов нового типа

Вадим Маракулин
14 часов назад
Совсем и не подумали о воде когда решили обжить Марс, без воды то никак, а с водой там плохо, не то же что на Земле. Получается природной водой там не

Планетологи выяснили, как Марс впитывает воду

Иван Колупаев
14 часов назад
Алекс, а "Энергия" у вас тоже была многоразовая? 😏 И напомните сколько раз слетал тот Буран.

Повторный взрыв Starship V2 указал на общие проблемы с ракетами Королева и фон Брауна

Алекс Алехин
15 часов назад
Александр, учи историю и её выводы. «Бура́н» — советский орбитальный корабль-ракетоплан многоразовой транспортной космической системы

Повторный взрыв Starship V2 указал на общие проблемы с ракетами Королева и фон Брауна

СЕРГЕЙ СЕЛЕЗНЕВ
16 часов назад
Почему все говорят что будет дифицит питьевой воды на планете, предполагаю что будет ядерная война часть воды испарится оставшаяся будет заражена

Ученый прогнозирует, что люди станут бессмертными уже в 2029 году

Иван Колупаев
19 часов назад
Krlmn, в других компаниях тоже инженеры а результат почему-то у "менеджера"😏

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Krlmn Gdbm
19 часов назад
Александр, ну Маск понимает. Всё заслуги инженеров менеджеру, что просто денег даёт.

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Krlmn Gdbm
19 часов назад
Что-то парень не договаривает. ИИ не оказалась и не окажется умнее - ибо шаблон. А полёту препятствует радиация. Или он знает больше?

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно