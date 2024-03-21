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53 минуты назад
Александр Березин
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Двигатели ракеты «Союз» с людьми на борту не включились впервые в истории

5.2

Ракета «Союз» 21 марта 2024 года должна была вывести в космос корабль с людьми, летящими на МКС. Однако вместо этого случилась автоматическая отмена старта на этапе обратного отсчета, первая в истории ракет такого типа. По какой-то причине вовремя не включились двигатели, что тоже относится к аномалиям, которые в случае этой ракеты (в пилотируемых полетах) ранее не наблюдались.

Космонавтика
# «Союз 2.1в»
# космонавтика
# Роскосмос
Ракета «Союз-2.1а» на стартовом столе / © РИА Новости

В 16:21:19 по московскому времени с Байконура должна была стартовать ракета «Союз-2.1а», выводящая на орбиту космический корабль «Союз МС-25». На нем к МКС планировали отправить трех человек — первую в истории представительницу Белоруссии в космосе Марину Василевскую, американку Трейси Дайсон и Олега Новицкого, космонавта «Роскосмоса». На пресс-конференции по случаю запуска глава российского космического ведомства пошутил, обращаясь к двум женщинам на борту: «Вы там за мужчиной приглядывайте. Чтобы он на все правильные кнопки нажимал».

© «Роскосмос»

По плану Новицкий и Василевская должны были провести на орбите 12 дней, а Трейси Дайсон — 186 дней. Теперь ясно, что они полетят не ранее субботы (через примерно 47 часов от отложенного старта), однако пока трудно сказать, насколько это изменит итоговое количество суток в космосе.

«Союз-2.1а» — носитель семейства Р-7. Исходную ракету семейства разработал Сергей Королёв, после первоначального периода испытательных полетов она отличалась исключительно высокой надежностью. Лишь в 2020-х годах ее обошла по числу безаварийных пусков подряд ракета Falcon 9 последней модификации.

Слева направо: Трейси Дайсон, Олег Новицкий, Марина Василевская. После отмены старта только у последней не поднялся пульс. Некоторые подъем пульса у первых двух объясним: в истории российской космонавтики отмены старта с людьми на этапе обратного отсчета еще никогда не происходило / © NASA,Bill Ingalls

Из одновременной трансляции запуска NASA следует, что примерно за 20 секунд до старта не включились двигатели «Союза-2.1а», хотя кабель-мачта, как заметно на видео, отошла от ракеты.

Это исключительно необычное событие. Дело в том, что двигатели ракет семейства Р-7 традиционно запускаются поджогом березовых палок (всего их 32 штуки). Официально такие палки называют пирозажигательным устройством, ими комплектуют многокамерные кислород-керосиновые двигатели РД-107/108 (по палке на каждую камеру сгорания).

Выглядит все это как деревянная Т-образная опора с парой пиротехнических шашек с подпружиненным контактом между ними. Когда при пуске подается команда «зажигание», шашки загораются (поджиг от электрозапалов), после чего перегорает провод подпружиненного контакта, пружина разжимает контакт, а электросистема ракеты открывает клапаны подачи топлива.

Это исключительно надежная система, в которой несрабатывание может произойти лишь по крайне ограниченному количеству причин. Например, шашка может не загореться от электрозапала. Такой инцидент произошел 12 марта 2016 года при запуске спутника «Ресурс-П № 3». Через сутки его попытались запустить снова на той же ракете, и все прошло благополучно (в этот раз шашка загорелась). Но в отличие от сегодняшнего происшествия, тогда речь шла не о пилотируемом полете.

Продуманная и простая конструкция березовых палок позволяет быстро заменить неисправные элементы системы зажигания (за считаные часы). Однако в сегодняшнем случае проблема, вероятно, не в самих шашках или палках.

Упомянутые березовая палки хорошо видны снизу ракет этого семейства / © Юрий Лозга

Юрий Борисов назвал причиной отмены старта падение напряжения химического источника тока. Очевидно, напряжение оказалось недостаточным для активации электрозапалов. Обычно на замену самих палок и шашек нужны всего сутки, но повторный старт отложили на 47 часов. Возможно, это связано со временем на замену и проверку химических источников электропитания.

Сравнивая с другими ракетами, систему зажигания «Союзов», как и всего семейства Р-7, принято оценивать весьма высоко. В отличие от известных проблем с системой зажигания «Сатурнов» в «Аполлон-6», в случае «королёвских» ракет серьезные проблемы с запуском двигателей предельно маловероятны.

У следующих поколений ракет, включая российские, системы зажигания будут уже другими (вероятно, лазерными), потому что «березовая» схема Королёва рассчитана на одноразовые носители и не может использоваться для повторного пуска двигателя, который так необходим многоразовым ракетам.

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Космонавтика
# «Союз 2.1в»
# космонавтика
# Роскосмос
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Комментарии

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3 Комментария

Boris Poff
Boris Poff
23 минуты назад
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Прямо чувствуется как автор хотел бы жить в стране, где вместо неработающих березовых палок в ракетных двигателях, испытывались бы новые Старшипы. Но не повезло. https://naked-science.ru/article/nakedscience/pusk-izmenil-mir
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    Александр
    Александр
    4 минуты назад
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    0
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    Boris, жить в стране, где транспропаганда заставляет твоего ребенка отрезать себе кое-какие части тела, как это имеет место быть у создателя Старшипа? Спасибо, но я слишком хорошо отношусь к членам своей семьи, чтобы желать им такой судьбы. Березовые палки работают -- и очень неплохо (это самая надежная из известных систем зажигания на одноразовых ракетах). Лучше системы зажигания на "Сатурнах". Если прочитать новость выше, то можно заметить, что проблема там была никак не в палках. Путать технические проблемы той или иной отрасли со страной, в которой хочется жить -- это история про кого-то другого. Никак не про меня. Взять хотя бы вас. Ни в одном городе США нет метро, хотя бы отдаленно сравнимого с московским по уровню внешнего вида и удобству. Значит ли это, что вы хотите переехать в Москву -- но не судьба?
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U Xi
U Xi
49 минут назад
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Все бывает в первый раз
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Boris Poff
23 минуты назад
Прямо чувствуется как автор хотел бы жить в стране, где вместо неработающих березовых палок в ракетных двигателях, испытывались бы новые Старшипы.

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U Xi
49 минут назад
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