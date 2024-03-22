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Почку свиньи впервые успешно пересадили живому человеку
Хирургам в США удалось первый раз успешно пересадить живому мужчине генетически модифицированную почку свиньи. Об этом сообщили на сайте клиники, где проходила операция.
Медики пробовали выполнить трансплантацию органа животного человеку пять раз. Впервые человеку пересадили почку генетически модифицированной свиньи в сентябре 2021 года, повторили попытку в ноябре. В обоих случаях почки пересаживали умершим людям, эксперимент длился 54 часа и проходил успешно. Летом 2022 года дважды пробовали выполнить пересадку сердца свиньи человеку — оба пациента умерли через несколько недель после эксперимента. Наибольшего успеха удалось достичь в 2023 году, когда свиная почка смогла функционировать в теле умершего мужчины два месяца: тогда перед операцией в органе «отключили» ген, из-за которого человеческий организм мог начать его отторгать.
В Массачусетской больнице общего профиля первый раз успешно пересадили генно-модифицированную почку свиньи живому человеку, которому ранее диагностировали терминальную стадию заболевания почек. С 2018 года 62-летний Ричард Слейман жил с почкой донора-человека, которую ему трансплантировали после многих лет жизни с сахарным диабетом второго типа и высоким кровяным давлением. Однако в 2023 году она начала отказывать. Тогда врачи предложили экспериментальный метод — пересадку почки свиньи. Пациент согласился, чтобы «не только помочь себе, но и дать надежду тысячам людей, которым необходима трансплантация, чтобы выжить». О результатах операции сообщили на официальном сайте клиники.
По словам хирурга, свиная почка была такой же по размеру, как человеческая. А когда ее «установили» в организм пациента, то «мгновенно покраснела» и начала вырабатывать мочу. Как рассказали врачи Массачусетской больницы общего профиля прессе, Слейман чувствует себя хорошо после операции и его скоро выпишут.
«Эта успешная процедура знаменует новую эру в медицине, в которой у нас есть возможность сделать так, чтобы долгая поставка органов перестала быть препятствием для трансплантации. Так ни один пациент не умрет, ожидая получения органа», — рассказал генеральный директор компании eGenesis, в которой модифицировали свинью, чтобы сделать ее органы подходящими для человека.
Пациентам по всему миру нужно гораздо больше донорских органов, чем доступно. Например, в США ежедневно умирают 17 человек, которые ждали пересадки. При этом наиболее дефицитный орган — почки. Согласно данным Сети по закупке органов и трансплантации, в 2023 году пациентам пересадили примерно 27 тысяч почек, но почти 89 тысяч человек были в списке ожидания.
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