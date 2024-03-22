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Полина Меньшова
1

Почку свиньи впервые успешно пересадили живому человеку

7.0

Хирургам в США удалось первый раз успешно пересадить живому мужчине генетически модифицированную почку свиньи. Об этом сообщили на сайте клиники, где проходила операция.

Медицина
# ксенотрансплантация
# операция
# почки свиньи
# трансплантация почек
Медсестра извлекает почку свиньи из контейнера для подготовки к трансплантации
Медсестра извлекает почку свиньи из контейнера для подготовки к трансплантации / © massgeneral.org

Медики пробовали выполнить трансплантацию органа животного человеку пять раз. Впервые человеку пересадили почку генетически модифицированной свиньи в сентябре 2021 года, повторили попытку в ноябре. В обоих случаях почки пересаживали умершим людям, эксперимент длился 54 часа и проходил успешно. Летом 2022 года дважды пробовали выполнить пересадку сердца свиньи человеку — оба пациента умерли через несколько недель после эксперимента. Наибольшего успеха удалось достичь в 2023 году, когда свиная почка смогла функционировать в теле умершего мужчины два месяца: тогда перед операцией в органе «отключили» ген, из-за которого человеческий организм мог начать его отторгать.

В Массачусетской больнице общего профиля первый раз успешно пересадили генно-модифицированную почку свиньи живому человеку, которому ранее диагностировали терминальную стадию заболевания почек. С 2018 года 62-летний Ричард Слейман жил с почкой донора-человека, которую ему трансплантировали после многих лет жизни с сахарным диабетом второго типа и высоким кровяным давлением. Однако в 2023 году она начала отказывать. Тогда врачи предложили экспериментальный метод — пересадку почки свиньи. Пациент согласился, чтобы «не только помочь себе, но и дать надежду тысячам людей, которым необходима трансплантация, чтобы выжить». О результатах операции сообщили на официальном сайте клиники.

По словам хирурга, свиная почка была такой же по размеру, как человеческая. А когда ее «установили» в организм пациента, то «мгновенно покраснела» и начала вырабатывать мочу. Как рассказали врачи Массачусетской больницы общего профиля прессе, Слейман чувствует себя хорошо после операции и его скоро выпишут.

«Эта успешная процедура знаменует новую эру в медицине, в которой у нас есть возможность сделать так, чтобы долгая поставка органов перестала быть препятствием для трансплантации. Так ни один пациент не умрет, ожидая получения органа», — рассказал генеральный директор компании eGenesis, в которой модифицировали свинью, чтобы сделать ее органы подходящими для человека.

Пациентам по всему миру нужно гораздо больше донорских органов, чем доступно. Например, в США ежедневно умирают 17 человек, которые ждали пересадки. При этом наиболее дефицитный орган — почки. Согласно данным Сети по закупке органов и трансплантации, в 2023 году пациентам пересадили примерно 27 тысяч почек, но почти 89 тысяч человек были в списке ожидания.

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Медицина
# ксенотрансплантация
# операция
# почки свиньи
# трансплантация почек
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