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Жители России утратили веру в рукотворность глобального потепления
Эволюция взглядов населения России за последние 20 лет оказалась противоположной точке зрения власти. Если государство недавно не только признало антропогенный характер потепления, но и встало на позицию борьбы с ним, то граждане разуверились в том, что изменение климата вызвал человек. Одновременно вдвое выросла доля тех, кто считает глобальное потепление благом.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел выборочный телефонный опрос 1600 жителей России с целью узнать их мнение о глобальном потеплении. Аналогичное исследование проходило в 2007, 2008 и 2010 годах, что позволило отследить эволюцию взглядов.
Доля тех, кто считает глобальное потепление реально происходящим, — всего 85%. Еще 7% населения убеждены, что его нет, а 8% не уверены. Это достаточно интересно, поскольку опрашивали людей старше 18, то есть тех, кто лично застал резкое смягчение зим в России.
Только 37% опрошенных посчитали, что причина глобального потепления — деятельность человека; 44% назвали виновником естественную изменчивость климата. Этот показатель еще необычнее предыдущего, поскольку, как неоднократно писал Naked Science, антропогенный характер потепления показал именно советский климатолог более полувека назад (до того, как потепление зафиксировали термометрами). В нашу эпоху такой вывод очень давно не отрицают подавляющее большинство климатологов.
Причем раньше уровень осведомленности граждан был выше: в 2007 году 59% считали потепление рукотворным, в 2008-м — 57%, а в 2010-м — 51%. Налицо тенденция к снижению знаний по этому вопросу.
В госаппарате тенденция обратная. Президент Владимир Путин, еще семь лет назад сообщавший, что ему не известны причины потепления, четыре года назад все же поменял позицию:
«[То, что погода сошла с ума] связано с глобальным потеплением. Многие небезосновательно считают, что это связано с деятельностью человека и выбросами CO2. <…> Мы должны сделать все для того, чтобы минимизировать свой вклад в то, что происходит».
В то же время есть в опросах и ряд ответов, показывающий рост ознакомленности россиян с климатическими реалиями. Если в 2007 году 45% населения полагало (в 2008 году — даже 50%), что потепление приведет к катастрофическим последствиям для всей Земли, то сегодня так считают только 23%. Причем тут есть существенная разница в связи с полом опрошенных: 28% процентов женщин считают, что планету ждут катастрофические последствия, а среди мужчин таких лишь 18%.
В вариантах ответов не было «из-за потепления ситуация на планете улучшится», хотя именно это прогнозировал советский климатолог, предсказавший его неизбежность в 1971 году. Однако де-факто близкая точка зрения, судя по опросу, становится все более распространена. Еще 19% граждан посчитали, что климат в результате потепления улучшится как минимум для некоторых регионов Земли. Среди мужчин таких 24%, среди женщин — 16%. В прошлые годы такой вариант не набирал более 7-10%. В то же время среди зумеров 36% полагают потепление опасным.
Напомним, что в результате антропогенных выбросов СО2 и глобального потепления сегодня на планете наблюдаются рекордный за последние 50 тысяч лет объем биомассы растений и рекордный уровень площади листьев. Максимального уровня глобальное озеленение достигло в 2020 году, то есть в самый теплый год за всю историю инструментальных наблюдений на Земле.
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