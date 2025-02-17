Ученые обнаружили ДНК сальмонелл и стрептококков в археологических памятниках бронзового века

Поиски источника возбудителей смертельных инфекций продвигаются во все более отдаленные археологические эпохи. Последние находки говорят о том, что люди столкнулись с эпидемиями при переходе от охоты и собирательства к земледелию и одомашниванию скота. Значит, многие болезни пришли из дикой природы. Однако выявить следы патогенов непросто из-за особенностей захоронений и плохой сохранности останков. Чтобы разобраться в проблеме, международный коллектив ученых проанализировал сотни образцов, возраст которых охватил шесть тысяч лет.

С большинством зоонозных болезней, то есть передавшихся нам от животных, человечество столкнулось примерно 10 тысяч лет назад, во время неолитической революции. Этому способствовали тесные контакты с одомашненным скотом, разделка и потребление мясных продуктов, рост популяции и скученность населения.

Ученые пытаются отыскать истоки этих инфекций — природный резервуар, организмы-посредники. Открытия пока единичные. Так, в останках овцы возрастом 8000 лет назад обнаружили возбудитель бруцеллеза, а на днях СМИ сообщили о находке ДНК чумной палочки, опять же, у овцы из поселения бронзового века на Южном Урале.

Исследователи из нескольких стран ЕС, России и США решили провести масштабный скрининг образцов из археологических памятников, чтобы посмотреть, удастся ли там найти признаки возбудителей зоонозов. Они проанализировали 346 проб, взятых из 329 скелетных остатков животных 34 археологических памятников, расположенных в Европе и Центральной Азии. Самый древний — Монджукли Депе возрастом 4650-4350 лет до нашей эры, самый молодой — Гиц в Польше, датированный средними веками, это 900-1200 лет. Большинство же памятников — бронзового века, поскольку, как показали предыдущие исследования, предковые формы человеческих патогенов все чаще находят в захоронениях этого периода. Результаты научной работы размещены на сайте электронного архива научных статей и препринтов по биологии bioRxiv.org.

География и возраст археологических памятников, откуда были взяты образцы для исследования / © Anne Kathrine W. Runge et al., 2025

Все кости классифицировали по типам животных, включив диких представителей. Среди них были лошади, крупный рогатый скот, свиньи, козы. Некоторые образцы, чаще всего овечьи, имели признаки болезней. Из взятых проб извлекли ДНК, секвенировали и выполнили анализ по библиотекам патогенов. В результате ученые получили 55 надежных сигналов, указывающих на присутствие ДНК бактерий.

Самые опасные из обнаруженных бактерий — Salmonella enterica, Bordetella petrii, Coxiella burnetii, Erysipelothrix rhusiopathiae. Наиболее древняя линия S. enterica, извлеченная из человеческих останков, датируется возрастом 6000 лет. Теперь исследователи выяснили, что ее резервуаром или переносчиком могли быть овцы, козы и собаки.

Бактерия E. rhusiopathiae встречается у позвоночных и беспозвоночных. Недавно ее обнаружили в останках средневекового человека на юго-западе Англии. Этот патоген вызывает рожу свиней, а тут его выявили у рогатого скота.

Большинство обнаруженных микробов — обитатели полости рта и кишечника животных, в частности энтерококки, стафилококки, стрептококки. Обычно они не вызывают заболеваний, но для людей с иммунодефицитом могут стать опасными.

Авторы исследования показали, что пробы, взятые из патологически пораженных участков костей, особенно хороши для выявления возбудителей. Это открывает дорогу для дальнейших поисков источника древних эпидемий.

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