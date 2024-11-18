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Спутники зафиксировали крупные утечки метана по всему миру, но компании-виновники их не устраняют
Сегодня существует достаточно технических средств, позволяющих находить невидимые выбросы метана, вызванные деятельностью человека. Вклад этого парникового газа в глобальное потепление — 25 процентов, однако парниковая активность почти в 30 раз больше, чем у углекислого газа. Согласно докладу, опубликованному на климатическом саммите мира COP29, правительства и компании, ответственные за выбросы метана, редко принимают меры, когда их предупреждают о крупных утечках.
Метан (СH4) — второй по значимости парниковый газ в атмосфере Земли после двуокиси углерода (СО2). По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), он ответственен более чем за треть потепления, с которым человечество сталкивается сегодня. У метана очень короткий жизненный цикл в атмосфере — 10-20 лет. Это означает, что эффект от сокращения его выбросов проявится практически сразу, а не через сотни лет, как в случае с СО2.
По оценкам ученых, почти 60 процентов выбросов метана носят антропогенный характер, то есть происходят по вине человека, а значит, управляемы. Крупнейшие источники: объекты нефтегазовой инфраструктуры, угольные шахты, мусорные свалки (при гниении мусор выделяет свалочный газ, 50 процентов которого составляет метан), сельское хозяйство.
Появляется все больше технических средств, позволяющих обнаруживать утечки метана. Например, с 2023 года действует система оповещения и реагирования на выбросы метана Methane Alert and Response System (MARS), принадлежащая ООН. Эта система представляет собой глобальную спутниковую сеть, которая оперативно предоставляет данные о больших утечках по всему миру.
За 2023 год MARS зарегистрировала 1225 случаев крупных утечек с объектов нефтяной и газовой инфраструктуры, однако только в 15 случаях правительства и компании приняли меры по устранению проблемы, что составляет менее процента от общего количества. Об этом в своем докладе рассказала международная команда экологов на конференции ООН по изменению климата COP29, которая проходит в Азербайджане с 11 по 22 ноября.
Существует несколько объяснений бездействия компаний и властей, пояснили авторы доклада. Во-первых, у виновников может не хватать технических или финансовых ресурсов на устранение проблемы. Во-вторых, некоторые источники утечек метана трудно перекрыть, хотя выбросы, причина которых — объекты нефтегазовой инфраструктуры, легче всего устранить.
Есть и положительная динамика. Например, в 2024 году ООН направила несколько предупреждений правительству Алжира об источнике утечки метана, из которого парниковый газ поступал в атмосферу начиная с 1999 года. В октябре спутниковые данные показали, что проблема решена. Перекрытие этого источника позволит снизить уровни выбросов, эквивалентные примерно половине миллиона автомобилей в год.
Кроме того, на саммите COP29 представители приблизительно 140 компаний объявили, что взяли на себя обязательства провести работы по достоверному измерению и снижению уровня выбросов метана.
Но общая картина все равно выглядит удручающей, подчеркнули авторы доклада. Она показывает, что мониторинг пока не приводит к сокращению выбросов метана. Основная проблема заключается в том, что зачастую по одним только спутниковым данным тяжело определить владельца трубопровода или скважины, из которых произошла утечка, что затрудняет поиски виновника.
Метан — одна из главных тем для обсуждения на встрече COP29, которая проходит в Баку. По мнению специалистов, этот парниковый газ — мощный фактор изменения климата, поэтому ряд стран разрабатывают меры по снижению концентрации метана в атмосфере. Например, к 2030 году Европейский союз планирует сократить выбросы метана на 30 процентов, а на прошедшей климатической встрече США и Китай объявили о разработке ряда мер по борьбе с выбросами. В частности, в Соединенных Штатах действует налог на метан для нефтегазовых компаний. Правда, многие эксперты считают, что с приходом к власти Дональда Трампа этот сбор отменят.
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