Психологи проверили, правда ли люди в отношениях счастливее «одиночек»

Согласно одному из стереотипов, одинокие люди менее счастливы, чем те, кто состоит в романтических отношениях. Чтобы выяснить, так ли это на самом деле, международная команда исследователей изучила уровень эмоционального благополучия у людей с разным семейным положением.

Факторам счастья посвящены многие современные исследования. Например, одно из них показало, что удовлетворенность жизнью может зависеть от типа личности, а другое — что эмоциональное благополучие молодых людей сильнее связано с дружбой, чем с романтическими и сексуальными отношениями.

Специалисты из 12 стран проанализировали, как семейное положение влияет на уровень счастья в Китае, Египте, Греции, Японии, Омане, Перу, Польше, России, Испании, Турции, Великобритании и Украине. Результаты исследования опубликовал научный журнал Evolutionary Psychological Science.

Опрос, переведенный на основные языки стран-участниц, прошли 6338 человек. По семейному положению респондентов разделили на «состоящих в отношениях», «состоящих в браке», «вынужденно одиноких» (тех, кто хотел отношений, но столкнулся с трудностями в поиске партнера), «добровольно одиноких» и «одиноких между отношениями» (недавно расставшихся с партнером и не вступивших в новые отношения).

Участники исследования заполнили анкету из нескольких частей. Эмоциональное благополучие в ней оценивалось с помощью шкалы положительных (хорошее настроение, уверенность в себе) и отрицательных (чувство вины, грусть) эмоций с фокусом на событиях последних нескольких недель. Чтобы определить уровень счастья респондентов, их спросили об общем самочувствии и о том, сколько времени они чувствовали себя нейтрально, счастливыми или несчастливыми. Оптимизм авторы статьи предлагали оценить по 10-балльной шкале, а смысл жизни — с помощью опросника о целях.

Те, кто на момент исследования не был одинок, заполнили еще одну шкалу. В ней предлагалось охарактеризовать удовлетворенность отношениями. По этим данным исследователи выделили «хорошие», «средние» и «плохие» отношения.

Между семейным статусом и эмоциональным благополучием авторы статьи обнаружили тесную связь. Те, кто состоял в отношениях, сообщали о более высоком уровне удовлетворенности жизнью и более положительных эмоциях, чем все группы «одиночек».

Те, кто был одинок по собственной воле или находился «между отношениями», продемонстрировали умеренно более высокий уровень эмоционального благополучия, чем имевшие партнера в период исследования. Люди, которые состояли в браке или в отношениях, получали наибольшее количество баллов в категориях «положительные эмоции» и «удовлетворенность жизнью». При этом замужние и женатые респонденты больше времени чувствовали себя счастливыми.

Участники исследования, чьи отношения ученые охарактеризовали как «хорошие», были более жизнерадостны и уверены в себе, чем респонденты со «средними» и «плохими» отношениями. У последних двух групп, как и у «одиночек», при этом чаще появлялись отрицательные эмоции, например чувство вины и грусть.

Вне зависимости от страны одинокие люди были менее удовлетворены жизнью, более пессимистичны и видели меньше смысла в жизни, чем состоящие в отношениях. Это значит, что отношения, особенно качественные, делают значительный вклад в эмоциональное благополучие человека в разных культурных контекстах.

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