  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Только что
Даниил Сухинов
3

Необычное поведение Бетельгейзе объяснили «кипением» атмосферы звезды

4.7

Трехмерное моделирование красных сверхгигантов позволило международной команде астрофизиков лучше понять необычные наблюдательные данные, полученные от Бетельгейзе. В своей новой работе ученые показали, что такие наблюдения можно объяснить «кипением» или, точнее, крупномасштабным конвективным движением атмосферы звезды.

Астрономия
# ALMA
# Бетельгейзе
# звезда
# красный сверхгигант
звезда
Результат моделирования «кипения» атмосферы Бетельгейзе / © Jing-Ze Ma et al, The Astrophysical Journal Letters (2024)

Бетельгейзе — одна из самых ярких звезд северного полушария и один из ближайших к Земле красных сверхгигантов. Во многом из-за расположения и размера она стала первой звездой после Солнца, для которой астрономы получили изображения диска и пятен на нём. Будь Бетельгейзе на месте нашего светила, ее атмосфера достигла бы орбиты Юпитера.

В последнее время Бетельгейзе привлекла к себе много внимания астрономов не только из-за изменения яркости, предвещающего взрыв сверхновой. Хоть взрыва и не случилось, а «великое затухание» объяснили рождением облака космической пыли, на этом странности не закончились. Наблюдения комплекса радиотелескопов ALMA, находящегося в пустыне Атакама, и последующая их интерпретация показали, что звезда вращается значительно быстрее, чем ученые ожидали от красного сверхгиганта.

В ходе эволюции большинство звезд постепенно расширяется и замедляется, чтобы сохранить свой угловой момент. Однако, учитывая наблюдательные данные ALMA, поверхность Бетельгейзе должна вращаться со скоростью более пяти километров в секунду, что на два порядка выше теоретических предсказаний. В качестве возможных объяснений исследователи выдвигали гипотезы поглощения либо соседней звезды, либо планеты.

Такая интерпретация не устроила международную группу астрофизиков под руководством специалистов из Института астрофизики Макса Планка. Исследователи предположили, что «кипящая» поверхность Бетельгейзе способна имитировать вращение. Чтобы это доказать, ученые провели трехмерное моделирование не вращающихся красных сверхгигантов, которое затем подвергли постобработке для предсказания вероятных изображений ALMA.

Анимация модели Бетельгейзе (слева) и ее обработка для предсказания вероятных изображений ALMA (по центру) в сравнении с реальными изображениями звезды (справа). На нижней панели — карты лучевых скоростей для полученных изображений. Как видно, не вращающуюся симуляцию «кипения» красного сверхгиганта можно легко принять за вращение звезды / © Jing-Ze Ma et al, The Astrophysical Journal Letters (2024)

В результате моделирования и обработки изображений астрофизики в 90 процентах случаев воспроизвели результат реальных наблюдений. Они получили изображения красных сверхгигантов со скоростью вращения поверхности в несколько километров в секунду. Результаты своей работы исследователи описали в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal Letters.

По словам авторов, своеобразная иллюзия возникает из-за того, что скопление кипящих конвективных потоков поднимается с одной стороны звезды, в то время как другая группа опускается с другой стороны. Из-за ограниченного разрешения телескопа ALMA такие конвективные движения атмосферы красного сверхгиганта будут размыты в реальных наблюдениях. Это приведет к появлению дипольного поля скоростей (когда одна часть объекта движется в сторону наблюдателя, а другая — от него) и иллюзии вращения звезды.

«Мы многого еще не понимаем в гигантских кипящих звездах, таких как Бетельгейзе. Как они на самом деле работают? Как они теряют массу? Какие молекулы могут образовываться в них? Почему Бетельгейзе внезапно стала менее яркой? Мы усердно работаем над тем, чтобы наши компьютерные симуляции становились все лучше и лучше. Однако, чтобы проверить наши модели, нам также нужны новые, невероятно детализированные наблюдения от таких телескопов, как ALMA», — заключили авторы нового исследования.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Астрономия
# ALMA
# Бетельгейзе
# звезда
# красный сверхгигант
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
09 Мар
1150
Роль Пулковской обсерватории в истории астрономии
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
10 Мар
Бесплатно
История древних великанов
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Экскурсия
10 Мар
Бесплатно
Ароматы космоса
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
11 Мар
600
Забота о себе
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
12 Мар
500
Век XIV: самураи на пути к «Великому миру»
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
13 Мар
Бесплатно
История создания книги о первых полетах в космос
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
13 Мар
600
Палеоантропы
Центр «Архэ»
Москва
Экскурсия
14 Мар
Бесплатно
Экскурсия в музей НПО Лавочкина
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
14 Мар
Бесплатно
Источники получения данных в цифровую эпоху: кому и чему верить
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 14:56
Юлия Трепалина

Застывшая любовь: янтарь увековечил доисторических термитов в разгар ухаживаний

Балтийский янтарь возрастом примерно 38 миллионов лет с застывшей в нем парой ископаемых термитов позволил ученым реконструировать и проанализировать брачное поведение вымерших насекомых. По словам исследователей, это древнейшая и пока единственная описанная в научной литературе окаменелость, содержащая одновременно самца и самку термитов вида Electrotermes affinis.

Палеонтология
# древние насекомые
# Окаменелость
# половое поведение
# термиты
# янтарь
6 марта
Алиса Гаджиева

На Украине нашли следы древнейших европейцев

Авторы нового исследования получили неожиданную датировку самых древних каменных орудий со стоянки Королево. По их оценке, артефакты оказались старше, чем все предыдущие свидетельства пребывания Homo в Европе.

Антропология
# археология
# древние люди
# заселение Европы
# каменные орудия
# миграции человека
Позавчера, 14:27
Полина

Сладкое на завтрак снизило привлекательность человека вне зависимости от веса

Люди, которые едят на завтрак сладкое и выпечку, выглядят менее привлекательными в глазах противоположного пола. Это подтвердили французские специалисты.

Медицина
# гликемический индекс
# мужчины и женщины
# привлекательность
# углеводы
5 марта
Юлия Трепалина

Медики узнали, что случилось с привившимся от ковида 217 раз

Преимущества, ограничения и риски многократных ревакцинаций у людей изучены мало. Во время пандемии Covid-19 у немецких медиков появилась возможность больше узнать об этом благодаря 62-летнему жителю Магдебурга (город в центре Восточной Германии), который за два с лишним года привился от коронавируса больше 200 раз.

Медицина
# COVID-19
# SARS-CoV-2
# вакцинация
# иммунная система
# иммунный ответ
# коронавирус
# прививка
# Т-клетки
6 марта
Игорь Байдов

Пентагон использовал чат-боты для управления боевыми действиями в StarCraft II 

Военные США изучили возможность применения чат-ботов в планировании боевых действий в контексте военного симулятора, основанного на компьютерной стратегии StarCraft II. Они разработали новый чат-бот на базе больших языковых моделей OpenAI и сравнили его с другими чат-ботами, доступными для обычных пользователей. Военные остались довольны, а эксперты предупредили о неприятных последствиях в случае использования таких технологий в реальности. Среди таких последствий — значительные «запланированные» потери.

Hi-Tech
# GPT-4
# OpenAI
# большие языковые модели
# военные
# военные действия
# искусственный интеллект
# чат-боты
4 марта
Дарья Губина

Смертельный уровень радиации лишил спутник Юпитера кислорода

Чтобы издалека оценить обитаемость космического тела, нужно понимать, какие на нем есть молекулярные соединения и как они взаимодействуют. И вот по данным, собранным аппаратом «Юнона», ученые рассчитали движение простейших элементов на покрытой ледяной коркой Европе, спутнике Юпитера.

Астрономия
# Европа
# обитаемость
# подледный океан
# Юпитер
20 февраля
Полина

В 2024 году обновят ударения во многих русских словах

В Российской академии наук завершили первый Большой словарь ударений, его издадут к концу года. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.

Офтоп
# лингвистика
# орфоэпия
# русский язык
# словарь
# ударение
15 февраля
Дарья Губина

Астрономы разуверились в обитаемости крупнейшего спутника Сатурна

Титан — самый органически богатый спутник с глобальным океаном в Солнечной системе. И все же, сопоставив строение его поверхности с интенсивностью падения метеоритов, ученые пришли к выводу, что в океане спутника Сатурна вряд ли хватает элементов для жизни.

Астрономия
# обитаемые планеты
# подледный океан
# Сатурн
# титан
22 февраля
РНФ

Уровень воды в древнем Каспии был на десятки метров выше современного из-за изменений палеоклимата

Ученые показали, что экстремальный подъем уровня Каспийского моря на десятки метров, произошедший 18-13 тысяч лет назад и получивший название «Великая Хвалынская трансгрессия», мог быть вызван, вопреки существующим гипотезам, не таянием ледника, а естественными изменениями палеоклимата. Оказалось, что из-за холодного климата того периода обширные территории, с которых собирали воду впадающие в Каспий реки, были покрыты многолетней мерзлотой. В результате массы дождевых и талых вод почти не впитывались в мерзлые грунты и стекали в море, испарение с поверхности которого было небольшим. Все эти факторы привели к повышению уровня Каспия и увеличению площади моря более чем вдвое по сравнению с современным. Полученные данные помогут уточнить представления о масштабе колебаний уровня Каспийского моря при изменении климата.

РНФ
# Каспийское море
# озеро
# палеоклимат
# уровень воды
# Хвалынская трансгрессия
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Необычное поведение Бетельгейзе объяснили «кипением» атмосферы звезды

    Только что

  2. Впервые описан случай кормления молоком среди амфибий

    Вчера, 15:10

  3. Зоологи объяснили, как птицы остаются умными, несмотря на маленький мозг

    Позавчера, 20:13

  4. Составлен психологический портрет человека, склонного к вейпингу

    Позавчера, 16:43
Выбор редакции

Центробежные силы цифровизации все время стараются выкинуть нас из центра общества к его периферии — превратить в маргинала. Опасно ли это? Разговор с Григорием Консоном и Виталием Зотовым

4 марта

Последние комментарии

Олег Гапонов
1 час назад
Опять лунный модуль в виде табуретки с коротенькими ножками который они собираются поставить на криволинейную поверхность, с валунами песком,

Blue Origin установила амбициозные сроки для посадки на ЛунуBlue Origin установила амбициозные сроки для посадки на Луну

Myname Mysurname
2 часа назад
Иван, да нет, 10 лет ждать не нужно. Нам на работе 3 года назад поставили 4 новых системника, в двух уже йокнулась оперативка, в одном -- винт.

Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? 

Myname Mysurname
2 часа назад
Иван, нет, не обращался, не знал, что можно в течение 2-х лет за свой счёт бодаться.

Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? 

Роман Сидоров
3 часа назад
Иван, значит скоро придется в утиль отправлять

SpaceX доставила космонавтов на МКС, несмотря на трещину в корабле Crew Dragon  SpaceX доставила космонавтов на МКС, несмотря на трещину в корабле Crew Dragon  

Александр Чердак
5 часов назад
Всё ясно - к вейпингу склонны умственно ущербные индивидуумы.

Составлен психологический портрет человека, склонного к вейпингуСоставлен психологический портрет человека, склонного к вейпингу

Ivan Aivalan
6 часов назад
nikandr, потому что тень падает от марсахода

Орбитальный аппарат NASA запечатлел, как марсоход Curiosity движется по Красной планетеОрбитальный аппарат NASA запечатлел, как марсоход Curiosity движется по Красной планете

Обычный Человек
8 часов назад
Подавляющее большинство религий = суть секты, только большие, в отличие от всяких маленьких секточек. Любые рамки, предписания и ритуалы =

Саудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в миреСаудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в мире

Обычный Человек
8 часов назад
До XIV века включительно народные бунты против чужебесия на Руси подавлялись регулярными войсками.

Саудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в миреСаудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в мире

sergey ivanov
9 часов назад
Иван, какой бог, русский или еврейский?

Саудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в миреСаудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в мире

sergey ivanov
9 часов назад
А в России до сих пор в школах туалеты в земле...

Саудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в миреСаудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в мире

Стас Ланг
9 часов назад
Китайский сериал нереально классный. И с учётом того, что в нетфликсовской версии точно будет гомосятина и куча негров, то смотреть её не планирую.

Вышел финальный трейлер «Задачи трех тел»Вышел финальный трейлер «Задачи трех тел»

nikandr khanaev
12 часов назад
интересно, почему точка абсолютно черная? марсоход по картинкам из Вики отнюдь не черный...

Орбитальный аппарат NASA запечатлел, как марсоход Curiosity движется по Красной планетеОрбитальный аппарат NASA запечатлел, как марсоход Curiosity движется по Красной планете

Boris Poff
12 часов назад
Мыши плакали, кололись, но все-таки прогрызли трехтомный кактус Лю Цысиня. Вот сейчас выйдут три сезона на Нетфликсе и мыши покорно начнут плакать,

Вышел финальный трейлер «Задачи трех тел»Вышел финальный трейлер «Задачи трех тел»

Иван Колупаев
14 часов назад
DS26RUS, да какая в сущности разница кто у вас там кого. Я задал чисто технический вопрос в профильной теме, вместо помощи получил режим "read only", пожал

Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? 

Акматов Алмазбек
14 часов назад
Лана, как по мне гипотеза про Темный лес, имеет право на существование.

Вышел финальный трейлер «Задачи трех тел»Вышел финальный трейлер «Задачи трех тел»

Акматов Алмазбек
14 часов назад
После экранизации Основание, ожидание от Трёх тел у меня самые худшие . Фильм Основание был неплох..но это не Азимов.. От Азимова там осталось только

Вышел финальный трейлер «Задачи трех тел»Вышел финальный трейлер «Задачи трех тел»

DS26RUS
14 часов назад
Иван, банят модераторы и выше, а не кураторы. Куратор только стирать сообщения может и перемещать в рамках своих тем.

Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? 

Алексей Петров
15 часов назад
Несмотря на сквозную трещину в голове, журналист смог придумать заголовок, т.к. мозг оказался не задет

SpaceX доставила космонавтов на МКС, несмотря на трещину в корабле Crew Dragon  SpaceX доставила космонавтов на МКС, несмотря на трещину в корабле Crew Dragon  

Alex Pro
15 часов назад
Что с космонавтикой творится? То на орбите корабли трескались. А теперь уже трескаются прямо на космодроме, ещё до старта. То ли дело в "Звëздных

SpaceX доставила космонавтов на МКС, несмотря на трещину в корабле Crew Dragon  SpaceX доставила космонавтов на МКС, несмотря на трещину в корабле Crew Dragon  

ЕБЛИГНОЙ
15 часов назад
Norman, надеюсь после того как он сказал ему камнем голову проломили, чтобы больше попусту слова на ветер не бросал

Саудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в миреСаудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в мире

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить