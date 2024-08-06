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7 минут назад
Андрей Папиш
20

Уличные фонари сделали листья городских деревьев слишком жесткими для вредителей

4.3

С расширением городов усиливается и световое загрязнение, особенно ночью, когда фонари освещают городские улицы. Китайские экологи решили выяснить, как искусственный свет влияет на различные характеристики листьев — от размера до насыщенности их питательными веществами. Оказалось, ночное освещение делает листву деревьев жестче, из-за чего насекомым-вредителям труднее их грызть.

Биология
# вредители
# город
# деревья
# искусственный свет
# листья
# световое загрязнение
Ночное освещение делает листья некоторые деревьев жестче, а такая листва медленнее разлагается / © Wikimedia Commons, DeltaSquad833.
Ночное освещение делает листья некоторые деревьев жестче, а такая листва медленнее разлагается / © Wikimedia Commons, DeltaSquad833.

Искусственное освещение в ночное время — признанная форма светового загрязнения. Не так давно немецкий исследователь замерил, насколько сильно рок-фестиваль под открытым небом может повысить яркость ночного неба. Выяснилось, что в восемь раз. Такой неестественный световой шум влияет на животных, дезориентируя, например, вылупившихся морских черепах или ночных перелетных птиц.

Но яркие фестивали и концерты случаются нерегулярно, а улицы городов освещаются искусственным светом ежедневно — вернее, еженощно. Их влияние на окружающую среду, в особенности на растения, изучают давно. Известно, к примеру, что искусственное освещение снижает фотосинтетические способности растений, нарушает циркадный ритм и изменяет различные физические характеристики листьев. Однако, как именно они меняются и насколько сильно, пока не до конца ясно.

Чтобы восполнить этот пробел, необходимо изучать влияние светового загрязнения на экологические процессы растений в деталях. Этим занялась группа китайских исследователей. Специалисты оценили воздействие ночного освещения на защитные свойства ясеня пенсильванского (Fraxinus pennsylvanica) и софоры японской (Styphnolobium japonicum) и на питательность их листьев. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Plant Science.

Ночное световое изображение исследуемой территории в Пекине со схемой отбора проб. (A) Распределение фактических точек отбора проб с разницей в 130 метров. Красные точки обозначают места отбора проб софоры японской, а зеленые — ясеня пенсильванского. (B) Схематическое изображение отбора проб под уличными фонарями. (C) Точки отбора проб в условиях высокой освещенности (непосредственно напротив фонаря и в направлении дороги). (D) Точки отбора проб при низких условиях ночной освещенности (темные участки между двумя фонарями, не освещаемые напрямую фонарями, в направлении дороги) / © Frontiers in Plant Science, Yu Cao et al.

Два этих вида распространены в Пекине, и у них разные особенности листвы. У софоры листья меньше и мягче, чем у ясеня, что делает их привлекательнее для разных травоядных насекомых.

Ученые случайным образом отобрали пробы листьев от 180 деревьев вдоль дорог, которые освещаются по ночам натриевыми лампами высокого давления с нейтрально белой цветовой температурой — это обычный источник света в Пекине. Затем экологи оценили чувствительность листьев к искусственному свету: замеряли их размер, площадь, жесткость, содержание танинов (дубильные вещества), воды, углерода, азота и фосфора.

Всего авторы статьи собрали почти пять с половиной тысяч листьев. Выяснилось, что искусственное освещение по ночам делает листья жестче у обоих видов деревьев и понижает количество питательных веществ в них. В частности, у софоры японской снизилось содержание фосфора и азота, а в листьях ясеня стало меньше танинов, но больше азота. Также размер этих листьев уменьшился.

Примечательно, что чем больше искусственного света попадало на листья, тем хуже становились их питательность и привлекательность для насекомых. У ясеня, например, это зависело еще и от жесткости. Такой параметр подразумевает механическую защиту, мешающую насекомым-вредителям их грызть — минерам или галлицам. Интересно также, что чем грубее лист, тем дольше он разлагается, а это, в свою очередь, может нарушить круговорот питательных веществ.

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Биология
# вредители
# город
# деревья
# искусственный свет
# листья
# световое загрязнение
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