  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
28 минут назад
Игорь Байдов
148

Геофизики открыли всепланетное электрическое поле вокруг Земли

5.7

Группа ученых из NASA впервые обнаружила и измерила глобальное электрическое поле нашей планеты, существование которого предсказывали физики почти 60 лет назад. Согласно заявлениям специалистов, именно это поле вызывает утечку газа в космос в полярных широтах, а также ответственно за ряд других эффектов, в которых еще предстоит разобраться. Авторы нового исследования считают, что их работа не только раскроет загадки истории Земли, но и позволит проникнуть в тайны других планет и понять, какие из этих миров могут быть пригодны для жизни.

Физика
# атмосфера
# атмосфера земли
# Земля
# ионы
# электрическое поле
# электроны
электрическое поле
Ученые из NASA впервые обнаружили и измерили глобальное электрическое поле нашей планеты, существование которого предсказали физики в 1968 году / © NASA

В 1968 году ученые обнаружили в атмосфере нашей планеты, а именно — в горячей ионосфере, одну странность: потоки ионов над полюсами Земли покидали атмосферу и улетучивались в космос, отчего на определенных высотах в полярных широтах она начинала «редеть». В горячем газе значимая доля частиц передвигается с достаточно высокой скоростью — значит, самые быстрые ионы могут разорвать оковы земной гравитации. 

Однако спутники, пролетавшие над полюсами Земли, показали, что большая доля частиц, составляющих поток, не нагревается, кроме того, движется со сверхзвуковыми скоростями и запросто преодолевает земное притяжение. Иными словами, частицы разгонялись не благодаря горячему газу, а неким другим механизмам. 

Что же заставляет ионы улетучиваться из атмосферы? Тогда же физики предположили, что причина — еще не открытое слабое электрическое поле. 

Ионосфера начинается на высоте 50 километров и заканчивается на высоте около 1000 километров. В этой части атмосферы ультрафиолетовые и рентгеновские лучи Солнца как бы «срывают» электронное «облако» атомов водорода и кислорода и превращают некоторые атомы в положительно заряженные ионы. В результате образуется «суп» из электронов, ионов и смеси нейтральных атомов и молекул — ионосферная плазма. Температура ионосферы может достигать нескольких тысяч градусов Цельсия (зависит от высоты и времени года).

Электроны и ионы создают вокруг себя небольшое электрическое поле. Однако первые заряжены отрицательно, а вторые — положительно. Если же концентрация электронов и ионов одинакова, то их поля должны компенсировать друг друга. То есть, по идее, ионосфера должна быть лишена масштабного электрического поля. 

Ионы тяжелее электронов, иногда в десятки тысяч раз. Логично предположить, что первые частицы под действием гравитации могут опускаться вниз, вторые — наоборот, подниматься вверх. Эта разница концентрации частиц «вверху» и «внизу» достаточная, чтобы создать протяженное электрическое поле, пусть и слабое. Поскольку ионы заряжены положительно, а электроны отрицательно, поле притягивает частицы друг к другу и мешает ионам опускаться слишком низко. Некоторые ионы даже оказываются так высоко, что уносятся в космос.

ионы
Анимация: как ионы улетучиваются из атмосферы Земли / © NASA

Физики подсчитали, что перепад высоты с 200 до 780 километров обеспечивает разность потенциалов лишь около 0,4 вольта — слабое напряжение, но достаточное, чтобы часть ионов разгонялась до сверхзвуковой скорости.

В XX веке ученые не могли выделить слабое глобальное электрическое поле вокруг Земли, поскольку не располагали необходимыми технологиями. В XXI веке ситуация изменилась.

В мае 2022 года с архипелага Шпицберген специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США отправили в космос ракету Endurance, оборудованную приборами для изучения ионосферы. Старт состоялся в той части Земли, над которой ионы каким-то образом улетучиваются в космос.

Ракета поднялась на максимальную высоту 768 километров и спустя 19 минут упала в Гренландское море. За это время Endurance смогла собрать необходимую информацию об ионосфере, которую исследователи из NASA представили в статье, опубликованной в журнале Nature

NASA Endurance
Суборбитальная ракета NASA Endurance во время старта из Ню-Олесунна, Шпицберген / © Andoya Space·Leif, Jonny Eilertsen

Выяснилось, что Земля действительно обладает слабым глобальным электрическим полем. Приборы зафиксировали, что оно начинается на высоте примерно 250 километров и заканчивается на высоте 768 километров. На этом отрезке инструменты зарегистрировали разность электрического потенциала в 0,55 вольта, что близко к значению, предсказанному учеными в 1968 году. 

«Это напряжение почти ничто. Оно немного меньше рабочего напряжения батарейки для часов. Но его достаточно, чтобы объяснить, как ионы разгоняются до звуковой скорости и улетучиваются в космос», — пояснил Глинн Коллинсон (Glynn Collinson), главный исследователь миссии Endurance.

Северный полюс
Северный полюс, видимый с ракеты Endurance на высоте 768 километров над Арктикой. Красные и зеленые полосы в верхней части изображения — блики объектива / © Andoya Space·Leif, Jonny Eilertsen

По словам авторов открытия, новое всепланетное поле провоцирует небольшую утечку атмосферы в космос в полярных широтах, а также оказывает на атмосферу планеты эффекты, которые еще предстоит изучить.

Исследователи заключили, что, изучая сложную динамику движения и эволюции атмосферы Земли, можно не только больше узнать об истории нашей планеты, но и проникнуть в тайны других миров: частности, понять, какие из них, вероятно, пригодны для жизни.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Физика
# атмосфера
# атмосфера земли
# Земля
# ионы
# электрическое поле
# электроны
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
03 Сен
Бесплатно
Космическая архитектура будущего
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
03 Сен
Бесплатно
Николай II: личность, семья, культура
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
04 Сен
Бесплатно
Техническая революция: как меняется мир
Политехнический музей
Москва
Лекция
04 Сен
Бесплатно
Физика фильма Марсианин
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
05 Сен
Бесплатно
История России на основе опорных схем
Политехнический музей
Москва
Презентация
05 Сен
Бесплатно
Физика: 65 ½ (не)детских вопросов о том, как устроено все
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
05 Сен
Бесплатно
Физика магеструктур в Blame
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
05 Сен
1000
Что такое микропластик и как он меняет нашу жизнь
Medio Modo
Москва
Лекция
05 Сен
Бесплатно
Созвездия
Культурный центр ЗИЛ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 18:01
Татьяна

Геологи объяснили, как образуются залежи золотых самородков

Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.

Геология
# Австралия
# Золото
# кварц
# пьезоэлектричество
# самородки
Вчера, 19:49
Любовь

Вблизи центра Млечного Пути обнаружили необычный радиокруг

В ноябре 2022 года астрономы заметили кое-что необычное — «странный радиокруг», расположенный вблизи галактического центра Млечного Пути. Обнаружить светящееся кольцо в месте, где его быть не должно, удалось с помощью одного из самых мощных в мире радиотелескопов — MeerKAT в ЮАР. Ученые считают, что радиокруг возник из-за массивной звезды, с поверхности которой звездный ветер сдувает внешние слои.

Астрономия
# звезды Вольфа-Райе
# космос
# Млечный путь
# радиотелескопы
Вчера, 10:22
ПНИПУ

В Перми придумали способ сделать долговечное дорожное покрытие недорогим

Один из самых долговечных материалов для дорог — асфальт с волокнами хризотил-асбеста. Он устойчив к перепадам температур, предотвращает образования пустот и трещин в асфальте, может повысить срок службы дорог до 25 лет. Однако его все реже используют из-за избытка волокон в составе асфальтобетонной смеси, которые ухудшают некоторые показатели и влияют на качество дорожного покрытия. Ученые Пермского Политеха разработали и испытали способ регулирования содержания хризотил-асбеста в строительном щебне. Это позволит решить проблему избытка частиц, изготовить качественное покрытие, отвечающее всем нормам ГОСТ, и снизить затраты на производство.

ПНИПУ
# асфальт
# асфальтобетон
# долговечность
# дорожное покрытие
# хризотил-асбест
Вчера, 18:01
Татьяна

Геологи объяснили, как образуются залежи золотых самородков

Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.

Геология
# Австралия
# Золото
# кварц
# пьезоэлектричество
# самородки
28 августа
НИУ ВШЭ

Физики подтвердили результаты эксперимента 1969 года

Команда исследователей с участием физиков из НИУ ВШЭ повторила эксперимент 1969 года, связанный с изучением сверхпроводимости и ее свойств. Это первая удачная попытка за 55 лет. Ученые включали сверхпроводимость — специально ухудшали границы между слоями сверхпроводника и ферромагнетиков в системе — и получили лучшие характеристики спиновых клапанов по сравнению с классическим вариантом, где контакты между слоями идеальны. Такой подход может помочь при создании более эффективных устройств для хранения данных и вычислений.

НИУ ВШЭ
# сверхпроводимость
# сверхпроводники
# эксперимент
# электричество
29 августа
Полина Меньшова

Собаки осмысленно ответили на слова

Собаки способны реагировать непосредственно на звучание слова, а не на внешний вид предмета, который оно обозначает, или жесты хозяина. Это выяснила международная команда ученых с помощью дрессировочных кнопок с записью человеческого голоса.

Биология
# коммуникация с животными
# слова
# собаки
# человеческий язык
15 августа
Росатом

С помощью лазерной установки «Росатома» впервые «срезали» высотный кран

Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.

Росатом
# лазер
# Лазерная установка
# подъемные краны
# резка металла
Вчера, 18:01
Татьяна

Геологи объяснили, как образуются залежи золотых самородков

Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.

Геология
# Австралия
# Золото
# кварц
# пьезоэлектричество
# самородки
16 августа
Юлия Трепалина

Лабораторные тесты показали бесполезность распространенных спреев от тараканов

Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.

Биология
# вредители
# гигиена
# инсектициды
# тараканы
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Деревья лучше охладили города Глобального Севера, чем Юга

    5 минут назад

  2. Геофизики открыли всепланетное электрическое поле вокруг Земли

    28 минут назад

  3. Пермская разработка ускорит строительство скважин

    41 минута назад

  4. Виртуальные птицы и синтетические камни: в МАИ рассказали о том, как «думают» нейросети

    1 час назад
Выбор редакции

Максим Лебедев: «Древние египтяне любили сдобные булочки и васильки»

Вчера, 10:44

Последние комментарии

Рамиль Зарипов
9 минут назад
Этот хризотил асбест канцерогенный материал если он окажется в составе дорожной пыли то ездить с открытыми окнами без защиты органов дыхания

В Перми придумали способ сделать долговечное дорожное покрытие недорогимВ Перми придумали способ сделать долговечное дорожное покрытие недорогим

Василий Тихий
52 минуты назад
Иван, Иран, террористическое государство. Держать его в узде, святое дело...

Спутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строитСпутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строит

Василий Тихий
54 минуты назад
Иван, Воюют не с Йеменом, а с хуситами...

Спутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строитСпутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строит

Сергей Удовенко
1 час назад
Здравствуйте. Пусть почитают Вернадского, там уже все решено давно.

Геологи объяснили, как образуются залежи золотых самородковГеологи объяснили, как образуются залежи золотых самородков

Николай А
1 час назад
Полная хрень.... Тысяча тонн это ничто.... Самые мелкие работяги костеры перевозят минимум полторы две тыс тонн груза, это те суда что заходят в устья

Крупнейшее в мире парусное грузовое судно отправилось в первый рейс через АтлантикуКрупнейшее в мире парусное грузовое судно отправилось в первый рейс через Атлантику

Popov Anatoly
2 часа назад
Лев, намного интереснее, умение отбирать генетические алгоритмы увеличивающие приспособленность;) Намного интереснее, чем двуногое и его умение

Пауки куда умнее, чем вы думаетеПауки куда умнее, чем вы думаете

Iosi Merson
4 часа назад
Василий, демагогия. Просто в круге легче по радиусам добираться, нежели по прямой. Расстояние меньше.

Спутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строитСпутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строит

Cергей Серов
4 часа назад
Ученые : "385 миллионов лет назад рыбы вылезли на берег, стали земноводными. Земноводные превратились в ящеров. А позже появились млекопитающих и

Живое ископаемое — латимерия — оказалось не совсем ископаемымЖивое ископаемое — латимерия — оказалось не совсем ископаемым

Pendus Igor
5 часов назад
Alex, они были сделанны в ссср, россия их украла. Я отлично помнню конец 80-ых когда уже было известно что союз заспадется и стали демнтировать заводы и

Стали известны подробности об атомной станции «Селена», которую Россия хочет построить на ЛунеСтали известны подробности об атомной станции «Селена», которую Россия хочет построить на Луне

Pendus Igor
5 часов назад
Кабель между мкс и старлайнером который поддерживает радиосвязь. Не смешите мои подковы. Кстати что с ним случилось?

Starliner испугал астронавтов странными звукамиStarliner испугал астронавтов странными звуками

Pendus Igor
5 часов назад
Александр, да ну, из военкАмата прям? Ты давай, овец не проссри, чабан

Стали известны подробности об атомной станции «Селена», которую Россия хочет построить на ЛунеСтали известны подробности об атомной станции «Селена», которую Россия хочет построить на Луне

Сергей Медведев
5 часов назад
Убеждение и ДОКАЗАТЕЛЬСТВО две большие разницы.

Геологи объяснили, как образуются залежи золотых самородковГеологи объяснили, как образуются залежи золотых самородков

Waldmar Eine
6 часов назад
И., так и вижу как он клацает копытцами по клавишам довольно похрюкивая 🐽

Саудовская Аравия показала, как создают искусственное озеро в сердце пустыниСаудовская Аравия показала, как создают искусственное озеро в сердце пустыни

Waldmar Eine
6 часов назад
red, к сожалению он лауреат.. премии Дарвина 🤣

Саудовская Аравия показала, как создают искусственное озеро в сердце пустыниСаудовская Аравия показала, как создают искусственное озеро в сердце пустыни

Waldmar Eine
6 часов назад
И., не надо нам это говно. Пущай у себя в задупинске пышается своим вяличием, рагуль францюватий 🐷💩

Саудовская Аравия показала, как создают искусственное озеро в сердце пустыниСаудовская Аравия показала, как создают искусственное озеро в сердце пустыни

Waldmar Eine
7 часов назад
Т.,так ты ещё и окраинец🐷💩 Развеселил 🤣

Саудовская Аравия показала, как создают искусственное озеро в сердце пустыниСаудовская Аравия показала, как создают искусственное озеро в сердце пустыни

Waldmar Eine
7 часов назад
Т., окстись убогое, ты используешь кириллицу и пишешь на русском языке

Саудовская Аравия показала, как создают искусственное озеро в сердце пустыниСаудовская Аравия показала, как создают искусственное озеро в сердце пустыни

Питон Удав
7 часов назад
"Известны переломы, которые лечили с помощью протезирования — могли, например, сделать деревянную копию пальца." -? Если копия пальца, так может не

Максим Лебедев: «Древние египтяне любили сдобные булочки и васильки»Максим Лебедев: «Древние египтяне любили сдобные булочки и васильки»

Сергей Кирсанов
12 часов назад
Полина, почему же никто не задал? Все задают и все могут получить на него ответ. Советую лекции Эмиля Ахмедова по ТО в ютубе. Станет гораздо

Что произойдет при путешествии со скоростью светаЧто произойдет при путешествии со скоростью света

Иван Колупаев
14 часов назад
1, хорошо конечно что вы "не видите препятствий", с такой верой в себя можно проходить сквозь стены 😁 Как в "Чародеях" герой Абдулова. Но похоже амеры

Starliner испугал астронавтов странными звукамиStarliner испугал астронавтов странными звуками

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно