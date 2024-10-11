Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Химики предложили пластиковые твердые электролиты, которые «облегчат» электромобили
Ученые из Японии исследовали органические ионные пластические кристаллы (OIPC), которые можно было бы применять в качестве твердых электролитов в накопителях энергии.
Твердотельные аккумуляторы как альтернатива батареям на основе жидкого электролита отличаются высокой производительностью и электрохимической стабильностью. Кроме того, они стоят дешевле (литий не имеет высококонцентрированных месторождений, поэтому его добыча довольно дорога) и не подвержены утечке или воспламенению при перегрузке.
Спрос на подобные «топливные баки» растет пропорционально развитию рынка электротранспорта, где особенно нужны компактные и в то же время мощные батареи. Ожидается, что и сами электромобили или электробусы, оснащенные такими устройствами, станут легче, а значит, маневреннее.
Прогнозировать новые высокоемкие и безопасные материалы химикам помогают информационные технологии, позволяющие устанавливать корреляцию между структурой вещества и его свойствами. Так, исследователи из Университета Софии (Токио) создали обучающий набор данных, структурированных в виде математических объектов — графов.
К существующей базе они добавили новые сведения об OIPC из открытых источников, то есть уникальные химические структуры, соотношение компонентов, температуру измерения. Для работы с ними и предсказания ионной проводимости веществ-кандидатов ученые задействовали графовую нейронную сеть.
Эксперимент показал, что точность прогнозирования становится выше, если рассматриваются схожие между собой структуры. В качестве таковых исследователи выбрали катионы (положительно заряженные ионы) пирролидина (C4H9N), чьи производные содержали во множестве обучающие данные. Затем материаловеды синтезировали восемь новых соединений: шесть из них оказались твердыми (OIPC) при комнатной температуре, а два — жидкостями.
Одно вещество продемонстрировало впечатляющий результат — ионную проводимость на уровне 1,75 × 10−4 сименс на сантиметр при температуре 25 °C. Из этого ученые сделали вывод, что OIPC имеют большие перспективы в качестве твердотельных электролитов, однако их свойства необходимо улучшать. Научный коллектив Университета Софии продолжит сочетать экспериментальные методы и молекулярную динамику, чтобы глубже понять взаимосвязь между структурой и свойствами потенциальных ионных проводников.
Результаты исследования представлены в журнале ACS Applied Electronic Materials.
Слонам свойственны развитая мимика, умение сотрудничать и помогать друг другу, а также хорошая память. Ученые из Германии и Франции обнаружили, что эти животные способны узнать сотрудников зоопарка, которые работали с ними больше 10 лет назад.
Хочешь жить дольше — меньше ешь. Этой формуле не первое столетие. Наука пришла к ней, наблюдая за лабораторными животными. Но, чтобы применить этот подход к людям, нужно детально понимать, что именно происходит в организме во время голодания. В новой статье американские ученые проанализировали впечатляющий набор лабораторных данных и сделали неожиданный вывод.
Открытый в 1999 году околоземный астероид Рюгу диаметром 870 метров представляет огромный интерес для ученых. В 2014-м японское космическое агентство JAXA запустило к нему зонд «Хаябуса-2», который собрал образцы грунта с поверхности и вернулся на Землю в 2020 году. Теперь международная исследовательская группа обнаружила в этих образцах уникальные соединения, необходимые для зарождения жизни на нашей планете.
Международная исследовательская группа совместно с биологами из Университета Мэриленда (США) обнаружила у геккона токи (Gekko gecko) способность воспринимать низкочастотные вибрации с помощью саккула — органа во внутреннем ухе, который, как считалось ранее, отвечает исключительно за равновесие и ориентацию в пространстве.
Внимание тесно связано с воспоминаниями: мы фокусируемся на том, что как-то связано с информацией из долговременной памяти. Однако, как выяснили ученые из Канады и США, эта связь сложнее, чем принято было считать, и иногда не помогает, а мешает сконцентрироваться.
Одна из самых первых галактик во Вселенной оказалась совсем не тем, что ученые ожидали увидеть всего через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва.
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
Инженеры из Белоруссии разработали альтернативный маршрут для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов по сравнению с использованием Северного морского пути (СМП). Проект предусматривает организацию высокоскоростных грузопассажирских перевозок, в том числе транзитных, что станет альтернативой другим видам транспорта, в первую очередь авиации, за счет высокой скорости передвижения и уровня комфорта.
Ученые из Китая и Великобритании обнаружили, что мозг собаки синхронизируется с человеческим во время общения. При этом на зрительный контакт и поглаживание животные реагируют по-разному, а нетипичная мозговая активность может сигнализировать о психических заболеваниях.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Лайк и репост: вместо тысячи слов
Красная ртуть наших дней: почему каждое следующее отравление «Новичком» вызывает все больше сомнений?
«Алмазные принцессы» тоже плачут: отчего коронавирус заразил каждого шестого на борту круизного лайнера
«Космография» Анания Ширакаци: как армянский мыслитель смог опередить свое время
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии