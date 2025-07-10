Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Люди, склонные к членовредительству, положились на интуицию, а не на логику
Молодые взрослые, склонные к самоповреждающему поведению — например, к кусанию щек и губ, расчесыванию кожи или ударам по телу — часто по-особому воспринимают себя, окружающих и стрессовые ситуации. Исследование МГППУ показало, что у таких молодых взрослых чаще встречаются определенные особенности мышления и модели принятия решений, отличающие их от тех, кто не склонен к селфхарму.
Главная цель работы — понять, какие именно «ловушки мышления» (когнитивные искажения) и стили принятия решений характерны для молодых людей с такой склонностью. Ученые выдвинули гипотезу, что у них чаще встречаются такие искажения, как персонализация (когда человек считает, что все плохое происходит из-за него), катастрофизация (ожидание худшего исхода в любой ситуации) и выученная беспомощность (ощущение, что ничего нельзя изменить). Кроме того, они чаще принимают решения спонтанно, под влиянием эмоций, или зависят от мнения других.
В исследовании приняли участие две группы: контрольная, состоящая из молодых людей без склонности к самоповреждению, и экспериментальная, включающая тех, кто склонен к такому поведению. Для сбора данных использовались онлайн-анкеты, которые распространялись через соцсети и мессенджеры. Участники отвечали на вопросы о себе, о своем поведении, а также проходили специальные психологические тесты, чтобы выявить особенности мышления и принятия решений.
Результаты показали, что молодые люди, склонные к селфхарму, чаще полагаются на интуицию и импульсы, а не на рациональный анализ. Им сложнее брать на себя ответственность, они чаще нуждаются в поддержке, но могут избегать обращения за помощью. Главная причина самоповреждающего поведения для них — желание избавиться от внутреннего напряжения или тревоги, а не попытка привлечь внимание или манипулировать окружающими.
Особенно часто у таких людей встречаются когнитивные искажения: они склонны все воспринимать на свой счет, ожидать худшего и чувствовать себя бессильными изменить ситуацию. Эти особенности мышления тесно связаны с их стилем принятия решений — например, с привычкой действовать спонтанно, не обдумывая последствия. В результате, когда человек сталкивается со стрессом, у него появляются негативные мысли, которые быстро приводят к импульсивным действиям — иногда к актам самоповреждения.
Исследование также показало, что у склонных к селфхарму представителей молодежи преобладает соматический тип самоповреждений, то есть они причиняют вред своему телу физически. При этом ключевая стратегия — именно избавление от внутреннего напряжения, а не другие мотивы.
Авторы работы подчеркивают, что понимание связи между самоповреждающим поведением, особенностями мышления и стилями принятия решений важно не только для психологов, но и для самих молодых людей, их родителей и педагогов. Это знание может помочь вовремя заметить тревожные сигналы, понять причины такого поведения и найти новые подходы к профилактике и поддержке.
В будущем исследователи планируют глубже изучать, как именно связаны между собой самоповреждающее поведение, когнитивные искажения и принятие решений. Это поможет лучше понять психологические механизмы, лежащие в основе селфхарма, и найти эффективные способы помощи тем, кто сталкивается с подобными трудностями.
Исследование проведено студенткой МГППУ – Агаповой Яной под научным руководством Делибалт Варвары. Статья опубликована в сборнике тезисов межвузовской научно-практической интернет-конференции по юридической психологии.
В июне 2025 года ВК покинули 1,2 миллиона авторов контента. Это резкое ускорение их бегства в сравнении с предшествующими месяцами. Одновременно число авторов на других платформах растет, в результате по этому показателю соцсеть обогнал не только Telegram, но и запрещенный Instagram*. Причиной происходящего многие наблюдатели посчитали совокупность решений менеджмента компании за последние годы.
Опасность для четвероногих друзей человека возрастает буквально с каждым градусом выше +25 °C, показал анализ данных ветеринарных клиник, который провели австралийские специалисты.
Подобрать тип физической активности, который лучше всего подходит человеку, можно исходя из особенностей его характера. Психологи из Великобритании определили, что люди с разными чертами личности получают больше удовольствия от разных видов спорта.
Принято считать, что люди с развитыми когнитивными способностями отличаются высокими моральными принципами. Ученые из Великобритании решили проверить этот тезис научными методами и пришли к противоположному выводу.
В июне 2025 года ВК покинули 1,2 миллиона авторов контента. Это резкое ускорение их бегства в сравнении с предшествующими месяцами. Одновременно число авторов на других платформах растет, в результате по этому показателю соцсеть обогнал не только Telegram, но и запрещенный Instagram*. Причиной происходящего многие наблюдатели посчитали совокупность решений менеджмента компании за последние годы.
Коллектив ученых из МФТИ, Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского и Нижегородского государственного технического университета имени Р. Е. Алексеева смоделировал обтекание воздушными массами крыла экраноплана. Установлена зависимость подъемной силы от конструкции крыла и режима полета.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Откуда приходят самые загадочные радиосигналы Вселенной?
Уничтожить человечество: способна ли суперболезнь убить всех людей
Самолеты стратегического привета
Квантовая запутанность — королева парадоксов
Семь причин, почему роботы в доме это опасно
В ловушке рекламы: как мы позволяем себя обмануть
Дизайнерские дети: ожидать ли нам ГМО-поколения?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии