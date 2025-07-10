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10 июля, 15:29
МГППУ
10

Люди, склонные к членовредительству, положились на интуицию, а не на логику

❋ 4.7

Молодые взрослые, склонные к самоповреждающему поведению — например, к кусанию щек и губ, расчесыванию кожи или ударам по телу — часто по-особому воспринимают себя, окружающих и стрессовые ситуации. Исследование МГППУ показало, что у таких молодых взрослых чаще встречаются определенные особенности мышления и модели принятия решений, отличающие их от тех, кто не склонен к селфхарму.

МГППУ
# интуиция
# логика
# молодежь
# самоповреждения
# членовредительство
Молодые люди, склонные к самоповреждениям, оказались нелогичными / © Anna Keibalo, unsplash.com

Главная цель работы — понять, какие именно «ловушки мышления» (когнитивные искажения) и стили принятия решений характерны для молодых людей с такой склонностью. Ученые выдвинули гипотезу, что у них чаще встречаются такие искажения, как персонализация (когда человек считает, что все плохое происходит из-за него), катастрофизация (ожидание худшего исхода в любой ситуации) и выученная беспомощность (ощущение, что ничего нельзя изменить). Кроме того, они чаще принимают решения спонтанно, под влиянием эмоций, или зависят от мнения других.

В исследовании приняли участие две группы: контрольная, состоящая из молодых людей без склонности к самоповреждению, и экспериментальная, включающая тех, кто склонен к такому поведению. Для сбора данных использовались онлайн-анкеты, которые распространялись через соцсети и мессенджеры. Участники отвечали на вопросы о себе, о своем поведении, а также проходили специальные психологические тесты, чтобы выявить особенности мышления и принятия решений.

Результаты показали, что молодые люди, склонные к селфхарму, чаще полагаются на интуицию и импульсы, а не на рациональный анализ. Им сложнее брать на себя ответственность, они чаще нуждаются в поддержке, но могут избегать обращения за помощью. Главная причина самоповреждающего поведения для них — желание избавиться от внутреннего напряжения или тревоги, а не попытка привлечь внимание или манипулировать окружающими.

Особенно часто у таких людей встречаются когнитивные искажения: они склонны все воспринимать на свой счет, ожидать худшего и чувствовать себя бессильными изменить ситуацию. Эти особенности мышления тесно связаны с их стилем принятия решений — например, с привычкой действовать спонтанно, не обдумывая последствия. В результате, когда человек сталкивается со стрессом, у него появляются негативные мысли, которые быстро приводят к импульсивным действиям — иногда к актам самоповреждения.

Исследование также показало, что у склонных к селфхарму представителей молодежи преобладает соматический тип самоповреждений, то есть они причиняют вред своему телу физически. При этом ключевая стратегия — именно избавление от внутреннего напряжения, а не другие мотивы.

Авторы работы подчеркивают, что понимание связи между самоповреждающим поведением, особенностями мышления и стилями принятия решений важно не только для психологов, но и для самих молодых людей, их родителей и педагогов. Это знание может помочь вовремя заметить тревожные сигналы, понять причины такого поведения и найти новые подходы к профилактике и поддержке.

В будущем исследователи планируют глубже изучать, как именно связаны между собой самоповреждающее поведение, когнитивные искажения и принятие решений. Это поможет лучше понять психологические механизмы, лежащие в основе селфхарма, и найти эффективные способы помощи тем, кто сталкивается с подобными трудностями.

Исследование проведено студенткой МГППУ – Агаповой Яной под научным руководством Делибалт Варвары. Статья опубликована в сборнике тезисов межвузовской научно-практической интернет-конференции по юридической психологии.

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МГППУ
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Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.
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МГППУ
# интуиция
# логика
# молодежь
# самоповреждения
# членовредительство
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