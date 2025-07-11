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11 июля, 10:36
Александр Березин
50

Жировые ткани подтолкнули к быстрому распространению особо агрессивного рака груди

❋ 4.3

Трижды негативный рак молочной железы отличается от других тем, что исключительно тяжело лечится, прогноз для пациента с ним хуже обычного. Особенно это верно, если его в норме медленно распространяющиеся колонии вдруг начинают быструю экспансию. Исследовательской группе удалось показать, что влияет на этот процесс.

Медицина
# избыточная масса тела
# медицина
# онкологические заболевания
Клетки трижды негативного рака груди в представлении художника / © mdanderson.org

Ученые из США подвергли две группы мышей разным диетам: одни три месяца получали много жира в пище, набирали вес и получили инсулинорезистентность (на пути к диабету второго типа), в то время как других кормили нормально, отчего они сохранили стандартную массу. Затем исследователи оценили влияние диеты на провоцирование распространения трижды негативного рака груди. Результаты работы опубликовали в журнале ВMC Cancer.

Трижды негативный рак молочной железы отличается от остальных тем, что на поверхности его клеток нет рецепторов, за которые могли бы «зацепиться» молекулы эстрогена, прогестерона и рецептор эпидермального фактора роста человека-2. Все эти три рецептора — стандартные мишени при терапии рака груди, и, если их нет, бороться с опухолью из подобных клеток сложно. Чуть упрощает ситуацию то, что в норме трижды негативный рак дает небыстро растущие опухоли. Но иногда ситуация резко меняется, опухоль растет, ее клетки добираются до других частей организма и дают метастазы там. Было бы полезно понять, почему это происходит: возможно, это даст ключ к профилактике такого сценария.

Выживаемость в процентах при трижды негативном раке молочной железы (слева) и при остальных видах рака груди (справа) / © verywellhealth.com

Чтобы разобраться в ситуации, авторы нового исследования сперва подвергли две группы мышей разной диете, а затем собрали их экзосомы. Так называют внеклеточные пузырьки диаметром всего 30-100 нанометров, которые клетки нашего тела периодически выбрасывают из себя. Внутри них содержатся белки, РНК и другие молекулы. Что все это делает, пока изучено не до конца. Но уже понятно, что экзосомы — «курьеры» в коммуникациях между клетками — как-то регулируют выработку тех или иных белков и даже иммунный ответ.

В новом эксперименте оказалось, что экзосомы, собранные у мышей с лишним весом, служат сигналом для превращения обычно малоподвижных клеток трижды негативного рака груди в клетки, напротив, высокое подвижные и склонные к быстрому распространению в организме. Когда эти экзосомы применяли на клеточных культурах рака такого типа, клетки опухоли крайне быстро меняли свое поведение на высокоинвазивное.

Когда через трое суток эти клетки подсаживали в организмы исходно здоровых мышей, у тех начинался очень быстрый процесс образования опухолей по организму. После умерщвления этих животных и удаления их тканей, полученные из них культуры раковых клеток демонстрировали более быстрый рост и образование колоний и вне организма, в лабораторных условиях.

Ученые планируют в будущем использовать сигнальные механизмы, выявленные ими, для разработки тестов на подобный вид рака и обнаружения новых клеточных мишеней противораковой терапии.

Но уже сейчас ясно, что у работы есть и другая сторона: она показала, как именно лишний вес и диабет, столь распространенные в наши дни, снижают шансы раковых пациентов на выживание. С учетом современных фармакологических возможностей предупредить эти состояния новые данные должны иметь практическую применимость.

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Александр Березин
714 статей
Заместитель главного редактора Naked Science. Автор специализируется на популяризации в области истории, космологии, астрономии, медицины, климата, макроэкономики и техники. Лауреат премии «Научный журналист года-2021».
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Медицина
# избыточная масса тела
# медицина
# онкологические заболевания
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