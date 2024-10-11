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Молекула РНК превратила воспаленную рану в заживающую
Человеческий организм способен восстанавливать поврежденные ткани, однако в некоторых случаях для этого требуется много времени. Ученые из Китая и Швеции изучили механизм заживления ран и выявили ключевую молекулу, которая способна ускорить этот процесс.
Недавние научные работы показали несколько новых способов регулировать естественные процессы, которые протекают в организме человека. Например, авторы одного из исследований заблокировали белок, ухудшающий зрение с возрастом, а другая команда создала вещество, которое действует на организм так же, как 10 километров бега натощак.
Специалисты из разных университетов Китая и Швеции выявили молекулу РНК, которая отвечает за переход раны от защитной воспалительной реакции к стадии пролиферации, то есть образования новых клеток. Результаты исследования появились в научном журнале Nature Communications.
Авторы публикации провели эксперимент, в котором участвовали 26 взрослых здоровых добровольцев. Им нанесли по две-три раны с помощью трехмиллиметрового донорского биоптата (образца ткани) с кожи голени или верхней части ягодицы. Далее исследователи забирали шестимиллиметровые образцы ткани с края раны на первый, седьмой или тридцатый день после ее нанесения.
Оказалось, что от воспаления к восстановлению ране помогает перейти молекула РНК, которая обозначается как lncRNA SNHG26. Именно ее активация приводила к положительным изменениям с течением времени.
Ученые провели дополнительный эксперимент на мышах, чтобы понять, как выявленная молекула взаимодействует с генами, которые участвуют в процессах воспаления и образования новых тканей. У животных, у которых lncRNA SNHG26 отсутствовала, раны заживали медленнее, чем у тех, в чьем организме вещество было. Это значит, что скоро, основываясь на результатах исследования, можно будет разработать новые терапевтические подходы к лечению острых и хронических ран.
«Воздействуя на lncRNA SNHG26, мы, вероятно, сможем ускорить заживление и уменьшить осложнения. Особенно это важно при хронических ранах, когда длительное воспаление становится серьезной проблемой», — подытожили авторы статьи.
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