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10 июля, 08:58
Сеченовский Университет
5

Российский робот-колоноскоп с пятью камерами и ИИ повысит точность выявления рака

❋ 4.5

Междисциплинарная команда инженеров, робототехников, программистов и клиницистов Первого МГМУ имени И. М. Сеченова создает инновационный колоноскоп с пятью камерами, панорамным обзором 340° и искусственным интеллектом, который проводит анализ изображений прямо во время колоноскопии — исследования внутренней поверхности толстой кишки. По сравнению со стандартной колоноскопией он позволяет свести к минимуму количество пропущенных полипов — образований, которые могут стать причиной развития колоректального рака. Сегодня уже создан первый экспериментальный прототип роботизированного эндоскопа для применения в промышленной диагностике. Опытный образец медицинского ручного колоноскопа будет создан в 2026 году, роботизированного — в 2027.

Сеченовский Университет
# искусственный интеллект
# камеры
# колоноскопия
# колоректальный рак
# роботы
Проведение колоноскопии / © U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Chad A. Bascom, ru.wikipedia.org

Одна из главных проблем современной колоноскопии заключается в том, что при стандартном исследовании не все полипы могут быть обнаружены, а каждое пропущенное образование может впоследствии стать причиной развития колоректального рака, рассказал основатель проекта Sprut Robotics, инженер Института бионических технологий и инжиниринга Сеченовского Университета Наиль Сальманов. Чтобы повысить эффективность колоноскопии, команда молодых ученых Первого МГМУ разрабатывает колоноскоп нового поколения  (ручную и роботизированную версии) с пятью камерами, сшитой панорамой, ИИ-анализом и мультиспектральным освещением. По сравнению с зарубежными аналогами, использующими в основном только одну камеру, он имеет несколько преимуществ.

«Наша система решает проблему ранней диагностики колоректального рака комплексно, — подчеркнул Наиль Сальманов.  — Во-первых, мы планируем использовать пять камер вместо одной, что обеспечивает обзор 340° против стандартных 170°. Это исключает появление так называемых «слепых зон».  Во-вторых, все изображения сводятся в единую сшитую панораму на одном экране, что существенно снижает когнитивную нагрузку на врача. В-третьих, ИИ-анализ работает в режиме реального времени как «подстраховка» для специалиста, предоставляя ему независимое «второе мнение». И наконец, мультиспектральное освещение значительно улучшает визуализацию тканей. Все это в комплексе позволит свести к минимуму риск пропустить полипы во время исследования».

На сегодняшний день уже создан первый экспериментальный прототип промышленного роботизированного эндоскопа для отработки автоматизации и программного обеспечения. Им уже заинтересовались потенциальные инвесторы для применения в промышленной диагностике. Сейчас команда развивает основное направление проекта – разработку медицинского колоноскопа. До конца 2025 года она планирует завершить создание прототипа дистальной части прибора с пятью камерами. Затем будут разработаны опытные  образцы ручной и роботизированной версий колоноскопа нового типа и проведены все необходимые испытания для получения регистрационного удостоверения Росздравнадзора.

Проект Sprut Robotics стал финалистом шестого сезона акселерационной программы Sechenov Tech — единственного в России акселератора федерального масштаба для биомедтех-стартапов. В шестом сезоне Sechenov Tech приняли участие более 400 студентов и молодых ученых из 100 университетов России. Победителей определили на финальном демодне, который прошел в Сеченовском Университете в конце мая этого года.

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Сеченовский Университет
35 статей
Сеченовский Университет Минздрава России – ведущий медицинский исследовательский университет России, работающий с 1758 года. Сейчас в университете учатся более 26 тысяч студентов, в числе которых свыше 5,5 тысячи иностранцев из 90 государств. Среди 8,2 тысяч сотрудников 47 академиков РАН, более 2,2 тысяч кандидатов и докторов наук. В составе Первого МГМУ имени И. М. Сеченова действует крупнейший в России и Восточной Европе Клинический центр, в котором работает свыше 5 тысяч сотрудников, а половина врачей имеет ученую степень. В центре оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь по 50 профилям. Ежегодно помощь получают более 500 тысяч пациентов. Сегодня Сеченовский Университет – единственный российский университет в топ-250 мирового рейтинга QS по направлению «Медицина» и в топ-100 по направлению «Фармация и фармакология», а также лучший российский университет по направлению «Медицина» шанхайского рейтинга Shanghai Ranking Consultancy и единственный медицинский университет России, который входит в ежегодный рейтинг Forbes «100 лучших российских вузов». В 2024 году вошел в топ-20 российских университетов в рейтинге RAEX («РАЭКС-Аналитика»), заняв 15 место. В топ-5 вузов России по влиянию на научное сообщество в рейтинге влиятельности российских университетов по версии RAEX. Также занял первые места в предметных рейтингах RAEX в направлениях «Медицина» и «Фармация», сохранил за собой третью строчку рейтинга в направлении «Биотехнологии и биоинженерия» и впервые вошел в десятку лучших в направлении «Технологии материалов». Первый среди медицинских университетов в рейтинге университетов стран БРИКС. Сеченовский Университет трансформируется в исследовательский медицинский университет мирового уровня. Одна из его приоритетных задач — развитие науки и прикладных исследований.
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Сеченовский Университет
# искусственный интеллект
# камеры
# колоноскопия
# колоректальный рак
# роботы
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