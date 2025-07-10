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Российский робот-колоноскоп с пятью камерами и ИИ повысит точность выявления рака
Междисциплинарная команда инженеров, робототехников, программистов и клиницистов Первого МГМУ имени И. М. Сеченова создает инновационный колоноскоп с пятью камерами, панорамным обзором 340° и искусственным интеллектом, который проводит анализ изображений прямо во время колоноскопии — исследования внутренней поверхности толстой кишки. По сравнению со стандартной колоноскопией он позволяет свести к минимуму количество пропущенных полипов — образований, которые могут стать причиной развития колоректального рака. Сегодня уже создан первый экспериментальный прототип роботизированного эндоскопа для применения в промышленной диагностике. Опытный образец медицинского ручного колоноскопа будет создан в 2026 году, роботизированного — в 2027.
Одна из главных проблем современной колоноскопии заключается в том, что при стандартном исследовании не все полипы могут быть обнаружены, а каждое пропущенное образование может впоследствии стать причиной развития колоректального рака, рассказал основатель проекта Sprut Robotics, инженер Института бионических технологий и инжиниринга Сеченовского Университета Наиль Сальманов. Чтобы повысить эффективность колоноскопии, команда молодых ученых Первого МГМУ разрабатывает колоноскоп нового поколения (ручную и роботизированную версии) с пятью камерами, сшитой панорамой, ИИ-анализом и мультиспектральным освещением. По сравнению с зарубежными аналогами, использующими в основном только одну камеру, он имеет несколько преимуществ.
«Наша система решает проблему ранней диагностики колоректального рака комплексно, — подчеркнул Наиль Сальманов. — Во-первых, мы планируем использовать пять камер вместо одной, что обеспечивает обзор 340° против стандартных 170°. Это исключает появление так называемых «слепых зон». Во-вторых, все изображения сводятся в единую сшитую панораму на одном экране, что существенно снижает когнитивную нагрузку на врача. В-третьих, ИИ-анализ работает в режиме реального времени как «подстраховка» для специалиста, предоставляя ему независимое «второе мнение». И наконец, мультиспектральное освещение значительно улучшает визуализацию тканей. Все это в комплексе позволит свести к минимуму риск пропустить полипы во время исследования».
На сегодняшний день уже создан первый экспериментальный прототип промышленного роботизированного эндоскопа для отработки автоматизации и программного обеспечения. Им уже заинтересовались потенциальные инвесторы для применения в промышленной диагностике. Сейчас команда развивает основное направление проекта – разработку медицинского колоноскопа. До конца 2025 года она планирует завершить создание прототипа дистальной части прибора с пятью камерами. Затем будут разработаны опытные образцы ручной и роботизированной версий колоноскопа нового типа и проведены все необходимые испытания для получения регистрационного удостоверения Росздравнадзора.
Проект Sprut Robotics стал финалистом шестого сезона акселерационной программы Sechenov Tech — единственного в России акселератора федерального масштаба для биомедтех-стартапов. В шестом сезоне Sechenov Tech приняли участие более 400 студентов и молодых ученых из 100 университетов России. Победителей определили на финальном демодне, который прошел в Сеченовском Университете в конце мая этого года.
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