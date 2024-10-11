  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
10 минут назад
ПНИПУ
7

В Перми разработали модель для эффективной сборки авиадвигателя

4.4

Сборка вентиляторов авиационных двигателей — ответственный момент. Важно убедиться, что ни на одном из этапов не возникнет ни малейших дефектов, которые могли бы привести самолет или вертолет в негодность. Например, в процессе сборки вентилятора может появиться дисбаланс лопастей, который ведет к снижению производительности механизма. Поэтому после технологических работ детали специально балансируют, но это дорогостоящий и требующий времени процесс. Ученые Пермского Политеха разработали компьютерную модель, которая позволяет еще до начала сборки спроектировать оптимальное расположение лопастей ротора, что сократит временные и финансовые затраты на производстве.

ПНИПУ
# авиадвигатели
# вентиляторы
# лопасти
# модель
# программа
В ПНИПУ разработали модель для эффективной сборки авиадвигателя / © Angel Sinigersky, Unsplash

При сборке вентиляторов авиадвигателя применяют двух- и четырехлучевые схемы, которые показывают распределение дисбаланса вдоль лучей, исходящих из центра масс объекта. Такие графические изображения используют для предварительной оценки дисбаланса вращающихся деталей, однако они все равно не помогают в устранении неравномерного распределения масс лопастей. Это приводит к увеличению уровня шума и повышенной вибрации, которая вызывает повреждение компонентов двигателя.

Для устранения дисбаланса после сборки двигателя проводят балансировку – устанавливают дополнительные уравновешивающие массы, которые восстанавливают симметрию вентилятора. Однако это затратный по времени и финансам процесс. Более того, даже полностью собранный двигатель может оказаться непригоден к эксплуатации, если превысит уровень допустимой вибрации из-за технологических дисбалансов. Гораздо эффективнее учитывать параметры дисбаланса вентилятора заранее и контролировать его уравновешенность в процессе сборки, а не после.

С этой целью ученые Пермского Политеха предложили использовать компьютерное моделирование. Они разработали математическую модель, которая позволяет получить оптимальную раскладку лопастей.

«Мы разработали специальное программное обеспечение, которое раскладывает лопасти по группам, в каждой из которых можно корректировать дисбаланс благодаря контролю его величины и направления. Так обеспечивается постоянный мониторинг результатов сборки. Сравнение такого метода с типовым технологическим процессом показало, что остаточный дисбаланс вентилятора снизился в 15 раз», – рассказывает Владимир Модорский, декан аэрокосмического факультета ПНИПУ, доктор технических наук.

«Преимущество такого компьютерного моделирования состоит в том, что сборка вентилятора по предложенной методике не требует проведения дополнительной балансировки после сборки. Это снижает стоимость сборочных работ на 25-30 процентов», – комментирует Сергей Белобородов, ведущий инженер Центра высокопроизводительных вычислительных систем ПНИПУ, доктор технических наук.

Разработанная учеными Пермского Политеха компьютерная модель позволяет еще до начала сборки спроектировать оптимальное расположение лопастей ротора авиадвигателя. Это уменьшает дисбаланс деталей, снижает уровень шума и вибрации, которые вызывают повреждение компонентов двигателя.

Исследование опубликовано в журнале «Вестник машиностроения» и проведено в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ПНИПУ
829 статей
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
Показать больше
ПНИПУ
# авиадвигатели
# вентиляторы
# лопасти
# модель
# программа
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
11 Окт
700
Почему важно изучать нарратологию?
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
12 Окт
Бесплатно
Планета Земля как космическая система
НАУКА 0+
Москва
Лекция
12 Окт
Бесплатно
По следам гравитационных волн
НАУКА 0+
Москва
Лекция
12 Окт
Бесплатно
О чем рассказывают геномы древних людей
НАУКА 0+
Москва
Лекция
12 Окт
Бесплатно
Молчание космоса и эволюционное время
НАУКА 0+
Москва
Лекция
12 Окт
Бесплатно
Как нейротехнологии меняют медицину
НАУКА 0+
Москва
Лекция
12 Окт
Бесплатно
Хемосинтез. Про тех, кому не нужен свет
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
12 Окт
500
Новости астрономии. Сентябрь
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
12 Окт
Бесплатно
Как работает биологическая эволюция
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 07:36
Полина Меньшова

Слоны узнали сотрудников зоопарка спустя 13 лет после расставания

Слонам свойственны развитая мимика, умение сотрудничать и помогать друг другу, а также хорошая память. Ученые из Германии и Франции обнаружили, что эти животные способны узнать сотрудников зоопарка, которые работали с ними больше 10 лет назад.

Биология
# животные и люди
# зоопарк
# память
# слоны
Вчера, 13:02
Елизавета Александрова

У нереалистичной миссии NASA по доставке марсианского грунта появился возможный спаситель

Ранее семь разных компаний заявили, что смогут забрать с Красной планеты капсулы с образцами, собранными марсоходом Perseverance. Теперь в этом соревновании неожиданно появился новый сильный игрок.

Космонавтика
# Mars Ascent Vehicle
# Mars Sample Return
# NASA
# Perseverance
# Rocket Lab
# Марс
# марсианские образцы
# образцы грунта
Позавчера, 17:11
Елизавета Александрова

Астрономы заглянули в далекое прошлое Вселенной и нашли «странно» похожую на Млечный Путь галактику

Одна из самых первых галактик во Вселенной оказалась совсем не тем, что ученые ожидали увидеть всего через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва.

Астрономия
# астрономия
# вселенная
# галактики
# космос
5 октября
Любовь

У гекконов нашли «шестое чувство»

Международная исследовательская группа совместно с биологами из Университета Мэриленда (США) обнаружила у геккона токи (Gekko gecko) способность воспринимать низкочастотные вибрации с помощью саккула — органа во внутреннем ухе, который, как считалось ранее, отвечает исключительно за равновесие и ориентацию в пространстве.

Биология
# внутреннее ухо
# рептилии
# эволюция
# ящерицы
8 октября
Полина Меньшова

Психологи выяснили, что мешает концентрировать внимание

Внимание тесно связано с воспоминаниями: мы фокусируемся на том, что как-то связано с информацией из долговременной памяти. Однако, как выяснили ученые из Канады и США, эта связь сложнее, чем принято было считать, и иногда не помогает, а мешает сконцентрироваться.

Психология
# внимание
# воспоминания
# долгосрочная память
# память
Позавчера, 17:11
Елизавета Александрова

Астрономы заглянули в далекое прошлое Вселенной и нашли «странно» похожую на Млечный Путь галактику

Одна из самых первых галактик во Вселенной оказалась совсем не тем, что ученые ожидали увидеть всего через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва.

Астрономия
# астрономия
# вселенная
# галактики
# космос
25 сентября
Татьяна

Пропавшую марсианскую атмосферу нашли в километровом слое глины

Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.

Геология
# CO2
# атмосфера Марса
# вода на марсе
# глина
# марс
# минералы
# смектит
17 сентября
Unitsky String Technologies Inc.

Белорусские инженеры разработали проект дублера Северного морского пути

Инженеры из Белоруссии разработали альтернативный маршрут для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов по сравнению с использованием Северного морского пути (СМП). Проект предусматривает организацию высокоскоростных грузопассажирских перевозок, в том числе транзитных, что станет альтернативой другим видам транспорта, в первую очередь авиации, за счет высокой скорости передвижения и уровня комфорта.

Unitsky String Technologies Inc.
# грузоперевозки
# дублер
# маршрут
# северный морской путь
# струнные технологии
# струнный транспорт
# юнимобиль
12 сентября
Полина Меньшова

Биологи описали, что происходит в мозге собаки при общении с человеком

Ученые из Китая и Великобритании обнаружили, что мозг собаки синхронизируется с человеческим во время общения. При этом на зрительный контакт и поглаживание животные реагируют по-разному, а нетипичная мозговая активность может сигнализировать о психических заболеваниях.

Биология
# общение с животными
# собаки
# человек и собака
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 60

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно