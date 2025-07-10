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Ученые узнали, как менопауза повлияла на потребность в мастурбации
Климакс обычно ассоциируется с проблемами в сексуальной жизни. Однако американские ученые выяснили, что сексуальное удовлетворение и оргазм остаются важными и после менопаузы, а она не всегда связана с неблагоприятными изменениями сексуальности, включая способность достигать оргазма во время мастурбации.
Согласно ВОЗ, менопауза — один из этапов жизненного цикла женщины, который знаменует собой окончание репродуктивного возраста. Большинство женщин переживают ее в возрасте от 45 до 55 лет. Кроме того, врачи различают и другие периоды. Это пременопауза — период без серьезных сбоев в менструальном цикле, обычно она начинается за несколько лет до менопаузы. Перименопауза — время от начала существенного снижения синтеза яичниками эстрогена (обычно сопровождается небольшими сбоями в менструальном цикле) до периода через 12 месяцев от последней менструации. И, наконец, постменопауза, которая наступает через год после менопаузы.
Ученые из Института имени Кинси (США) провели онлайн-опрос 1500 тысяч американских женщин от 40 до 65 лет (средний возраст — 52,5 года). Более половины из них (55,2%) находились в отношениях, остальные были одиноки или встречались с кем-то нерегулярно. Большая часть опрошенных (55,8%) описала свой статус как постменопаузальный, остальные — как перименопаузальный (22,7%) и пременопаузальный (21,5%).
Несмотря на то что у подавляющего числа опрошенных женщин был партнер, большинство из них продолжали мастурбировать, хотя результаты заметно различались в зависимости от менопаузального статуса. В перименопаузе мастурбировали 73 процента женщин, в пременопаузе — 66,5 процента, в постменопаузе — 56 процентов. Лишь 22,5 процента опрошенных сообщили, что «не мастурбировали никогда». Частота мастурбации тоже несколько различалась. Например, о том, что они мастурбируют несколько раз в неделю, сообщили 16,8 процента женщин в пременопаузе, 20,1 процента — в перименопаузе, 11,9 процента — в постменопаузе.
Причины такой сексуальной активности в целом не различались во всех трех группах — это потребность в достижении оргазма, получение удовольствия, сексуальное возбуждение или «потому что просто нравится и это весело». Лишь чуть больше семи процентов женщин, по их словам, мастурбировали из-за того, что секс с партнером не приносил удовлетворения.
Самым интересным открытием в исследовании его авторы назвали ответы участниц об оргазме при мастурбации. В среднем женщины достигали его в 81 проценте случаев, при этом результаты во всех трех группах практически не различались: до менопаузы — в 80,7 процента случаев, в перименопаузе — 80,3 процента, в постменопаузальный период — 81,5 процента. Всего 16,5 процента заявили, что качество оргазма ухудшилось. Больше половины не заметили никаких изменений, а 32,5 процента даже сообщили об улучшении оргазма.
Исследование, опубликованное в журнале Menopause, свидетельствует: хотя субъективная оценка качества оргазма практически не меняется, частота мастурбации в постменопаузе заметно снижается. Однако авторы подчеркивают, что мастурбация в этот период помогает снять или облегчить неприятные ощущения из-за наступивших гормональных изменений.
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