Ученые описали, как боль превращается в страдание

Если большинство людей воспринимают физическую боль практически одинаково, то способность терпеть боль, связанная с эмоциональной сферой человека, сильно различается. На протяжении десятилетий ученые предполагали, что мозг обрабатывает физические и эмоциональные аспекты боли по-разному. Считалось, что информация о боли, температуре и сенсорных ощущениях передается через так называемый спиноталамический тракт, ведущий от спинного мозга к таламусу — области мозга, передающей сенсорную и двигательную информации от органов чувств в кору больших полушарий. В свою очередь, за аффективную сторону боли отвечает спинопарабрахиальный путь, который посылает сигналы от спинного мозга в ствол мозга.

Ученые из Института Солка (США) обнаружили группу нейронов в таламусе, содержащую нейропептид CGRP и связанную с миндалиной — центром обработки эмоций в мозге.

Мыши, которым отключали эти нейроны, по-прежнему реагировали на слабую боль, тепло и давление. Это указывало на то, что физическая сторона неприятных раздражителей оставалась неизменной. Однако реакции были умеренными: они не ассоциировали эти ситуации с длительными негативными чувствами и не проявляли в последующих испытаниях признаков выученного страха или избегающего поведения. Когда эти же нейроны были «включены», мыши демонстрировали явные признаки дистресса и беспокойства.

По мнению ученых, разница в способности терпеть боль может объясняться слишком сильной активацией этой группы нейронов. В результате мозг неправильно интерпретирует или чрезмерно сильно реагирует на сенсорные сигналы.

Авторы исследования считают, что их открытие может помочь и страдающим посттравматическим стрессовым расстройством. Они предположили, что этот аффективный болевой путь — часть широкой системы сигнализации, в результате чего мозг реагирует не только на физическую боль, но и на более широкий спектр неприятных ощущений.

Не исключено, что эта работа этой группы нейронов может быть связана и с другими негативными психологическими состояниями — например, с горем и другими эмоциональными переживаниями. Однако чтобы утверждать это однозначно, требуются дальнейшие исследования.

Выводы ученые изложили в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Блокаторы нейропептида CGRP уже используют для лечения мигрени, которой страдают до 15 процентов населения. Предотвращая передачу болевых сигналов, эти препараты значительно снижают частоту и интенсивность приступов. При этом, в отличие от других лекарств, которые использовались раньше, практически не имеют побочных эффектов.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Денис Яковлев 34 статей Автор освещает темы, связанные с геологией, вулканологией и климатом. Пишет о наблюдаемых изменениях, теоретических моделях и последствиях для окружающей среды.