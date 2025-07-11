Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые описали, как боль превращается в страдание
Сама по себе боль не так уж мучительна. Более того, это полезный и нужный сигнал о том, что с организмом что-то не в порядке. Беспокойство и даже страдания приносят эмоции, сопровождающие боль. Американские нейрофизиологи смогли найти область мозга, которая и придает боли эмоциональную окраску.
Если большинство людей воспринимают физическую боль практически одинаково, то способность терпеть боль, связанная с эмоциональной сферой человека, сильно различается. На протяжении десятилетий ученые предполагали, что мозг обрабатывает физические и эмоциональные аспекты боли по-разному. Считалось, что информация о боли, температуре и сенсорных ощущениях передается через так называемый спиноталамический тракт, ведущий от спинного мозга к таламусу — области мозга, передающей сенсорную и двигательную информации от органов чувств в кору больших полушарий. В свою очередь, за аффективную сторону боли отвечает спинопарабрахиальный путь, который посылает сигналы от спинного мозга в ствол мозга.
Ученые из Института Солка (США) обнаружили группу нейронов в таламусе, содержащую нейропептид CGRP и связанную с миндалиной — центром обработки эмоций в мозге.
Мыши, которым отключали эти нейроны, по-прежнему реагировали на слабую боль, тепло и давление. Это указывало на то, что физическая сторона неприятных раздражителей оставалась неизменной. Однако реакции были умеренными: они не ассоциировали эти ситуации с длительными негативными чувствами и не проявляли в последующих испытаниях признаков выученного страха или избегающего поведения. Когда эти же нейроны были «включены», мыши демонстрировали явные признаки дистресса и беспокойства.
По мнению ученых, разница в способности терпеть боль может объясняться слишком сильной активацией этой группы нейронов. В результате мозг неправильно интерпретирует или чрезмерно сильно реагирует на сенсорные сигналы.
Авторы исследования считают, что их открытие может помочь и страдающим посттравматическим стрессовым расстройством. Они предположили, что этот аффективный болевой путь — часть широкой системы сигнализации, в результате чего мозг реагирует не только на физическую боль, но и на более широкий спектр неприятных ощущений.
Не исключено, что эта работа этой группы нейронов может быть связана и с другими негативными психологическими состояниями — например, с горем и другими эмоциональными переживаниями. Однако чтобы утверждать это однозначно, требуются дальнейшие исследования.
Выводы ученые изложили в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Блокаторы нейропептида CGRP уже используют для лечения мигрени, которой страдают до 15 процентов населения. Предотвращая передачу болевых сигналов, эти препараты значительно снижают частоту и интенсивность приступов. При этом, в отличие от других лекарств, которые использовались раньше, практически не имеют побочных эффектов.
Подобрать тип физической активности, который лучше всего подходит человеку, можно исходя из особенностей его характера. Психологи из Великобритании определили, что люди с разными чертами личности получают больше удовольствия от разных видов спорта.
В России от деменции страдает 1,5-1,8 миллиона человек. Распространенные формы — болезнь Альцгеймера, сосудистая, алкогольная деменции и так далее. Однако существует и малоизученная разновидность — деменция Пика. Она опасна тем, что поражает пациентов в относительно раннем возрасте, до 60 лет. Но из-за сложной диагностики и схожести симптомов с другими видами деменции часто остается не выявленной. Точных данных по России нет, так как заболевание редко фиксируется. Ученые Пермского Политеха и ПГМУ имени Вагнера провели морфологическое исследование мозга пациентки с симптомами деменции и подтвердили болезнь Пика. Это первое подобное исследование за 25 лет, которое поможет в диагностике и изучении заболевания.
Фармакологи в клинических испытаниях сымитировали эпизоды пьянства, чтобы выяснить, как сочетание спиртных и энергетических напитков влияет на людей обоего пола, в особенности на их навыки вождения автомобиля.
Принято считать, что люди с развитыми когнитивными способностями отличаются высокими моральными принципами. Ученые из Великобритании решили проверить этот тезис научными методами и пришли к противоположному выводу.
В июне 2025 года ВК покинули 1,2 миллиона авторов контента. Это резкое ускорение их бегства в сравнении с предшествующими месяцами. Одновременно число авторов на других платформах растет, в результате по этому показателю соцсеть обогнал не только Telegram, но и запрещенный Instagram*. Причиной происходящего многие наблюдатели посчитали совокупность решений менеджмента компании за последние годы.
Подобрать тип физической активности, который лучше всего подходит человеку, можно исходя из особенностей его характера. Психологи из Великобритании определили, что люди с разными чертами личности получают больше удовольствия от разных видов спорта.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Потепление сократило производительность сельского хозяйства на 21%… но только внутри башни из слоновой кости. А в реальном мире увеличило как минимум на 10%
На передовой науки: как увидеть вакуум? Интервью с академиком Хазановым
Кофе: вред, польза и… наслаждение
Новое лекарство от Covid-19 спасает тяжелобольных и вредит остальным (Upd. и Upd.2)
Лазерное оружие сегодня и завтра
Бездна органики: в космосе обнаружен новый сложный спирт
Главные загадки Второй мировой войны
Пародийные религии
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии