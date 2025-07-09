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9 июля, 17:24
Александр Березин
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452

Украина скрыла от МАГАТЭ ядерный инцидент на Южно-Украинской АЭС

❋ 4.5

Турецкое СМИ опубликовало служебный документ СБУ, из которого следует, что эта организация помешала информированию МАГАТЭ о ядерном происшествии на крупной украинской АЭС. Такая практика резко противоречит принятым в мире нормам, хотя Украина продолжает декларировать себя членом МАГАТЭ.

Технологии
# атомная энергетика
# магатэ
# Украина
Из СМИ известно, что в активной зоне энергоблоков № 2 и № 3 Южноукраинской АЭС тепловыделяющие сборки Westinghouse используют с 2005 года. В июня 2012 года компания «Энергоатом» приняла решение выгрузить сборки Westinghouse из реакторов № 2 и № 3 АЭС из-за повреждения обода дистанцирующей решетки двух сборок ТВС-W. Тогда же Государственная инспекция ядерного регулирования Украины запретила использование ТВС производства Westinghouse, но вскоре это решение отменили. В 2013 году произошел сходный инцидент / © Wikimedia Commons

В распоряжение издательства Aydinlik попала служебная характеристика главы управления СБУ в Южноукраинске Николаевской области Украины. В ней утверждается:

«Так, Семенюк А. М. лично руководил оперативными мероприятиями по доведению до международных экспертов МАГАТЭ выгодной для Украины информации об энергоблоках Южно-Украинской АЭС, реакторное оборудование которых было повреждено из-за нарушений условий эксплуатации. В результате указанные инциденты не были включены в обзор МАГАТЭ о состоянии отечественных АЭС, что позволило избежать информационной кампании против Украины со стороны врага».

Собственно документ о том, что Семенюк достоин медали «За доблесть» за сокрытие от МАГАТЭ данных о ядерном инциденте. По грифу секретности вверху ясно, что траектория его попадания в руки турецких СМИ была не вполне линейной / © Aydinlik, СБУ

Хотя текст написан канцеляритом, типичным еще для КГБ СССР, он вполне однозначно показывает, что на Южно-Украинской АЭС произошло «нарушение условий эксплуатации». Причем результатом стало повреждение реакторного оборудования. Эта АЭС оснащена реакторами типа ВВЭР, повреждения которых при эксплуатации случаются весьма редко.

Однако известно, что Украина перешла с российских тепловыделяющих сборок с ядерным топливом на американские, производства Westinghouse. Ранее попытки применения топливных сборок этого же производителя привели к их деформации непосредственно в активной зоне реактора, из-за чего Чехия в свое время от них отказалась.

То, что подобное могло произойти на Украине, само по себе ожидаемо, поскольку факт перехода на топливные сборки Westinghouse Киев и не скрывал. Менее ожидаемо, что информацию об этом инциденте скрыли от МАГАТЭ — Международного агентства по атомной энергии, входящего в систему ООН. Формально Украина состоит в этой организации с 1957 года. Страны, нарушающие договоренности с МАГАТЭ, чаще делают это для скрытия создания ими ядерного оружия, нежели чтобы избежать обнародования информации об инцидентах на атомных электростанциях.

Журналисты турецкого издания, разбирая документ, задались вопросом:

«Речь идет не только о ядерной безопасности, но и о прозрачности, надежности и беспристрастности международных контрольных механизмов. Согласно документу, Украина не только скрывает свои проблемы с ядерной безопасностью, но и переносит это сокрытие на уровень международной отчетности. Откуда у Киева такая смелость и возможности? Если бы скрытая авария привела к катастрофе, разве Европа, оправдывающая Украину при любых обстоятельствах, не несла бы за это ответственности?»

Как следует из опубликованного документа, за свою работу по сокрытию ядерного инцидента с повреждением оборудования реактора Семенюк представлен к нагрудному знаку СБУ «За доблесть». Характеристика как раз входит в представление к его награждению этим знаком. Хронологические рамки инцидента неизвестны, но сам документ о награждении Семенюка датирован мартом 2024 года.

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Александр Березин
713 статей
Заместитель главного редактора Naked Science. Автор специализируется на популяризации в области истории, космологии, астрономии, медицины, климата, макроэкономики и техники. Лауреат премии «Научный журналист года-2021».
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Технологии
# атомная энергетика
# магатэ
# Украина
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