Ученые оценили, насколько повышается риск смерти у собак в 30-градусную жару

В условиях меняющегося климата летние температуры все чаще достигают экстремальных значений. Жара грозит обезвоживанием, тепловым ударом и другими потенциально опасными для жизни состояниями. Это в равной мере касается как людей, так и домашних животных, включая собак.

Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса и еще нескольких вузов Австралии, где традиционно преобладает климат жарких пустынь, решили подробнее изучить, насколько негативно зной влияет на четвероногих друзей человека. Для этого ученые рассмотрели обширный массив данных ветеринарных клиник с 1997 по 2017 год в штате Новый Южный Уэльс, самом густонаселенном регионе страны на юго-востоке Австралии. С помощью статистического анализа удалось установить связь между увеличением показателей собачьей смертности и максимальными ежедневными температурами, а также днями экстремальной жары (+32 °C и выше).

Во время сильного зноя риск умереть у собак возрастал на 9,5% по сравнению с днями, когда столбики термометров в регионе не достигали 32-градусной отметки. При этом каждый дополнительный градус сверх +25 °C повышал соответствующую вероятность почти на процент.

В праздники и выходные смертельные исходы у псов учащались на 155%. По воскресеньям такой риск увеличивался почти вдвое по сравнению с другими днями недели, а максимальные показатели зарегистрировали в Новый год и Рождество. Напомним, что из-за расположения в Южном полушарии самое жаркое время в Австралии приходится на календарные зимние месяцы — с декабря по февраль.

Говоря о возможных причинах тенденции, исследователи отметили, что в выходные и праздники хозяева могут больше времени проводить с питомцами на улице, чаще вовлекать их в игры и совместные физические нагрузки, которые усугубляют воздействие жары. Кроме того, в такие дни люди в целом склонны вести себя авантюрнее. Соответственно, это может повышать риск летальных несчастных случаев и для их собак.

Авторы исследования также перечислили породы, более предрасположенные к перегреву в Австралии и других жарких странах из-за своих особенностей, например густой шерсти, строения тела и тому подобного. Среди них — британский и французский бульдоги, чау-чау, эрдельтерьер, мопс, лабрадор-ретривер, золотистый ретривер, бордер-колли и ряд других.

Учитывая, что погода становится жарче не только в Австралии, ученые подчеркнули, что их данные будут полезны и для других регионов. Специалисты призвали ветеринаров и собаководов учитывать повышенные риски в жару, особенно в выходные, и предпринимать меры для их снижения.

К примеру, в жаркие дни не следует дрессировать питомца, а при нахождении на улице нужно позаботится о питье для пса и возможности укрыться в тени.

При признаках теплового стресса у собак специалисты рекомендуют как можно скорее охладить животное. Это можно сделать с помощью обдувания вентилятором, мокрых полотенец или непрямого прикладывания льда. Еще более эффективным способом помощи американские ветеринары считают погружение морды в воду по линию глаз или ушей.

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Юлия Тарасова 724 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.