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Медики объяснили, о каких болезнях могут говорить изменения в привычном графике сна
Переход от одного режима сна к другому может быть признаком различных хронических и инфекционных заболеваний, например коронавируса. Специалисты из США выделили пять типов графика сна, проанализировали, как часто люди «переключаются» между ними, и обнаружили закономерности, связанные с состоянием здоровья.
От режима сна во многом зависит состояние всего организма. Согласно предыдущим исследованиям, недостаточный сон повышает риск сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии. Однако то, как часто человек переходит от одного графика сна к другому и какие именно паттерны сна ему свойственны, может и указывать на уже развившиеся болезни.
Специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Сан-Франциско, а также Городского университета Нью-Йорка (все — в США) проанализировали данные о 4 682 978 ночах сна, предоставленные более чем 33 тысячами человек. Важен был так называемый «ландшафт сна» — последовательность изменений в графике сна в течение нескольких месяцев, а также наличие таких болезней, как сахарный диабет, апноэ (остановка дыхания) во сне, COVID-19 и грипп. Результаты исследования опубликовал журнал npj Digital Medicine.
Авторы научной работы выделили следующие типы графика сна:
1. «Нормальный» сон. Человек спит около восьми часов непрерывно в течение минимум шести дней подряд.
2. Человек спит без перерывов примерно половину ночи, но во вторую половину ему удается спать только небольшими промежутками — длительность каждого из них менее трех часов.
3. Преимущественно человек спит непрерывно, но примерно одна ночь в неделю характеризуется прерывистым сном. В «нетипичную» ночь сон делится на продолжительный и короткий промежутки длительностью около пяти часов и менее трех часов соответственно.
4. Человек спит в основном непрерывно, но изредка (реже, чем при графике третьего типа) просыпается посреди ночи.
5. Сон нарушен, поскольку длится меньше трех часов каждую ночь. Это состояние ученые назвали близким к бессоннице. Наиболее высокой вероятность перехода к такому «графику» была у тех, кто мало времени проводил в глубоком сне.
Самым важным открытием исследования стало то, что закономерности, связанные с изменением графика сна со временем, способны предоставить больше информации о здоровье человека, чем текущий или преобладающий (сохраняющийся большую часть времени) режим сна. Например, людей с хроническими заболеваниями, в частности сахарным диабетом или апноэ во сне, отличали именно особенности «переключения» между разными режимами сна. А частота переходов от отного графика сна к другому после постановки диагноза «грипп» или «коронавирус», была другой по сравнению со временем до обнаружения болезни.
«Мы обнаружили, что даже небольшие различия в том, как нарушается сон, могут рассказать нам о многом. Даже если эти случаи редки, их частота имеет значение. Дело не только в том, хорошо вы спите или нет, но и в том, как меняется ваш сон с течением времени, — ключевая информация скрывается здесь», — отметили авторы исследования.
Ученые предположили, что полученные данные можно будет использовать в дальнейшем, чтобы не пропускать ранние предупреждения организма о заболеваниях или об их повышенном риске. Тем не менее команда планирует продолжить исследования в этом направлении, чтобы подтвердить сделанные выводы.
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