Стареющие самцы шимпанзе объединились в союзы, чтобы продолжать спариваться

Антропологи из США проанализировали многолетние наблюдения за поведением самцов шимпанзе из Национального парка Кибале в Уганде, чтобы понять, почему пожилые самцы с возрастом не теряют возможностей спариваться с самками.

Считается, что чем старше животное, тем меньше у него шансов на размножение. Старый самец уже не столь сильный и ловкий, чтобы соперничать с молодежью. Как следствие, старикам приходится менять репродуктивную стратегию, чтобы не терять возможности размножаться. Самки, по этой логике, в ответ на старение вынуждены рожать больше детей, а самцы — больше вкладываться и рисковать. Такую стратегию называют терминальными инвестициями.

Однако эту гипотезу сложно проверить, вдобавок разные животные по-разному реагируют на старение. Среди самок, например, терминальные инвестиции присущи белкам, лосям, маготам, бутылконосым дельфинам и другим. Для самцов млекопитающих таких данных нет — многие исследовали изменения в поведении копытных в ответ на старение, но результаты были неоднозначны. Предполагается, что с возрастом самцы могут менять стратегию размножения, объединяясь в коалиции, принуждая самок к половому акту или, наоборот, сближаясь и ухаживая за ними.

Биологи и антропологи из Университета Нью-Мексико (США) изучили связь между старением и репродуктивным поведением у самцов шимпанзе из общины Каньявара (Kanyawara) в Национальном парке Кибале (Уганда). Они выбрали этих животных потому, что, несмотря на высокую конкуренцию и контактную агрессию, которые должны выматывать старых самцов и лишать их доступа к самкам, старые шимпанзе все равно успешно приносят потомство.

Результаты научной работы опубликованы в журнале Animal Behaviour.

Исследователи проанализировали наблюдения за 25 самцами, которые вели с 1993 по 2018 год. Всего в общине за это время жили свыше 50 шимпанзе.

Авторы составили четыре набора данных: иерархия и ранг, агрессивное поведение (записи вели с 2005 года), спаривание (с 1996 года) и груминг (с 2009 года). На их основе строили модели взаимодействия приматов. Туда включили самцов старше девяти лет (самому молодому отцу в общине Каньявара было 10 лет), притом что социально взрослыми шимпанзе становятся в 15.

Ранг самцов рос вплоть до 25 лет, после чего постепенно снижался — то же происходило с агрессией. Поэтому пожилые шимпанзе проявляли агрессию так же часто, как подростки, только старики не демонстрировали ее, а действительно нападали. С возрастом они не стали чаще вычесывать самок или ухаживать за ними. Пик такого поведения наблюдался у 16-18-летних шимпанзе. Чаще нападать на самок и принуждать их к спариванию старики тоже не стали — этим, опять же, занимались в основном подростки.

Выяснилось, что старые самцы чаще прибегают к коалиционной агрессии, то есть объединяются с небольшой группой самцов, чтобы более уверенно нападать на других. И этот показатель неуклонно рос после 20 лет. Данные моделирования выявили, что такое поведение положительно влияет на частоту спаривания. Но альфа-самцы при этом спаривались реже.

Зависимость между коалицией и частотой спаривания в зависимости от ранга самца. Для удобства интерпретации ранги разделили на четыре категории: альфа (самец с высшим рангом, N = 3 уникальных самца), высокий (верхняя треть иерархии без учета позиции альфа, N = 9 уникальных самцов), средний (средняя треть иерархии, N = 12 уникальных самцов) и низкий (нижняя треть иерархии, N = 10 уникальных самцов). Отдельные самцы могли быть включены в несколько категорий в течение всего исследования / © Animal Behaviour, Martin N. Muller et al.

Дело в том, что пожилые самцы сохраняются в низком или среднем ранге и создают союзы. А, согласно предыдущему исследованию, альфа-самец позволяет спариваться с самками тем, кто поддерживает его в коалиционной агрессии.

Но почему молодежь не объединяется, если это так выгодно? Во-первых, взрослые самцы не рассматривают подростков (9-14 лет) в качестве союзников. Во-вторых, это рискованно для шимпанзе среднего возраста, ведь они все еще заинтересованы в повышении ранга.

Есть и простое объяснение: пожилые самцы с возрастом стали искусными политиками, поэтому лучше и дольше поддерживают союзы.

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