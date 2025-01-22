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14 минут назад
Юлия Трепалина
17

Дикие шимпанзе показали способность изобретать уникальные жесты

4.7

У членов одной семьи или близких друзей бывает принято пользоваться какой-то особой фразой или жестом — чем-то вроде условного знака, который появился случайно и приобрел уникальное значение, известное только обменивающимся им людям. Ученые недавно привели пример из жизни диких шимпанзе, говорящий, что эти приматы тоже могут быть способны изобретать специфические жесты.

Биология
# жестикуляция
# жесты
# поведение животных
# человекообразные обезьяны
# шимпанзе
пара шимпанзе
Описанная в исследовании пара шимпанзе из национального парка Кибале в Уганде / © Kevin C. Lee

Приматологам известно свыше 80 жестовых сигналов, которыми пользуются шимпанзе. Например, протянутая рука ладонью вверх означает просьбу о еде, а шумное, продолжительное почесывание — призыв к грумингу.

Один из прошлых экспериментов показал, что хотя эволюционные линии человека и приматов разошлись миллионы лет назад, люди по-прежнему понимают значение обезьяньих жестов. Авторы другой научной работы пришли к выводу, что жестикуляция шимпанзе по длительности пауз между сигналами схожа с человеческим разговором.

Недавняя статья в журнале Animal Cognition продолжает тему жестового общения человекообразных обезьян. В исследовании международная группа специалистов в области антропологии, психологии и когнитивных наук описала особый жест с уникальным значением, замеченный в диаде диких шимпанзе «мать — детеныш» в национальном парке Кибале в Уганде. Когда малышка-обезьяна хотела, чтобы мама несла ее на спине, она закрывала рукой глаз родительницы, после чего та подхватывала ее и отправлялась в путь.

Когда малышка-обезьяна хотела, чтобы мама несла ее на спине, она закрывала рукой глаз родительницы, после чего та подхватывала ее и отправлялась в путь / © Osnabrück University, CBC, Bas van Boekholt

Видеонаблюдение за парой вели на протяжении нескольких лет, и анализ записей показал, что такую манеру шимпанзе-дочь впервые освоила примерно в 3,5 года. Как именно жест приобрел свое значение, исследователи не знают, но предполагают, что это вышло случайно и связано с особенностью матери-шимпанзе — отсутствием у нее одного глаза.

Находясь на спине родительницы, малышка, вероятно, хватала ее за шею и голову и могла ненароком накрыть здоровый глаз, чем привлекла внимание и побудила отреагировать — продолжить движение. Заметив связь между действием и ответной реакцией, шимпанзе-дочь, видимо, стала повторять жест. Судя по видеоданным, изначальная шалость превратилась в условный знак матери, когда обезьяне-детенышу исполнилось 4,5 года. Похожие жесты однократно наблюдали еще у трех молодых шимпанзе, но, по словам ученых, они не повторяли действие регулярно и с той же целью.

Исследователи не знают, как жест приобрел свое значение, но предполагают, что это вышло случайно / © Kevin C. Lee

Авторы новой работы рассмотрели эту историю в контексте продолжающихся дебатов о природе жестов шимпанзе и, возможно, об истоках человеческого языка. По мнению некоторых исследователей, жесты человекообразных обезьян — это зафиксированная часть биологического наследия вида, относительно ограниченный и негибкий способ общения, непохожий на язык и человеческие жесты. По этой логике, поскольку наследие едино для всех шимпанзе, у них не должно быть случаев «идиосинкратических жестов» — уникальных сигналов, которыми пользуются только одна-две особи.

Другие специалисты настаивают, что первостепенную роль в формировании жестов играет социальное обучение, включающее наблюдение за другими шимпанзе и повторение их поведения. В этом случае в процессе взаимодействия у двух индивидуумов может возникнуть общее понимание какого-то двигательного сигнала, прежде не имевшего коммуникативного значения. Другими словами, гипотеза предполагает возможность появления уникальных жестов с определенным смыслом. Авторы исследования о случае с шимпанзе из Уганды считают, что история подтверждает версию.

Впрочем, сторонний приматолог в комментарии The New York Times отметил, что описанный жест, строго говоря, нельзя считать «идиосинкратическим». Скорее, он просто необычный. Вместе с тем собеседник признал, что этот знак определенно стал специфическим способом общения дочери с матерью.

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Биология
# жестикуляция
# жесты
# поведение животных
# человекообразные обезьяны
# шимпанзе
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