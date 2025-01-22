Дикие шимпанзе показали способность изобретать уникальные жесты

У членов одной семьи или близких друзей бывает принято пользоваться какой-то особой фразой или жестом — чем-то вроде условного знака, который появился случайно и приобрел уникальное значение, известное только обменивающимся им людям. Ученые недавно привели пример из жизни диких шимпанзе, говорящий, что эти приматы тоже могут быть способны изобретать специфические жесты.

Приматологам известно свыше 80 жестовых сигналов, которыми пользуются шимпанзе. Например, протянутая рука ладонью вверх означает просьбу о еде, а шумное, продолжительное почесывание — призыв к грумингу.

Один из прошлых экспериментов показал, что хотя эволюционные линии человека и приматов разошлись миллионы лет назад, люди по-прежнему понимают значение обезьяньих жестов. Авторы другой научной работы пришли к выводу, что жестикуляция шимпанзе по длительности пауз между сигналами схожа с человеческим разговором.

Недавняя статья в журнале Animal Cognition продолжает тему жестового общения человекообразных обезьян. В исследовании международная группа специалистов в области антропологии, психологии и когнитивных наук описала особый жест с уникальным значением, замеченный в диаде диких шимпанзе «мать — детеныш» в национальном парке Кибале в Уганде. Когда малышка-обезьяна хотела, чтобы мама несла ее на спине, она закрывала рукой глаз родительницы, после чего та подхватывала ее и отправлялась в путь.

Когда малышка-обезьяна хотела, чтобы мама несла ее на спине, она закрывала рукой глаз родительницы, после чего та подхватывала ее и отправлялась в путь / © Osnabrück University, CBC, Bas van Boekholt

Видеонаблюдение за парой вели на протяжении нескольких лет, и анализ записей показал, что такую манеру шимпанзе-дочь впервые освоила примерно в 3,5 года. Как именно жест приобрел свое значение, исследователи не знают, но предполагают, что это вышло случайно и связано с особенностью матери-шимпанзе — отсутствием у нее одного глаза.

Находясь на спине родительницы, малышка, вероятно, хватала ее за шею и голову и могла ненароком накрыть здоровый глаз, чем привлекла внимание и побудила отреагировать — продолжить движение. Заметив связь между действием и ответной реакцией, шимпанзе-дочь, видимо, стала повторять жест. Судя по видеоданным, изначальная шалость превратилась в условный знак матери, когда обезьяне-детенышу исполнилось 4,5 года. Похожие жесты однократно наблюдали еще у трех молодых шимпанзе, но, по словам ученых, они не повторяли действие регулярно и с той же целью.

Исследователи не знают, как жест приобрел свое значение, но предполагают, что это вышло случайно / © Kevin C. Lee

Авторы новой работы рассмотрели эту историю в контексте продолжающихся дебатов о природе жестов шимпанзе и, возможно, об истоках человеческого языка. По мнению некоторых исследователей, жесты человекообразных обезьян — это зафиксированная часть биологического наследия вида, относительно ограниченный и негибкий способ общения, непохожий на язык и человеческие жесты. По этой логике, поскольку наследие едино для всех шимпанзе, у них не должно быть случаев «идиосинкратических жестов» — уникальных сигналов, которыми пользуются только одна-две особи.

Другие специалисты настаивают, что первостепенную роль в формировании жестов играет социальное обучение, включающее наблюдение за другими шимпанзе и повторение их поведения. В этом случае в процессе взаимодействия у двух индивидуумов может возникнуть общее понимание какого-то двигательного сигнала, прежде не имевшего коммуникативного значения. Другими словами, гипотеза предполагает возможность появления уникальных жестов с определенным смыслом. Авторы исследования о случае с шимпанзе из Уганды считают, что история подтверждает версию.

Впрочем, сторонний приматолог в комментарии The New York Times отметил, что описанный жест, строго говоря, нельзя считать «идиосинкратическим». Скорее, он просто необычный. Вместе с тем собеседник признал, что этот знак определенно стал специфическим способом общения дочери с матерью.

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