Биологи раскрыли «специализацию» щупальцев у осьминогов
Осьминоги выполняют разные задачи с помощью своих развитых щупалец, в том числе передвигаются, охотятся и манипулируют объектами. Ученые недавно обнаружили, что при этом головоногие моллюски придерживаются определенной системы — для тех или иных действий предпочитают пользоваться какой-то одной или несколькими конечностями. Биологи полагают, что новые детали о том, как осьминоги управляются с щупальцами, расширяют представление об их сложном поведении и могут пригодиться при разработке роботизированных манипуляторов.
Новая статья об особенностях конечностей осьминогов вышла в научном журнале Scientific Reports. Щупальца состоят из четырех отдельных групп мышц (поперечных, продольных, косых и кольцевых), расположенных вокруг центрального нерва. Благодаря такому строению животные могут деформировать конечности самым разным образом в зависимости от поведенческих ситуаций. Группа морских биологов из США решила детальнее изучить, как осьминоги в дикой природе используют и координируют действия щупальцев.
Для исследования взяли 25 видеозаписей с живущими на свободе осьминогами, которые сняли опытные дайверы между 2007 и 2015 годами в водах Атлантического океана и Карибского моря. На видео фигурировали головоногие моллюски Octopus vulgaris или особи близкородственных видов. В каждом из роликов ученые отобрали для анализа кадры длительностью по одной минуте, на которых осьминоги задействовали щупальца.
Анализируя видео, специалисты обращали внимание на тип поведения осьминогов, действия с помощью конечностей и то, как животные их чередовали и сочетали. Биологи рассмотрели 3907 эпизодов использования щупальцев. Их классифицировали на 12 отдельных видов, а также выделили четыре группы деформаций (сгибание, укорочение, удлинение и скручивание), которые наблюдались при выполнении каждого действия.
В результате удалось установить, что каждым из восьми щупальцев осьминоги могли совершать все рассмотренные деформации и действия. Тем не менее четырьмя передними конечностями моллюски выполняли больше действий, чем задними (в соотношении 64% к 34%). Таких же различий между правой и левой сторонами специалисты не выявили.
Передние щупальца чаще использовали для исследования окружающей местности и захвата предметов, а задние — для передвижения. Поэтому, хотя общее преимущество было за передними, задние конечности чаще совершали два действия: перекатывание, когда щупальце перемещалось под осьминогом по морскому дну, словно конвейерная лента, и «стойку на ходулях», когда конечности вытягивались подобно ходулям, чтобы приподнять тело осьминога.
Ранее, наблюдая за охотой осьминогов на разные виды добычи, другая группа ученых выяснила, что те задействуют разный набор конечностей — в зависимости от жертвы. Также недавно биологи рассказали о головоногом моллюске с дополнительным, девятым щупальцем — его обнаружили в бухте у острова Ибица в Средиземном море.
