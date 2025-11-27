Слушатели узнают на что способны нейросети, а также получат представление о том, как они работают.

О мероприятии

Магистр Computer Science по направлению «Прикладная математика и информатика» Виталий Гребнев расскажет про эволюцию нейронных сетей и их историю, а также на двух практических примерах разберет, как происходит их обучение.

Расписание ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва 14:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация