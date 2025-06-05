У осьминога впервые нашли девятую работающую «ногу»

В Средиземном море обнаружили «девятинога»: головоногого моллюска с дополнительным щупальцем. Такое встречалось и раньше, но было неясно, насколько лишнее щупальце функционально и как оно меняет поведение животного. Это первый описанный случай, когда осьминог успешно его задействует. Как выяснилось, необычное строение тела стало последствием тяжелой травмы, о которой осьминог явно помнит.

Осьминоги широко известны особым строением нервной системы: их щупальца не просто выполняют команды головного мозга, а в определенном смысле сами «думают» — в каждом из них сосредоточен собственный набор нейронов. Во многом поэтому замеченный в 2021 году самец Octopus vulgaris вызвал живой интерес биологов: у него насчитали девять «ног» вместо восьми.

Необычного обитателя Средиземного моря обнаружили в бухте у острова Ивиса поклонники дайвинга. Вскоре на место прибыли специалисты испанского Института морских исследований (IIM-CSIC). Они наблюдали за «девятиногом» почти полгода и все это время регулярно проводили видеосъемку. Моллюск в конце концов даже привык к этому и перестал обращать на людей внимание. Результатами проделанной работы ученые поделились в недавней статье для издания Animals.

Они рассказали, что этот осьминог чудом выжил в схватке с опасным хищником: некоторые его щупальца недостаточно развиты — видно, что они недавно отросли на месте утраченных. Биологи установили, что моллюск полностью лишился в общей сложности трех «ног». Одна из них необходима для спаривания, а две другие использовались для обследования окружающего пространства и питания. Феномен этого случая в том, что два из этих трех щупалец восстановились как обычно, а третье раздвоилось и образовало вместо одного полноценного два небольших и тонких.

Обнаруженный в Испании осьминог с девятью щупальцами (на изображении справа раздвоенное щупальце обозначено как R1a и R1b) / © Sam Ellington Soule et al, 2025

Это явление называют бифуркацией. Предполагают, что это последствие сбоя в делении клеток. В большинстве случаев такое раздвоение означает, по сути, не приобретение дополнительного щупальца, а наоборот, частичную утрату дееспособности — есть риск, что ни одна из новых двух частей тела не будет работать нормально.

Биологи обратили внимание, что животное помнило о пережитой травме — старалось беречь новые щупальца, не вытягивать их вперед и так далее. Но самое главное — осьминог тем не менее благополучно применял оба неправильно выросших щупальца. Более того, он научился максимально грамотно ими управлять: когда вместо этих двух щупалец было одно, он им пользовался одновременно для изучения местности и поглощения пищи, а теперь он просто решил разделить эти обязанности: первый «отросток» занимается одним делом, второй другим.

Эта раздвоенность щупальца все же создала осьминогу некоторые проблемы. В основном они связаны с тем, что два ответвления недостаточно заполнили собой пространство между соседними щупальцами, возник промежуток. К примеру, однажды во время охоты моллюск накрыл собой рыбу и придавил ее ко дну, но жертва вырвалась как раз через тот зазор, который образовался из-за неправильных щупалец. Умный осьминог нашел выход из положения — догадался подгибать их под себя и при этом прижимать добычу самыми массивными щупальцами.

Добыча ускользает от осьминога из-за его раздвоенного щупальца / © Sam Ellington Soule et al, 2025

Ученые также наблюдали, как при встрече с хищниками моллюск принимал защитную «угрожающую» позу: поднимал все щупальца присосками наружу и темнел. Таким образом осьминоги притворяются чем-то крупным, колким и ядовитым, а одновременно прикрывают голову. «Двойное» щупальце в такой ситуации тоже оказалось уязвимым местом, но головоногий скрещивал маленькие «ноги» буквой Х, и это помогало. По мнению биологов, все это говорит о необыкновенной гибкости нервной системы осьминогов.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Адель Романенкова 174 статей Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.