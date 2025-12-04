Уведомления
Зонд-перехватчик предложили отправить на охоту за новым межзвездным объектом
Европейское космическое агентство сейчас строит зонд для перехвата кометы из самых дальних окраин Солнечной системы. Ученые предложили использовать его как прототип для создания такого же аппарата, предназначенного для «ловли» объектов из межзвездного пространства.
Идея миссии Comet Interceptor («Перехватчик комет») возникла еще до открытия межзвездных объектов: астрономы давно стремятся рассмотреть вблизи хоть одну долгопериодическую комету, которая впервые подлетает к Солнцу и сохраняет максимально первозданное, не измененное радиацией состояние своего вещества. Ученым ясно, что экстренно построить и запустить зонд уже после обнаружения цели практически невозможно. Единственный выход — создать его заранее и держать в космосе в ожидании «добычи».
По плану, аппарат должен «дежурить» в полутора миллионах километров от Земли, в точке Лагранжа L2 — одном из мест в межпланетном пространстве, где гравитация нашей планеты и Солнца сбалансирована. За счет этого там можно стабильно держаться долгие годы. Правда, зонду все равно придется периодически маневрировать своими двигателями. Топлива для этого должно хватить на несколько лет.
Астрономы считают, что этого вполне достаточно: новые долгопериодические кометы обнаруживают каждый год, тем более что благодаря новой обсерватории Веры Рубин в Чили теперь их можно будет замечать на гораздо больших расстояниях от Земли, а это дает запас времени на перехват.
Comet Interceptor представляет собой не один, а целых три космических аппарата. На подлете к комете они должны разделиться и наблюдать объект с разных ракурсов. Таким образом получится объемная картина, к тому же это подстраховка: если один из аппаратов выйдет из строя, останутся еще два.
Во многом этот проект получил зеленый свет благодаря Оумуамуа: эффект его появления в Солнечной системе в 2017 году был столь велик, что необходимость зонда для оперативного исследования внезапно появляющегося объекта стала действительно очевидной. Сейчас проект уже на стадии «железа»: идет изготовление и сборка. По плану, к 2027 году весь комплекс из трех аппаратов должен быть готов, а на 2028-2029-е намечен их запуск.
К сожалению, использовать Comet Interceptor для «охоты» именно за межзвездным объектом вряд ли удастся, отметили исследователи из Великобритании в недавней статье, выложенной на сервере препринтов arXiv.org. Они объяснили, что гости из глубин Галактики летят быстрее комет и астероидов Солнечной системы, а главное — их траектории крайне неудобны для перехвата. Создаваемый зонд на все это не рассчитан.
Ученые привели пример нынешней межзвездной кометы 3I/ATLAS: даже если бы Comet Interceptor в момент ее открытия в июле 2025 года уже «сидел в засаде», ему не удалось бы «поймать» этот объект — для этого нужно было сближаться с ним на скорости 80 километров в секунду, а зонд может достичь максимум 70.
Кроме того, межзвездный объект может проследовать далеко от Земли, поэтому зонд должен быть готов преодолеть большое расстояние. Напомним, в конце октября 3I/ATLAS достигла ближайшей к Солнцу точки своей траектории, она располагалась на 50 с лишним миллионов километров дальше орбиты Земли. Притом сама Земля была вообще на противоположной стороне своей орбиты, а вместе с ней и точка L2, откуда должен стартовать перехватчик. Это точка неотрывно следует за нашей планетой.
Поэтому авторы статьи предложили взять концепцию Comet Interceptor как основу для нового, усовершенствованного аппарата — с увеличенным запасом топлива, улучшенной двигательной установкой и усиленной конструкцией для выдерживания высокоскоростного полета. Соответственно, понадобятся камеры, способные качественно снимать на такой скорости с большого расстояния.
Исследователи особо подчеркнули, что на борту перехватчика межзвездного объекта непременно должен быть масс-спектрометр для анализа вещества. Любые попытки сэкономить на этом делают всю миссию бессмысленной.
Австралийские археологи обнаружили редкий клад каменных орудий на западе штата Квинсленд. В яме на берегу пересыхающего водоема лежали 60 совершенно новых тесел, изготовленных в XIX веке. Ученые установили, что это был «торговый пакет», подготовленный для обмена в экономической сети аборигенов. Владелец не смог забрать ценный груз, вероятно, из-за конфликта с европейскими поселенцами.
В Москве состоялся XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Naked Science был партнером мероприятия
В Москве 2 декабря прошел XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Организаторами мероприятия выступили компания «Иннопрактика» и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Конгресс объединил 19 мероприятий, в которых приняли участие более 2000 человек. Среди участников были первые лица и ведущие специалисты государственных структур, крупных российских корпораций, институтов развития, инвестиционных компаний, представители вузов, научно-исследовательских институтов и высокотехнологичных российских компаний. Впервые на площадке Конгресса работала территория «Научи примером». Спикеры площадки в интерактивных форматах продемонстрировали, как инновационный менталитет работает в реальных проектах.
Ученые попытались обобщить все имеющиеся данные о возможном существовании жизни за пределами Земли, от предполагаемых древних окаменелостей в метеоритах до всевозможных сообщений об «инопланетянах». В итоге отсеивание всего слишком сомнительного позволило собрать небольшой список действительно интересных фактов. В этом рейтинге лидируют метеориты Мерчисон и Оргей.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Долгое время ученые полагали, что сотни гигантских статуй на острове Пасхи создали представители местной общины под руководством одного вождя. Однако авторы нового исследования поставили эту гипотезу под сомнение. Детальная трехмерная карта главного каменного карьера острова указала на более сложную картину. Вероятно, монументы были плодом творчества и соперничества небольших независимых групп.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
