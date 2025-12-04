Зонд-перехватчик предложили отправить на охоту за новым межзвездным объектом

Европейское космическое агентство сейчас строит зонд для перехвата кометы из самых дальних окраин Солнечной системы. Ученые предложили использовать его как прототип для создания такого же аппарата, предназначенного для «ловли» объектов из межзвездного пространства.

Идея миссии Comet Interceptor («Перехватчик комет») возникла еще до открытия межзвездных объектов: астрономы давно стремятся рассмотреть вблизи хоть одну долгопериодическую комету, которая впервые подлетает к Солнцу и сохраняет максимально первозданное, не измененное радиацией состояние своего вещества. Ученым ясно, что экстренно построить и запустить зонд уже после обнаружения цели практически невозможно. Единственный выход — создать его заранее и держать в космосе в ожидании «добычи».

По плану, аппарат должен «дежурить» в полутора миллионах километров от Земли, в точке Лагранжа L2 — одном из мест в межпланетном пространстве, где гравитация нашей планеты и Солнца сбалансирована. За счет этого там можно стабильно держаться долгие годы. Правда, зонду все равно придется периодически маневрировать своими двигателями. Топлива для этого должно хватить на несколько лет.

Астрономы считают, что этого вполне достаточно: новые долгопериодические кометы обнаруживают каждый год, тем более что благодаря новой обсерватории Веры Рубин в Чили теперь их можно будет замечать на гораздо больших расстояниях от Земли, а это дает запас времени на перехват.

Схема миссии Comet Interceptor / © ESA

Comet Interceptor представляет собой не один, а целых три космических аппарата. На подлете к комете они должны разделиться и наблюдать объект с разных ракурсов. Таким образом получится объемная картина, к тому же это подстраховка: если один из аппаратов выйдет из строя, останутся еще два.

Во многом этот проект получил зеленый свет благодаря Оумуамуа: эффект его появления в Солнечной системе в 2017 году был столь велик, что необходимость зонда для оперативного исследования внезапно появляющегося объекта стала действительно очевидной. Сейчас проект уже на стадии «железа»: идет изготовление и сборка. По плану, к 2027 году весь комплекс из трех аппаратов должен быть готов, а на 2028-2029-е намечен их запуск.

К сожалению, использовать Comet Interceptor для «охоты» именно за межзвездным объектом вряд ли удастся, отметили исследователи из Великобритании в недавней статье, выложенной на сервере препринтов arXiv.org. Они объяснили, что гости из глубин Галактики летят быстрее комет и астероидов Солнечной системы, а главное — их траектории крайне неудобны для перехвата. Создаваемый зонд на все это не рассчитан.

Ученые привели пример нынешней межзвездной кометы 3I/ATLAS: даже если бы Comet Interceptor в момент ее открытия в июле 2025 года уже «сидел в засаде», ему не удалось бы «поймать» этот объект — для этого нужно было сближаться с ним на скорости 80 километров в секунду, а зонд может достичь максимум 70.

Кроме того, межзвездный объект может проследовать далеко от Земли, поэтому зонд должен быть готов преодолеть большое расстояние. Напомним, в конце октября 3I/ATLAS достигла ближайшей к Солнцу точки своей траектории, она располагалась на 50 с лишним миллионов километров дальше орбиты Земли. Притом сама Земля была вообще на противоположной стороне своей орбиты, а вместе с ней и точка L2, откуда должен стартовать перехватчик. Это точка неотрывно следует за нашей планетой.

Поэтому авторы статьи предложили взять концепцию Comet Interceptor как основу для нового, усовершенствованного аппарата — с увеличенным запасом топлива, улучшенной двигательной установкой и усиленной конструкцией для выдерживания высокоскоростного полета. Соответственно, понадобятся камеры, способные качественно снимать на такой скорости с большого расстояния.

Исследователи особо подчеркнули, что на борту перехватчика межзвездного объекта непременно должен быть масс-спектрометр для анализа вещества. Любые попытки сэкономить на этом делают всю миссию бессмысленной.

