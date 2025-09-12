  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
12 сентября, 14:29
Игорь Байдов
294

Астрономы разгадали многолетнюю тайну марсианского «облака-призрака»

❋ 5.3

Один раз в год вблизи потухшего вулкана Гора Арсия на Марсе появляется таинственное длинное и тонкое облако, которое так же внезапно исчезает. С точки зрения науки в разреженной и пыльной атмосфере не может образовываться столь колоссальная структура, но она существует. Теперь международная группа исследователей нашла разгадку, которая, возможно, изменит прежние представления о климате Красной планеты.

Астрономия
# атмосфера Марса
# вода на марсе
# красная планета
# марс
# марсианская пыль
# облака на Марсе
Облако Горы Арсия
Облако Горы Арсия. Оно появляется каждую зиму, формируется на рассвете над склонами потухшего вулкана, растет с невероятной скоростью и исчезает через несколько часов. Так происходит на протяжении трех месяцев / © ESA, DLR, FU Berlin, J. Cowart CC BY-SA 3.0 IGO

Марс — мир с крайне разреженной и «сухой» атмосферой, но и там иногда образуются облака. Однако они кардинально отличаются от земных. Атмосфера Красной планеты содержит огромное количество мелких пылевых частиц. Эти частицы становятся центрами, вокруг которых конденсируется водяной пар, затем он замерзает, формируя ледяные облака. Этот процесс называют гетерогенной нуклеацией.

Однако одно марсианское облако выбивается из всех правил. Речь идет об облаке Горы Арсия (Arsia Mons Elongated Cloud). Оно появляется каждую зиму, формируется на рассвете над склонами потухшего вулкана, растет с невероятной скоростью и исчезает через несколько часов. Так происходит на протяжении трех месяцев. Это облако довольно гигантская структура — помимо того, что оно тонкое, еще и очень длинное, примерно 1800 километров.

Ученые пытались воспроизвести формирование облака через компьютерные модели марсианской атмосферы, учитывая все известные факторы, включая высокую запыленность воздуха. Но ничего не получалось. Исследователи не могли объяснить самую характерную черту облака — его длинный и быстроформирующийся хвост.

На Марсе в воздухе очень много пыли. Ученые думали, что из-за этого лишняя влага сразу «садится» на пылинки и превращается в крошечные капли. Поэтому воздух не может накопить много водяного пара. А раз этот процесс не дает воздуху накапливать много влаги, то и другой способ образования облаков — гомогенная нуклеация (когда капли появляются сами по себе, без пылинок) — казался невозможным.

Международная группа астрономов под руководством Хорхе Эрнандеса-Берналя (Jorge Hernández-Bernal) из Университета Страны Басков в Испании нашла недостающий элемент. Они провели серию компьютерных симуляций с учетом необычно высоких концентраций водяного пара. Оказалось, именно такие условия позволяют облаку принимать знакомую вытянутую форму.

Модель показала, что рядом с Горой Арсия в утренние часы возникает «холодный карман», где температура на 30 градусов ниже окружающей. В этих зонах фиксировалось перенасыщение водяного пара в 100 тысяч раз и более. В такой среде запускается гомогенная нуклеация, и облако стремительно растет, формируя длинный хвост, который затем расплывается в широкую полосу.

Иными словами, этот процесс не требует посторонних «частиц-затравок». Водяной пар собирается в кристаллы сам по себе, без участия пылинок, но для этого требуется чрезвычайно высокий уровень перенасыщения.

Раньше специалисты полагали, что на Марсе такой сценарий невозможен. Тщательный анализ, проведенный еще в 2005 году, показал, что для гомогенной нуклеации нужна степень перенасыщения водяным паром порядка 100 тысяч. Считалось, что обильная пыль в атмосфере Марса будет слишком быстро поглощать излишки пара, не позволяя достичь таких экстремальных значений. Однако команда Эрнандеса-Берналя опровергла это мнение, правда, пока только с помощью компьютерных моделей.

Эрнандес-Берналь подчеркнул, что теперь ученые могут рассматривать гомогенную нуклеацию не как исключение, а как важный процесс. Его команда уже выдвинула гипотезу, что другие облака на Марсе тоже могут формироваться этим способом. Например, длинные облачные следы, которые астрономы фиксировали в период перигелия (момент максимального сближения Марса с Солнцем) в разных регионах планеты.

Открытие международной команды астрономов не только объясняет загадку Горы Арсия, но и дает ключ к пониманию климата Марса. В условиях, перенасыщенной влагой, облака могут играть гораздо более важную роль, чем считалось раньше.

Результаты исследования представили на конференции Europlanet Science Congress, которая проходила в Хельсинки с 7 по 12 сентября 2025 года.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
385 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Астрономия
# атмосфера Марса
# вода на марсе
# красная планета
# марс
# марсианская пыль
# облака на Марсе
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
12 Сен
Бесплатно
Инфаркт и инсульт: как распознать и оказать первую помощь
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
12 Сен
Бесплатно
Мозг и учеба
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
12 Сен
700
Удивительные следствия Общей Теории Относительности. Белые дыры, кротовые норы и другие необычные объекты
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
13 Сен
Бесплатно
Москва от Отечественной войны до Великой Отечественной войны
Библиотека им. Ф.М. Достоевского
Москва
Экскурсия
13 Сен
500
Все для атласа
Политехнический музей
Москва
Лекция
13 Сен
Бесплатно
Криотехнологии: заморозим себя для будущего?
Инжинириум МГТУ им. Н.Э. Баумана
Москва
Лекция
13 Сен
Бесплатно
Нейросети в повседневной жизни
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Экскурсия
13 Сен
Бесплатно
Из истории книжного знака
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
13 Сен
Бесплатно
Введение в ракетный моделизм
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
11 сентября, 12:04
ПНИПУ

Ученые рассказали, почему маркетплейсы теряют популярность

Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.

ПНИПУ
# маркетплейсы
# покупатели
# продавцы
# рынок
10 сентября, 13:00
Юлия Трепалина

Пьющие пиво оказались «магнитом» для комаров

Некоторые люди притягательны для комаров, словно магниты, из-за чего больше страдают от их укусов. В науке пока нет единого мнения о том, что именно приводит к такому эффекту, исследования на этот счет продолжаются. Свой вклад в изучение вопроса недавно внесла группа специалистов из Нидерландов. Они устроили эксперимент во время трехдневного музыкального фестиваля Lowlands, чтобы выяснить, кто из участников мероприятия сильнее «нравится» кровососам.

Биология
# комариные укусы
# комары
# пиво
# эксперимент
9 сентября, 16:54
Редакция Naked Science

Исследователи «Яндекса» представили способ повысить качество работы рекомендательных систем

Исследователи рекомендательных технологий «Яндекса» нашли способ, как повысить качество работы рекомендательных систем, чтобы они лучше понимали предпочтения пользователей, например, в товарах или контенте, и составляли более точные рекомендации. Для этого исследователи внедрили дополнительную корректировку в процесс обучения таких моделей.

Технологии
# машинное обучение
# программное обеспечение
# Яндекс
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
8 сентября, 20:06
Evgenia Vavilova

Физики создали видимые человеку кристаллы времени

Ученые впервые смогли создать видимый в оптическом диапазоне темпоральный кристалл. Для этого они использовали жидкие кристаллы.

Физика
# жидкие кристаллы
# квантовые системы
# поляризация
# темпоральные кристаллы
11 сентября, 12:04
ПНИПУ

Ученые рассказали, почему маркетплейсы теряют популярность

Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.

ПНИПУ
# маркетплейсы
# покупатели
# продавцы
# рынок
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
3 сентября, 07:56
Адель Романова

Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта

Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
4 сентября, 13:59
Андрей П.

Рядом с Камчаткой нашли самую глубоководную экосистему хемосинтетической жизни

Глубоководная жизнь нам, сухопутным, кажется инопланетной. В недавней экспедиции морские биологи погрузились на дно пятого по глубине Курило-Камчатского желоба. Они преодолели 9500 метров толщи воды и встретили удивительно богатые сообщества организмов, живущих благодаря хемосинтезу. Тысячи километров дна покрывает беспозвоночная жизнь, которая питается благодаря бактериям, окисляющим метан. Naked Science поговорил с одним из авторов исследования.

Биология
# батискаф
# беспозвоночные
# глубина
# глубоководные животные
# субдукция
# фауна
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Бактерии из земных пустынь оказались способны жить в лунном и марсианском грунте

    12 сентября, 14:49

  2. Физики открыли новый фазовый переход в воде

    12 сентября, 14:46

  3. Астрономы разгадали многолетнюю тайну марсианского «облака-призрака»

    12 сентября, 14:29

  4. Биологи раскрыли «специализацию» щупальцев у осьминогов

    12 сентября, 14:14
Выбор редакции

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

12 сентября, 09:02

Последние комментарии

Дождиков Антон
3 минуты назад
Александр, спасибо за статью. Реально очень интересная тема с большими политическими последствиями (вопрос стабильности). Уже давно "чешутся" руки

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Artem Suleymanov
21 минута назад
Grigori, И да, по итогам 24 года средняя в Германии была 5166 евро и 4346 евро медианная. Росстат, по понятным причинам, медианную зарплату уже какое то время

Карта: уровень бедности в разных странах Европы

Artem Suleymanov
27 минут назад
Grigori, Чушь собачья это то что ты пишешь. Разница как раз в том что в России средний человек выживает (как ты правильно говоришь лишь бы на еду и

Карта: уровень бедности в разных странах Европы

tab
1 час назад
Artem, приезжай в Латвию, покажу тебе нищету как в Африке, можно найти такое и в Германии. Речь идет о среднем уровне - даже не о статистике, в которой ты

Карта: уровень бедности в разных странах Европы

Иван Колупаев
1 час назад
Moto, каша в голове таки у вас. Да, Горбачев не хотел развала СССР, но по факту тот развалился в результате проводимой Горбачевым политики. Началось

Показатели американских старшеклассников по математике и чтению достигли наименьших значений за всю историю наблюдений

Сергей Петровский
1 час назад
Глеб, твой папа ,с такой же фамилией как у тебя ,его прикончил,СССР, стоя в очереди за водкой.

Показатели американских старшеклассников по математике и чтению достигли наименьших значений за всю историю наблюдений

Сергей Петровский
1 час назад
Прорыва

Показатели американских старшеклассников по математике и чтению достигли наименьших значений за всю историю наблюдений

Аркадий Фомин
2 часа назад
Rodomir, вы видимо в душе советский человек, это не плохо. Научный романтик в душе, атеист который считает большой потерей развал СССР. Но я спешу

На Байконуре появится новый международный космодром вне российской юрисдикции

ТА Турконсульт
2 часа назад
Уважаемые администраторы, у вас "код вывалился": "...экосистеме Земли и меняет лицо планеты. (function(d,s,id){var

Когда нас не было и в проекте. Хорошо ли вы знаете историю Земли до появления человека? Тест от Naked Science

ТА Турконсульт
2 часа назад
ТА, "ошибочка вышла"?... ...а возможно, это ИХ "ПРАРОДИНА","КОЛЫБЕЛЬ ЦИВИЛИЗАЦИИ" и решили "проведать"родные пенаты""

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Moto Vova
2 часа назад
Александр, ну так это задача на арифметику...

Показатели американских старшеклассников по математике и чтению достигли наименьших значений за всю историю наблюдений

Moto Vova
2 часа назад
Евгений, у Вас каша в голове. 1. Горбачев не разваливал СССР, наоборот, он применял силу против сепаратистски настоенного населения нацреспублик.

Показатели американских старшеклассников по математике и чтению достигли наименьших значений за всю историю наблюдений

ТА Турконсульт
2 часа назад
По ИХ расчетам (,опыту,знаниям) именно на МАРСЕ должна быть жизнь и цивилизация - поэтому они и ЛЕТЯТ к МАРСУ

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Bio
2 часа назад
Лишнюю энергию можно пустить на производство алюминий-ионных аккумуляторов, а потом в них же и запасать.Алюминий-ионный по сравнению с

Китай терпит миллиардные убытки из-за солнечных панелей

федор конухов
2 часа назад
Глеб, В "УланУде" Один Меченый ублюдок продал, другой гондон пропил. Суки...

Показатели американских старшеклассников по математике и чтению достигли наименьших значений за всю историю наблюдений

Lorhen
2 часа назад
Это по всему миру сейчас так, успокойтесь, не одних у вас такое в стране! Молодёжь мало читает, все в интернете сидит, а там длинных текстов нет,

Показатели американских старшеклассников по математике и чтению достигли наименьших значений за всю историю наблюдений

ulogin_facebook_998483030336074
3 часа назад
Karina, научный подход, лол.

Nature назвал Украину крупнейшим производителем фейковых и низкокачественных научных статей в Европе

Aitneics Secniv
3 часа назад
с 22ого года у них есть на кого свалить крах по всем направлениям, социальному, научному, техническому, культурному и тд

Nature назвал Украину крупнейшим производителем фейковых и низкокачественных научных статей в Европе

Р. Б.
3 часа назад
Насколько мне известно, в Кунашакском районе озеро называется Чебакуль, а озеро Чебаркуль связанное уж с другим, Челябинским метеоритом,

Под Челябинском нашли метеорит, упавший более полувека назад

Aitneics Secniv
3 часа назад
marina, всё равно полезнее самому исследовать вопрос, написать реферат/доклад/сочинение, чем писать грамотные запросы

Показатели американских старшеклассников по математике и чтению достигли наименьших значений за всю историю наблюдений

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно