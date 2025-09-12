Уведомления
Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
«Феномен «самодержавие» предстает как довольно изученный, но в отдельных, изолированных аспектах. В этом смысле требуется дополнительное, новое его осмысление с учетом современного состояния исторических и юридических наук. В историко-правовой науке на данный момент не существует теории, которая, рассматривая самодержавие в широком социокультурном контексте, предлагала бы комплексный, всесторонний взгляд на генезис этого явления и исчерпывающе отвечала бы на неразрешенные вопросы», — сообщил аспирант кафедры теоретических и публично-правовых дисциплин ТюмГУ Алексей Ларионов.
В частности, необходимо обратить внимание на вопросы периодизации возникновения самодержавия, его характера, а также исторической судьбы, считает исследователь. Во-первых, в историографии не сложилось консенсуса относительно периодизации истории самодержавия. Особенно это проявляется при анализе первых этапов: хронологическая рамка зарождения самодержавия варьируется от правления Ивана III до правления Ивана Грозного и периода опричнины, то есть от середины XV до середины XVI века.
«Несмотря на то, что для таких сложных и комплексных процессов, как зарождение самодержавия, невозможно установить точные границы, разброс дат в целое столетие, наполненное разными по своему характеру событиями, представляется серьезным упущением», — пояснил Алексей.
Во-вторых, в историографии существует позиция о трансформации самодержавия в период правления Петра I, вплоть до утраты им существенных черт. Эта позиция не оспаривается целиком: историки действительно описывают XVIII век как эпоху трансформации и рубеж между периодами, однако степень влияния произошедших изменений на государственно-правовой уклад требует прояснения.
В-третьих, историки, как правило, относят самодержавие исключительно к средним векам, то есть рассматривают этот феномен как свойственный Московской Руси XV-XVI веков и часто не выходящий за пределы этих рамок. Эпоха после начала XVIII века в историографии рассматривается в качестве другого периода.
Между тем ряд ученых рефлексируют самодержавие и после XVIII века, а взгляд на самодержавие как на частное проявление авторитарно-монархического идеала властвования может поставить вопрос о распространении его хронологических рамок не только на имперский период XVIII — начала XX веков, но и после 1917 года. Лишь один вопрос выглядит в некоторой степени разрешенным в историографии — о самобытности самодержавия как государственно-правового феномена, считает Ларионов.
Некоторые люди притягательны для комаров, словно магниты, из-за чего больше страдают от их укусов. В науке пока нет единого мнения о том, что именно приводит к такому эффекту, исследования на этот счет продолжаются. Свой вклад в изучение вопроса недавно внесла группа специалистов из Нидерландов. Они устроили эксперимент во время трехдневного музыкального фестиваля Lowlands, чтобы выяснить, кто из участников мероприятия сильнее «нравится» кровососам.
Исследователи рекомендательных технологий «Яндекса» нашли способ, как повысить качество работы рекомендательных систем, чтобы они лучше понимали предпочтения пользователей, например, в товарах или контенте, и составляли более точные рекомендации. Для этого исследователи внедрили дополнительную корректировку в процесс обучения таких моделей.
Ученые впервые смогли создать видимый в оптическом диапазоне темпоральный кристалл. Для этого они использовали жидкие кристаллы.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Глубоководная жизнь нам, сухопутным, кажется инопланетной. В недавней экспедиции морские биологи погрузились на дно пятого по глубине Курило-Камчатского желоба. Они преодолели 9500 метров толщи воды и встретили удивительно богатые сообщества организмов, живущих благодаря хемосинтезу. Тысячи километров дна покрывает беспозвоночная жизнь, которая питается благодаря бактериям, окисляющим метан. Naked Science поговорил с одним из авторов исследования.
