  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
10 декабря, 15:44
Игорь Байдов
4

Диплодоки могли иметь такую же яркую окраску, как современные птицы

❋ 3.5

Образ диплодока — гигантского травоядного динозавра — сформировался в сознании современного человека под влиянием культуры. Мы зачастую представляем этих исполинов серыми или зеленоватыми. Однако последнее открытие ученых может навсегда изменить эту картину. В окаменелой коже диплодоков обнаружили микроскопические структуры, которые указывают на возможность яркой и разнообразной окраски.

Палеонтология
# динозавры
# диплодок
# зауроподы
# окаменелости
Завропод
Завропод в представлении художника. Изображен с пигментированной структурой на коже, которую ученые обнаружили с помощью микроскопа / © Tess Gallagher

На протяжении десятилетий палеонтологи могли лишь предполагать, как выглядели динозавры. Кости рассказывали о размерах и строении тела, отпечатки кожи — о текстуре и узорах чешуи, но вопрос цвета оставался открытым. Все изменилось с развитием технологий, которые позволили изучать окаменелости на клеточном уровне.

Прорыв случился, когда ученые начали находить в ископаемых перьях тероподов (Theropoda), предков птиц, меланосомы. Эти микроскопические органеллы внутри клеток содержат пигмент меланин. Их форма, размер и расположение определяют окраску — от черной и коричневой до рыжей и даже радужной.

Методы, позволившие изучать остатки тканей на микроскопическом уровне, открыли богатую палитру окраски оперенных динозавров — от темных до ярких оттенков. Гигантские завроподы (Sauropoda), такие как диплодок (Diplodocus) или брахиозавр (Brachiosaurus), долгое время оставались в стороне от этой «цветной революции». Этих динозавров обычно представляли серыми, в неброских, идеальных для маскировки тонах, а сама идея того, что в их коже, которая крайне редко сохраняется в виде окаменелостей, можно выявить меланосомы, казалась невероятной.

Международная группа палеонтологов под руководством Тесс Галлахер (Tess Gallagher) из Бристольского университета в Великобритании сделала открытие, способное перевернуть представления о внешнем виде этих гигантов. Исследователи изучили фрагменты окаменелой кожи завроподов, обнаруженные в 2019 и 2022 годах в карьере Материнского дня в штате Монтана (США), и нашли в ней меланосомы. Возраст находки составляет почти 145 миллионов лет.

Хотя точно идентифицировать вид, которому принадлежала кожа, ученые пока не смогли, морфологические признаки образцов наиболее соответствуют коже диплодока — одного из самых известных длинношеих динозавров. Ученые с помощью скальпеля взяли крошечные образцы с четырех чешуек и рассмотрели их под сканирующим электронным микроскопом. Этот метод позволил увидеть детали на клеточном уровне.

Ключевое отличие этой находки — исключительная сохранность. Кожа сохранила объемную структуру, а не просто отпечаталась на породе. Внутри клеток обнаружили меланосомы двух основных типов: продолговатые и дискообразные. Пока невозможно с уверенностью сказать, какие именно цвета создавали эти структуры — черный, коричневый, серый или рыжий. Однако само разнообразие форм указало на возможность нескольких оттенков.

Особый интерес вызвали дискообразные меланосомы. Их ближайшие аналоги — пластинчатые меланосомы в перьях современных птиц, которые способны создавать структурную окраску, включая яркие металлические и переливающиеся оттенки. Пока это не дает оснований утверждать, что диплодоки переливались, как павлины, но позволяет предположить, что подобная окраска была вполне возможной.

Изучение окраски динозавров помогает понять их поведение, способы терморегуляции и место в экосистеме. Яркие цвета могли играть важную роль в коммуникации между сородичами: например, в брачных ритуалах либо для отпугивания хищников. Пятнистая или полосатая окраска, вероятно, помогала маскироваться в хаотичной игре света и тени под сенью доисторических лесов.

Научная работа опубликована в журнале Royal Society Open Science.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
447 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Палеонтология
# динозавры
# диплодок
# зауроподы
# окаменелости
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
10 Дек
900
Гегемония Канульской державы области майя в VII в.
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
10 Дек
600
Марс, Венера и глобальные изменения климата Земли
Московский Планетарий
Москва
Лекция
10 Дек
700
Атмосферное электричество и молнии
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
10 Дек
700
Жизнь как сеть: главные открытия ноября
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
11 Дек
Бесплатно
Мифы о лекарствах
ВДНХ
Москва
Лекция
11 Дек
Бесплатно
Ошибки природы: пределы и несовершенство естественного отбора
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Дек
Бесплатно
Этот страшный сахар
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
11 Дек
1400
Новые времена Средиземноморья
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Дек
Бесплатно
Нештатные ситуации в космическом полете
Твой сектор космоса
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
9 декабря, 10:59
НИУ ВШЭ

«Аффект зомби»: философ описал новое психоэмоциональное состояние современного человека

Специфическая тревога из-за ненадежности цифровых образов реальности и иллюзии тотального контроля над действительностью получила название «аффект зомби». Заведующий кафедрой философии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Микиртумов исследовал феномен в рамках проекта РНФ «Экзистенциальный опыт в цифровой среде».

НИУ ВШЭ
# общество
# социальные сети
# стресс
# тревожность
# философия
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
9 декабря, 14:52
Адель Романова

В Солнечной системе заподозрили пролет объектов из систем Веги, Фомальгаута и еще 18 звезд

В некоторых звездных системах, близких к Солнцу, наблюдают массивные скопления небольших небесных тел наподобие нашего пояса Койпера. Недавние расчеты показали, что прямо сейчас два-три объекта оттуда могут пролетать по Солнечной системе. Впрочем, ни к одному из уже открытых межзвездных гостей это не относится.

Астрономия
# звездные системы
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
9 декабря, 10:59
НИУ ВШЭ

«Аффект зомби»: философ описал новое психоэмоциональное состояние современного человека

Специфическая тревога из-за ненадежности цифровых образов реальности и иллюзии тотального контроля над действительностью получила название «аффект зомби». Заведующий кафедрой философии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Микиртумов исследовал феномен в рамках проекта РНФ «Экзистенциальный опыт в цифровой среде».

НИУ ВШЭ
# общество
# социальные сети
# стресс
# тревожность
# философия
8 декабря, 10:59
НИУ ВШЭ

Исследование психолингвистов изменило представления о чтении у подростков

Команда психолингвистов Центра языка и мозга НИУ ВШЭ обнаружила, что у подростков в возрасте 15–18 лет навыки фонологической обработки продолжают влиять на скорость чтения текстов. Это открытие опровергает убеждение, что к подростковому возрасту эти навыки уже не играют значимой роли в беглости чтения.

НИУ ВШЭ
# дислексия
# звуки
# подростки
# психолингвистика
# скорость чтения
# чтение
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Диплодоки могли иметь такую же яркую окраску, как современные птицы

    10 декабря, 15:44

  2. Слабый утренний свет подтолкнул людей к депрессии и проблемам со сном

    10 декабря, 15:06

  3. Человек по уровню моногамии оказался ближе к сурикатам, чем к шимпанзе

    10 декабря, 13:58

  4. Советское наступление под Москвой: почему Красная армия победила, несмотря на немецкое превосходство

    10 декабря, 13:03
Выбор редакции

Советское наступление под Москвой: почему Красная армия победила, несмотря на немецкое превосходство

10 декабря, 13:03

Последние комментарии

Pavel Kravtsov
28 минут назад
Россия и Казахстан не трансконтинентальные страны, Евразия это 1 континент. Автор, учи географию

Геополитика на карте: шесть трансконтинентальных стран 

Иван Колупаев
1 час назад
Жаль автор не в состоянии приложить свои выводы к современности от того и вангует мимо. Но тут ничего не поделаешь история ВОВ изучена вдоль и

Советское наступление под Москвой: почему Красная армия победила, несмотря на немецкое превосходство

Вася Пупкин
1 час назад
Пхвхаха ЛНР и ДНР с крымом кисточкой прерисовал и думал не заметим)))

Геополитика на карте: шесть трансконтинентальных стран 

balzatul von
2 часа назад
Авторы статьи в курсе разницы между понятиями "континент" и "часть света"?

Геополитика на карте: шесть трансконтинентальных стран 

Иван Колупаев
2 часа назад
Есть сообщения что Роскосмос где-то откопал резервную кабину и это не металлолом с гагаринского старта или других космодромов. То есть вопрос

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Алексей Филиппов
2 часа назад
Александр, как обычно, стрелки перевёл. Каким боком, можно было приплести сюда Украину, это загадка. Опять с больной головы на здоровую

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Иван Колупаев
2 часа назад
Ilya, вот с последним вы угадали. Чили - рембза и перекуп (реэкспорт) на чем и поднялась в этом чудо-рейтинге. А мощностей для производства хотя бы по

Крупнейшие экспортеры вертолетов в мире

Eternal Eternity
2 часа назад
Вот чем светофор не подходил?

Новый робот-регулировщик вышел на дороги Китая

Дон Хуан Ай карамба
3 часа назад
3iAtlas, пролетая в октябре, выпустил пачку зондов фон Неймана. Сейчас разобрали Maven на запчасти. Смешно, если это будет правдой.

NASA потеряло связь с марсианским космическим аппаратом MAVEN

Mark
3 часа назад
Bucefal, вы же сами понимаете что вы сравниваете Казахстан страну которая себя сравнивает с Европой у которой запасы ресурсов больше чем у европы и

Представлена первая высокоточная 3D-карта, охватывающая все 2,75 миллиарда зданий на Земле

Имя Фамилия
3 часа назад
А где Катар??? Там нефти и газа почти как у России, а население всего 3 млн. Явно в топе должен быть. 8-0

Крупнейшие ресурсные державы мира: рейтинг по богатству на душу населения

Иван Березуцкий
3 часа назад
Помимо случайных острых камней, люди могли использовать острые рога и крупные зубы (клыки и резцы) добытых или просто найденных мёртвых животных.

Древние люди, вероятно, «‎сплагиатили» первые каменные орудия у природы

Дима Рудик
3 часа назад
Францию, Испанию точно забыли

Геополитика на карте: шесть трансконтинентальных стран 

Александр Французов
4 часа назад
Наши бы сейчас взвыли про ущемление свободы))

Австралия стала первой страной, запретившей соцсети для детей младше 16 лет

Адольф Завропсидов
4 часа назад
Krons, про углеродный анализ читай, неуч. Не переваренная еда окаменела и по содержанию углерода определили её примерную принадлежность, ну это так,

Пять удивительных открытий динозавров, которые заставили ученых пересмотреть эволюцию

артем самойлен
4 часа назад
А где Дания?

Геополитика на карте: шесть трансконтинентальных стран 

1 2
4 часа назад
>масса — пять тонн, а грузоподъемность — до 1,8 тонны. >более экономичный А Шеньчжоу типа менее экономичный? Да нифига подобного. Этот новый мог

Китай приступил к созданию нового грузового космического корабля

Сергей Механик
5 часов назад
Интересно, если удастся когда-нибудь внедрить или подключить ИИ к всему организму, сможет ли он правильно контролировать развитие всех клеток?

Ученые объяснили физический принцип, стоящий за развитием рака и старением клеток

Сергей Механик
5 часов назад
Не менее важным показателем являются не только количество запасов, а сколько из них освоено и используется. Однако условное из распределение их

Крупнейшие ресурсные державы мира: рейтинг по богатству на душу населения

Михаил Зинчук
5 часов назад
Сказки сочинять не кому больше просто

NASA потеряло связь с марсианским космическим аппаратом MAVEN

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно