Диплодоки могли иметь такую же яркую окраску, как современные птицы
Образ диплодока — гигантского травоядного динозавра — сформировался в сознании современного человека под влиянием культуры. Мы зачастую представляем этих исполинов серыми или зеленоватыми. Однако последнее открытие ученых может навсегда изменить эту картину. В окаменелой коже диплодоков обнаружили микроскопические структуры, которые указывают на возможность яркой и разнообразной окраски.
На протяжении десятилетий палеонтологи могли лишь предполагать, как выглядели динозавры. Кости рассказывали о размерах и строении тела, отпечатки кожи — о текстуре и узорах чешуи, но вопрос цвета оставался открытым. Все изменилось с развитием технологий, которые позволили изучать окаменелости на клеточном уровне.
Прорыв случился, когда ученые начали находить в ископаемых перьях тероподов (Theropoda), предков птиц, меланосомы. Эти микроскопические органеллы внутри клеток содержат пигмент меланин. Их форма, размер и расположение определяют окраску — от черной и коричневой до рыжей и даже радужной.
Методы, позволившие изучать остатки тканей на микроскопическом уровне, открыли богатую палитру окраски оперенных динозавров — от темных до ярких оттенков. Гигантские завроподы (Sauropoda), такие как диплодок (Diplodocus) или брахиозавр (Brachiosaurus), долгое время оставались в стороне от этой «цветной революции». Этих динозавров обычно представляли серыми, в неброских, идеальных для маскировки тонах, а сама идея того, что в их коже, которая крайне редко сохраняется в виде окаменелостей, можно выявить меланосомы, казалась невероятной.
Международная группа палеонтологов под руководством Тесс Галлахер (Tess Gallagher) из Бристольского университета в Великобритании сделала открытие, способное перевернуть представления о внешнем виде этих гигантов. Исследователи изучили фрагменты окаменелой кожи завроподов, обнаруженные в 2019 и 2022 годах в карьере Материнского дня в штате Монтана (США), и нашли в ней меланосомы. Возраст находки составляет почти 145 миллионов лет.
Хотя точно идентифицировать вид, которому принадлежала кожа, ученые пока не смогли, морфологические признаки образцов наиболее соответствуют коже диплодока — одного из самых известных длинношеих динозавров. Ученые с помощью скальпеля взяли крошечные образцы с четырех чешуек и рассмотрели их под сканирующим электронным микроскопом. Этот метод позволил увидеть детали на клеточном уровне.
Ключевое отличие этой находки — исключительная сохранность. Кожа сохранила объемную структуру, а не просто отпечаталась на породе. Внутри клеток обнаружили меланосомы двух основных типов: продолговатые и дискообразные. Пока невозможно с уверенностью сказать, какие именно цвета создавали эти структуры — черный, коричневый, серый или рыжий. Однако само разнообразие форм указало на возможность нескольких оттенков.
Особый интерес вызвали дискообразные меланосомы. Их ближайшие аналоги — пластинчатые меланосомы в перьях современных птиц, которые способны создавать структурную окраску, включая яркие металлические и переливающиеся оттенки. Пока это не дает оснований утверждать, что диплодоки переливались, как павлины, но позволяет предположить, что подобная окраска была вполне возможной.
Изучение окраски динозавров помогает понять их поведение, способы терморегуляции и место в экосистеме. Яркие цвета могли играть важную роль в коммуникации между сородичами: например, в брачных ритуалах либо для отпугивания хищников. Пятнистая или полосатая окраска, вероятно, помогала маскироваться в хаотичной игре света и тени под сенью доисторических лесов.
Научная работа опубликована в журнале Royal Society Open Science.
