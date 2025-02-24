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5 минут назад
Юлия Трепалина
11

Каракатицы в природе показали чудеса охотничьего камуфляжа

4.9

Морские биологи детально изучили охотничьи повадки одного из крупнейших представителей отряда каракатиц — Ascarosepion latimanus. Маскировочный репертуар этих головоногих моллюсков в дикой природе оказался гораздо шире и гибче, чем в лабораторных условиях.

Биология
# головоногие моллюски
# камуфляж
# каракатицы
# маскировка
# охота
# поведение животных
маскировка каракатиц
Биологи выявили четыре основных маскировочных приема каракатиц: «лист», «пробегающая полоса», «ветвистый коралл» и «пульсация» / © Matteo Santon, Ecology (2025)

Каракатицы Ascarosepion latimanus (Sepia latimanus), или широкорукие сепии, известны способностью менять окраску и текстуру поверхности тела благодаря специальным хроматофорным клеткам. Ученые знают, что с помощью маскировки каракатицы прячутся от хищников, но как они пользуются камуфляжем на охоте, исследовано недостаточно.

Чтобы подробнее разобраться в этом, группа биологов из Бристольского университета (Великобритания) совместно с коллегами из Индонезии в течение нескольких месяцев записывала на видео широкоруких сепий в естественной среде — на мелководных рифах архипелага Раджа-Ампат (Индонезия), где каракатицы охотятся на крабов. За время наблюдений ученые отсняли 234 эпизода с участием 98 широкоруких сепий — 40 самцов и 58 самок. Статья об исследовании недавно вышла в журнале Ecology.

Выяснилось, что, сближаясь с добычей, каракатицы применяли четыре основных маскировочных приема, которые биологи назвали «лист», «пробегающая полоса», «ветвистый коралл» и «пульсация».

© Matteo Santon

В первом каракатицы принимали зеленоватый оттенок, имитируя цветом, формой и движением тела плавающий в воде лист. Во втором моллюски оставались серыми, но при этом по их телу пробегали темные полосы, создававшие иллюзию движения. Также широкорукие сепии маскировались под кораллы, расправив щупальца и придав им цвет, напоминающий коралловые ветки. Во время «пульсации» вытянутые вперед и сжатые в конус конечности каракатиц начинали плавно пульсировать, а тело оставалось бледно-серым, как бы сливаясь с окружающим фоном. Каждый из приемов моллюски могли использовать отдельно, либо чередовали и комбинировали их элементы.

Ученые полагают, что маскировка под безобидные объекты вроде листьев растений и ветки кораллов позволяет каракатицам усыплять бдительность жертв. Динамично пробегающие по телу полосы могут скрывать приближение и сбивать добычу с толку. Как именно пульсация помогает успешной охоте, исследователи до конца не разобрались, но отметили, что этим способом и сочетанием камуфляжных трюков каракатицы пользовались несколько реже, чем другими приемами.

По словам биологов, в естественной среде каракатицы демонстрировали высокую индивидуальную вариативность маскировочных тактик и более разнообразный спектр поведенческих реакций по сравнению с сородичами в лаборатории. Ученые объяснили это тем, что на поведении и физиологических процессах животных в неволе негативно сказываются условия содержания — зачастую слишком упрощенные и скучные.

В дальнейшем исследователи планируют глубже изучить, как меняется тактика каракатиц во время охоты в зависимости от условий среды и типа добычи. Данные об этом могут быть полезны для разработки технологий адаптивного камуфляжа и в робототехнике.

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Биология
# головоногие моллюски
# камуфляж
# каракатицы
# маскировка
# охота
# поведение животных
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