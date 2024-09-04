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51 минута назад
Юлия Трепалина
153

Собаки вспомнили названия игрушек, не видев их два года

4.3

Новое исследование венгерских ученых показало, что некоторые одаренные псы способны годами не забывать названия предметов, выученных ранее с хозяевами.

Биология
# долговременная память
# домашние питомцы
# интеллект животных
# слова
# собаки
собака с игрушкой
Одна из участниц эксперимента — бордер-колли по кличке Уиски / © Helge O Svela

Специалисты Будапештского университета имени Этвеша Лоранда (Венгрия) продолжают серию работ, посвященных умственным способностям собак. Ранее исследователи выяснили, что наиболее «талантливые» питомцы могут запоминать десятки названий разных предметов. Авторы другой статьи привели свидетельства существования у собак «словарного запаса», подтвержденные с помощью неинвазивной электроэнцефалограммы.

Теперь этолог Шани Дрор (Shany Dror) с коллегами решили проверить, как долго хранятся в памяти у псов названия, которые им удалось запомнить. Отметим, что в тестах участвовали пять собак породы бордер-колли из группы особоодаренных питомцев в плане освоения слов, которую сформировали в предыдущих исследованиях.

Эксперимент начался в декабре 2020 года. Тогда владельцы псов в течение недели тренировали их на запоминание названий 12 игрушек. Усвоение информации проверили спустя один и два месяца после разучивания. Затем владельцев попросили на два года спрятать игрушки в недоступное для собак место.

В феврале-июле 2023 года игрушки достали вновь для следующей серии тестов. О результатах авторы рассказали в статье, вышедшей недавно в журнале Biology Letters.

Владельцев проинструктировали, чтобы за день до тестов и за час в дни их проведения они оставили все игрушки на полу и пустили к ним питомцев. Это сделали, чтобы исключить возможное перевозбуждение собак из-за встречи с предметами. В процессе люди не должны были контактировать с испытуемыми.

Эксперименты проходили в домах участников, в двух соседних комнатах. Происходящее снимали подключенные к интернету видеорегистраторы, так что исследователи видели все в режиме реального времени.

В одном из помещений на полу разместили пять или шесть тестовых игрушек, а рядом с ними — еще восемь предметов из повседневного игрового набора собак. Владельцы, сидя в другой комнате, по одной называли игрушки, названия которых питомцы учили два года назад, и просили их принести. Если собаки справлялись с заданием, их хвалили и поощряли.

Запись эксперимента с принесением игрушек / © Dror Shany et al., Biology Letters 2024

Через неделю хозяева трех псов повторили процедуру еще раз, задействовав другую половину тестовых игрушек. Один из владельцев сделал это вечером того же дня. С бордер-колли по кличке Рико провели только одну серию тестов, поскольку из 12 первоначальных предметов хозяин смог предоставить лишь пять.

Во время экспериментов четыре собаки верно приносили от трех до девяти игрушек, названия которых произносили хозяева. Исследователи подсчитали, что псы выполняли задания правильно в среднем в 44% случаев, а у некоторых доля достигала 60%. Ученые установили, что такой показатель существенно выше уровня случайного совпадения.

Впрочем, то, что одаренные псы смогли выучить и надолго запомнить названия предметов, совсем не означает, что такое под силу любой собаке. Факторы, которые обусловили этот навык, до конца еще не ясны.

Тем не менее исследователи отметили один момент, объединяющий псов с таким талантом, — владельцы уделяли занятиям с ними много времени.

«Чем больше вы вкладываете в питомца, тем большую отдачу получите от этих отношений», — заявила в комментарии The Guardian ведущий автор исследования Шани Дрор.

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Биология
# долговременная память
# домашние питомцы
# интеллект животных
# слова
# собаки
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