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У собак обнаружили словарный запас
Собаки способны соотносить слово с предметом, который оно называет. Открытие, указывающие на схожесть этих животных с людьми, сделали ученые из Венгрии.
Современные исследователи активно изучают сходства животных и человека с точки зрения языка и общения. Например, согласно недавним работам, младенцы и обезьяны используют один и тот же язык жестов, а крики шимпанзе ближе к человеческой речи, чем может показаться.
Авторы нового исследования обнаружили, что собаки не просто ведут себя так, будто понимают человеческий язык, а на самом деле способны соотносить слова с предметами, для обозначения которых они используются. У животных, которые участвовали в эксперименте ученых из Будапештского Университета имени Этвеша Лоранда (Венгрия), даже обнаружили «словарный запас» из понятий, которые им удалось запомнить. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Current Biology.
Тесты на понимание слов, которые проводят с младенцами или животными, обычно предполагают активный выбор. Участник теста должен взять предмет, название которого слышит, или указать на него. С подобными заданиями собаки справляются редко, а закономерностей, связанных с выбором нужного предмета, ученым ранее обнаружить не удалось. Поэтому авторы новой работы решили не просить собак что-то сделать, а измерить активность их мозга, которая способна предоставить больше информации о понимании слов и соотнесении их с объектами.
В исследовании участвовали 18 собак вместе с их владельцами. Хозяин произносил названия игрушек (например, «Зара, смотри, мяч!»), которые были известны его питомцу, а затем показывал сами игрушки и отдавал их собаке. При этом название не всегда соответствовало предмету. Активность мозга собак фиксировали с помощью неинвазивной электроэнцефалограммы.
Оказалось, что животные по-разному реагировали на правильные и неправильные обозначения игрушек. По словам авторов научной статьи, это похоже на реакцию людей в аналогичной ситуации, и в исследованиях человеческого организма такие результаты признавались доказательством понимания слов. Кроме того, собаки, участвовавшие в эксперименте, различали более и менее знакомые слова, что тоже отражалось в ЭЭГ и говорило в пользу их способности вспоминать объект, услышав название.
Исследователи предположили, что соотносят понятия с предметами только те собаки, которые знают больше «объектных» слов (а не слов-инструкций наподобие «сидеть» и «фас»), но оказались неправы:
«Не имеет значения, сколько слов, означающих предметы, понимает собака: известные слова в любом случае активируют психику. Это позволяет предполагать, что способность соотносить предметы с их названиями есть абсолютно у всех собак».
По словам авторов статьи, результаты их исследования способны изменить представления о характеристиках собак как биологического вида и том, как люди используют и понимают язык. После этого открытия могут появиться новые теории и модели эволюции языка. В дальнейшем исследователи планируют разобраться, откуда у собак способность соотносить слова и предметы и связана ли она с уникальным опытом жизни с людьми. Кроме того, они хотят понять, почему собаки не показывают, что распознают названия различных объектов.
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