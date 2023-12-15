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Этологи узнали, какие черты присущи одаренным собакам
Венгерские исследователи проанализировали поведение относительно большой выборки «талантливых» собак и выявили общие черты, которые им характерны.
Огромное число владельцев собак считают, что именно их питомец особенный, умный и одаренный. Чтобы убедиться в этом, достаточно посетить собачью площадку. Некоторые хозяева расскажут, что их питомец понимает «абсолютно все», причем с полуслова, и способен даже читать мысли. Пожалуй, собаки в самом деле могут показывать чудеса некоего интуитивного понимания — по крайней мере, нам может казаться, что это так.
Но наука не терпит предположений, а факт остается фактом: по-настоящему одаренные животные — большая редкость. Это показал пример знаменитой гориллы Коко, которая была способна «разговаривать» на специально созданном языке жестов, или бонобо Канзи, прозванного обезьяньим гением. По сравнению с ними подавляющее большинство других исследуемых приматов далеко не так умны и, более того, не поддаются обучению в той степени, которую демонстрировали Коко, Канзи и прочие одаренные животные.
То же самое можно сказать о собаках. По-настоящему «талантливые» питомцы встречаются крайне редко. Поэтому ученым из Университета имени Лоранда Этвеша (Венгрия) пришлось постараться, чтобы набрать для своего исследования сравнительно большую выборку таких собак. Обычно, в силу редкости явления, в подобных работах участвуют лишь несколько животных — как правило, всего одно или два. Новое исследование ученых опубликовано в журнале Scientific Reports.
Поиск проводили по такому критерию, как способность собак запоминать названия большого числа своих игрушек. Когда владельцы питомцев писали ученым, что их собака именно такая, те давали им инструкцию, как самостоятельно протестировать ее на наличие этой способности, записав на видео результаты теста. Когда исследователи посмотрели множество таких записей, они отобрали лучших кандидатов и вновь протестировали животных. Затем владельцы заполнили специальные анкеты, в которых рассказывали о жизненном опыте питомцев, о том, обучались ли они тем или иным навыкам, как их дрессировали и так далее.
Ученые выбрали 41 собаку (18 самок и 23 кобеля) из девяти стран: США, Великобритании, Бразилии, Канады, Норвегии, Нидерландов, Испании, Португалии и Венгрии. Оказалось, 56,1 процента одаренных собак, как и ожидалось, принадлежали к породе бордер-колли. Но исследователи также обнаружили, что способность запоминать множество названий игрушек есть и у других пород, ранее считавшихся не самыми интеллектуальными. Среди них: померанский шпиц (две собаки из выборки), пекинес, ши-тцу, корги, пудель (по одной собаке на породу) и несколько особей метисов. Кроме них, в числе «гениев» оказались: помесь бордер-колли и лабрадора, вельш-корги, миниатюрная австралийская овчарка, немецкая овчарка и другие ожидаемые в выборке породы.
«Удивительно, но большинство владельцев сообщили, что они не учили собак помнить названия игрушек: питомцы запоминали их спонтанно», — рассказал ведущий автор исследования Шейни Дрор. Более того, подавляющее большинство хозяев не имели профессионального опыта дрессуры животных, да и ученые не обнаружили корреляции между уровнем опыта в обращении с собаками и способностью тех запоминать названия игрушек.
Помимо этой способности, исследователи выявили и другие общие черты, присущие только одаренным собакам: способность запоминать большое количество человеческих слов вообще («словарный запас») и высокая скорость обучения.
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