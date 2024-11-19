Эксперимент показал, чью сторону выбирает собака в семейной ссоре

Ученые из Аргентины в серии экспериментов проследили за поведением домашних собак во время разногласий между членами семьи и выявили у четвероногих питомцев ряд характерных реакций на конфликт.

Из наблюдений за собаками хорошо известно, что они чутко реагируют на эмоциональное состояние владельцев. К примеру, псы могут сильно переживать при звуках человеческого плача. Еще питомцы ощущают стресс людей по запаху и могут плакать от радости при воссоединении с хозяином после разлуки.

Группа этологов из Университета Буэнос-Айреса (Аргентина) недавно подробнее изучила поведение собак во время конфликта между хозяевами. Для нового эксперимента привлекли 23 пса разных пород, в том числе сибирского хаски, бордер-колли, пуделя и таксу. Их хозяев попросили дважды разыграть семейную ссору на глазах у питомцев.

По инструкции люди должны были пытаться завладеть каким-то предметом, стоящим между ними. При этом «агрессору» полагалось кричать на «жертву», отбирать предмет, демонстрировать злость и размахивать руками. Две постановочные ситуации были схожими, различаясь только интенсивностью конфликта. В частности, во втором случае «агрессор» проявлял больший напор и враждебность, а «жертва» — подавленность и уныние.

На постконфликтном этапе владельцы садились в комнате, не глядя друг на друга. Все происходившее в эксперименте снимали на камеру, а исследователи наблюдали за поведением собак с помощью сервиса видеосвязи Zoom.

В комментарии Daily Mail ведущий автор исследования Мариана Бентосела (Mariana Bentosela) рассказала, что во время ссор собаки чаще смотрели на «жертв», чем на «агрессоров», и старались держаться ближе к первым, демонстрируя так называемое аффилиативное поведение. Также анализ действий собак выявил у них признаки стресса: животные приседали, прижимали уши, учащенно дышали через приоткрытую пасть, опускали хвост или зевали.

По завершении конфликта питомцы предпочитали сначала подойти к «пострадавшей стороне», а не к «обидчикам». В целом животные меньше контактировали со вторыми, что ученые интерпретировали как попытку избегания.

Объясняя такое поведение, этологи отметили, что собаки воспринимают людей как часть своей группы. Поэтому стремление облегчить состояние «жертв» может быть способом уладить конфликт и сплотить группу.

По мнению исследователей, такая чуткость собак к негативным эмоциям и предрасположенность поддерживать «пострадавшую сторону» — неотъемлемая часть их привязанности к людям. Подобные свойства особенно важны, когда псы не только играют роль домашних любимцев, но еще участвуют в разного рода терапевтических мероприятиях, например помогают пациентам справляться с болью или психологическими трудностями, заключили авторы новой работы. Статья о ней вышла в журнале Ethology.

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