Серые киты выпустили пузыри, чтобы поесть на мелководье

Группа биологов изучила поведение серых китов, которые питаются зоопланктоном на мелководье близ западного побережья Северной Америки. Выяснилось, что эти морские животные упрощают себе погружение, выпуская струю пузырей. Причем чаще всего так поступали именно крупные особи.

Организм любого животного обычно не расходует энергию попусту и стремится ее сэкономить, оптимизируя как сиюминутные действия, так и физиологию в целом. Поэтому, например, тело рыб и других морских обитателей обтекаемо — таким образом минимизируется сопротивление среде. С точки зрения траты энергии питание — наиболее интересный процесс, ведь в это время существо и получает, и тратит ресурсы.

Морские млекопитающие, когда ищут добычу, вынуждены тратить много сил и времени на ориентирование в крайне неоднородной и опасной среде. Им приходится задерживать дыхание, приспосабливаться к давлению на разной глубине, адаптировать отдых и при этом эффективно охотиться. Северные морские слоны, например, в сезон прокорма, когда по несколько месяцев находятся в воде, спят всего два с половиной часа в сутки, погружаясь при этом по спирали на дно.

Некоторые животные манипулируют запасом кислорода, чтобы не тратить энергию на передвижения: выдох упрощает погружение, если добыча находится на глубине. Но что делают животные (особенно такие большие, как киты), питающиеся на мелководье?

Последовательные фотографии, извлеченные из видеозаписи с дрона, на которых запечатлены взрывы пузырей, произведенные серыми китами во время «стойки на голове» (а), неподвижного плавания на боку (б), кормления под водой (в). На изображениях 1-5 в каждой панели показан взрыв пузыря от начала выдоха (1) до продолжения кормления кита после того, как пузырь рассеялся на поверхности (5) / © Ecology and Evolution, Clara N. Bird et al.

Биологи из Европы и США изучили поведение серых китов во время кормежки на мелководье. Ученые давно фиксировали, как разные киты выдыхают, создавая настоящий взрыв из пузырей. В новом исследовании, опубликованном в журнале Ecology and Evolution, они проверили гипотезу, что, выпуская пузыри, киты тратят меньше энергии на неглубоководное питание и помогают себе погружаться. Для этого специалисты проанализировали видеонаблюдения за серыми китами, которые записывались с беспилотников в течение семи лет.

Исследуемая группа серых китов состояла из 75 особей. С июня по ноябрь они кормятся в водах Северной Калифорнии (США) и Британской Колумбии (Канада), на глубине менее 20 метров. Рацион этих китов состоит из зоопланктона, придонных и других беспозвоночных. Интересно, что в охоте животные применяют разные тактики: вертикально замирают с опущенной головой, двигаются боком или вперед почти у самого дна. «Стойка на голове», как отметили ученые, может быть крайне энергозатратным способом питания, но она оказалась самой популярной.

Выпуск пузырей происходил в среднем через 27 секунд после начала погружения — и чаще всего, когда киты были в вертикальном положении. Примечательно, что общая длина тела влияла на частоту взрывов пузырей: более длинные киты, которым труднее погружаться, чаще выпускали струю пузырей.

Кроме того, подобная тактика увеличивала время погружения, что указывает на ее вспомогательную функцию, заключили биологи. Взрыв пузырей может экономить китам кислород, упрощая движения к пище.

Пузырями манипулируют и другие морские животные: кашалоты и гренландские киты помогают себе погружаться на глубину с помощью пузырей, а горбатые киты пузырями загоняют добычу в угол. Также есть версия, что серые киты могут общаться, выпуская пузырьковые струи, но для ее подтверждения пока не хватает данных. Вероятно, взрывы пузырей — это поведенческая адаптация, передающаяся в группе через обучение.

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