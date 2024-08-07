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20 минут назад
Росатом
15

«Росатом» помог наладить поставки препарата для детей, больных раком

4.4

С конца июля предприятия «Росатома» и Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика А. М. Гранова возобновили еженедельные поставки метайодбензилгуанидина в московские больницы. Этот радиофармпрепарат необходим для спасения грудных детей с нейробластомой — одним из самых распространенных и агрессивных видов рака.

Росатом
# йод-123
# нейробластома
# онкология
# онкопатология
# рак
«Росатом» помог наладить поставки препарата для детей, больных раком / © Роман Исупов, АО «Радиевый институт имени В. Г. Хлопина»

В прошлом году производство сырья в российской столице остановили по техническим причинам. Благодаря предприятиям госкорпорации «Росатом» (АО «В/О «Изотоп» и АО «Радиевый институт имени В. Г. Хлопина»), а также Министерству здравоохранения удалось найти альтернативного поставщика сырья — ФГБУ «РНЦРХТ имени академика А. М. Гранова».

Препарат вновь запустили в производство и поставляют в больницы Москвы на регулярной основе. Причем оперативно. Дело в том, что метайодбензилгуанидин (123I-МИБГ) имеет в составе йод-123 — короткоживущий изотоп с небольшим периодом полураспада, поэтому его быстрая доставка до места назначения крайне важна.

С помощью 1231-МИБГ не лечат рак, но оценивают функциональное состояние симпатической нервной системы при диагностике нейробластомы у грудничков. Это позволяет выявить метастазы, оценить, на какой стадии находится заболевание, достоверно контролировать процесс лечения и его динамику. Диагностика метайодбензилгуанидином — золотой стандарт протоколов лечения нейробластомы. Он применяется и в России, и за рубежом, а аналогов ему не существует.

Диагноз «нейробластома» ежегодно ставят 350 детям в России. Из них 150 имеют IV стадию рака, которая отличается неблагоприятным прогнозом для жизни.

«Предприятиями „Росатома“ была проделана большая работа для налаживания регулярных поставок этого препарата, необходимого для диагностики злокачественных эндокринных новообразований у детей. Теперь клиники Москвы, нуждающиеся в этом препарате, смогут получать его на еженедельной основе», — отметила директор направления медицинских изотопов АО «В/О «Изотоп» Елена Еремина.

Благодаря работе специалистов Российского научного центра радиологии и хирургических технологий стало возможным облучать мишени для наработки йода-123. Из этих мишеней и производят препарат. Сейчас из института каждую неделю выезжает специальный транспорт АО «В/О «Изотоп», который оперативно доставляет 1231-МИБГ в московские больницы. Радиофармпрепарат не нуждается в дополнительной обработке и полностью готов к использованию.

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Росатом
15 статей
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» — российский государственный холдинг, объединяющий более 360 предприятий атомной отрасли.
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Росатом
# йод-123
# нейробластома
# онкология
# онкопатология
# рак
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