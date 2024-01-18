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Секс до смерти и каннибализм: биологи рассказали о жизни сумчатых мышей из Австралии
Выяснились новые подробности из жизни сумчатых мышей рода Antechinus, которые известны своими самоубийственными секс-марафонами в сезон размножения. Благодаря фотосвидетельствам ученые теперь доподлинно знают, что эти плотоядные сумчатые практикуют каннибализм.
В работе, опубликованной в журнале Australian Mammalogy, речь идет о виде Antechinus mimetes mimetes, обитающем в юго-восточной части Австралии (штаты Новый Южный Уэльс и Виктория).
В брачный период, который длится одну-три недели, самцы и самки этих сумчатых мышей беспорядочно спариваются до 14 часов кряду. Затем самцы гибнут, поскольку на фоне резкого выброса тестостерона в их организме бесконтрольно повышается кортизол, достигая патологического уровня. Умершие служат источником пищи для еще живых самцов, а также для беременных или кормящих самок A. m. mimetes.
Ранее было известно, что каннибализм присущ некоторым представителям семейства Dasyuridae. К нему наряду с сумчатыми мышами принадлежат более крупные австралийские эндемики, такие как тасманийские дьяволы и пятнистые сумчатые куницы. Тем не менее наблюдать подобное поведение в дикой природе удается редко.
В августе 2023 года такая возможность появилась в Национальном парке Новой Англии (штат Новый Южный Уэльс). Исследователи смогли запечатлеть на фото, как представитель Antechinus mimetes поедает своего недавно умершего сородича. Видовую принадлежность обоих животных определили с учетом размеров их тел, длины передних лап, маленьких ушей и глаз, цвета меха и мохнатости, а также по месту съемки.
Пол сумчатой мыши, которую застигли за каннибализмом, точно не установили, но ученые склоняются к тому, что это самец.
«Сумчатая мышь, поедавшая мертвого собрата, выглядела сильной и имела крупные размеры. Однако у животного был поврежден правый глаз, а на лапах и плечах отсутствовала шерсть, что может быть последствиями переживаемого самцами стресса. Возможно, ему вскоре тоже было суждено стать чьей-то пищей», — рассказал Энрю Бейкер ( Andrew Baker), один из авторов работы и доцент в области биологичских и экологических наук из Квинслендского технологического университета (Австралия).
Авторы считают свое исследование важным, поскольку в нем удалось задокументировать пример каннибализма у млекопитающих с необычной для этого класса животных чертой — семельпарией, или моноцикличностью, при которой самцы размножаются только один раз и вскоре после этого умирают.
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