  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
4 минуты назад
Юлия Трепалина
7

Биологи рассказали о последствиях «разводов» у малых пингвинов

4.8

Ученые более 10 лет наблюдали за малыми пингвинами (Eudyptula minor) в заповеднике на австралийском острове, чтобы разобраться в перипетиях их жизни, в том числе любовных, а также понять, от чего зависит репродуктивный успех колоний этих морских птиц.

Биология
# малые пингвины
# морские птицы
# Пингвины
# поведение животных
# разводы
# размножение
# репродуктивный успех
Малые пингвины
Малые пингвины / © Cburnett, Wikimedia Commons

Остров Филлип в 125 километрах к юго-востоку от Мельбурна считают крупнейшим поселением малых пингвинов: численность их популяции там оценивают примерно в 37 тысяч. Миллионы туристов ежегодно приезжают в это место, чтобы посмотреть природные парки и увидеть «парад пингвинов» — своеобразный «марш», который птицы устраивают, когда выходят из океана после заката солнца и группами направляются по пляжу к своим норам в песчаных склонах.

Биологи из Университета Монаша (Австралия) совместно с коллегами из Германии и Новой Зеландии на протяжении 13 брачных сезонов (с августа по февраль в 2000-2012 годах) отслеживали поведение малых пингвинов на одном из участков их мегаколонии. Результаты исследования представили в статье, недавно вышедшей в журнале Ecology and Evolution.

Ученым известно, что представители вида Eudyptula minor живут парами и могут длительно сохранять верность друг другу, иногда всю жизнь. Тем не менее наблюдения на острове Филлип опровергли распространенное мнение об их моногамии.

Выяснилось, что смена партнеров не редкость у малых пингвинов: за период исследования биологи зарегистрировали почти 250 «разводов» приблизительно у тысячи пар, которых отслеживали. В комментарии к пресс-релизу соавтор исследования профессор Ричард Рейна (Richard Reina) отметил, что у пингвинов часто бывают и «интрижки» на стороне.

Как установили ученые, на расставание влияло множество причин, но среди наиболее частых были недостаточное число птенцов в выводке и стресс из-за условий внешней среды, подрывавший устойчивость пар.

Исследователи обнаружили, что «разводы» и вступление в новые «союзы» коррелировали с меньшим репродуктивным успехом колонии в общем. Когда биологи сопоставили этот фактор с другими, включая поведенческие особенности птиц, временные затраты на добычу пропитания и экологические условия, частота «разводов» оказалась самым надежным предиктором репродуктивного успеха колонии пингвинов. Если больше птиц оставались с партнерами по предыдущему брачному сезону, успешность размножения была выше.

С учетом полученных результатов исследователи заключили, что мониторинг частоты «разводов» может служить неинвазивным инструментом для отслеживания репродуктивных тенденций у морских птиц, особенно в популяциях, живущих в изменчивых внешних условиях. Изучение и понимание этой динамики важны для сохранения малых пингвинов и других пернатых обитателей острова Филлип.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Биология
# малые пингвины
# морские птицы
# Пингвины
# поведение животных
# разводы
# размножение
# репродуктивный успех
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
21 Янв
Бесплатно
Математика и компьютерные науки в фильмах и сериалах: во что мы верим?
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
21 Янв
900
Итоги 2024 в зоологии позвоночных
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Янв
Бесплатно
Зачем людям Марс?
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
22 Янв
Бесплатно
Бионическое моделирование электрических рыб
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
22 Янв
Бесплатно
Где может водиться рыбка в Солнечной системе
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
22 Янв
600
Франки: происхождение и путь к власти
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
22 Янв
900
Микробиологические итоги 2024 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
23 Янв
900
Астрофизические итоги 2024 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
23 Янв
500
Змеи Грузии. Разнообразие, эволюция и особенности
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 17:59
Юлия Трепалина

Мемы улучшили оценки по биологии и отношение старшеклассников к предмету

Сниженная концентрация внимания у молодежи побуждает педагогов к внедрению новых, более увлекательных методик, способных поддерживать интерес к обучению у поколения Z. Проведенный на Филиппинах эксперимент показал, что использование специализированных мемов может положительно влиять на успеваемость учеников и их отношение к дисциплине.

Психология
# внимание
# зумеры
# мемы
# образование
# обучение
# поколение Z
# учеба
# школа
18 января
Елена

Химики разработали первый двумерный материал, гибкий и прочный, как кольчуга

Ученые Северо-Западного университета (США) синтезировали новый материал с исключительными свойствами. Очень прочный, но в то же время гибкий и легкий, полученный ими полимер может изготавливаться в больших объемах, а применяться при создании бронежилетов и баллистических тканей.

Химия
# кристалическая структура
# материаловедение
# полимер
Вчера, 14:39
Березин Александр

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

В последние годы в России наблюдается настоящий бум увлажнителей воздуха, причем самое популярное решение — ультразвуковые. Одновременно в научной литературе одна за другой выходят работы о вредности таких устройств: от них в вашей комнате образуется даже больше микрочастиц, чем в воздухе в центре Пекина в плохой день. Альтернативные технические решения лишены подобных недостатков, но и они при неграмотном обслуживании привели к массовой гибели людей в Южной Корее. Тем не менее ученые подчеркивают, что сухой зимний воздух резко поднимает частоту болезней и многих других неприятностей. Что делать, чтобы этого избежать?

Технологии
# здоровье
# медицина
# увлажнители воздуха
Выбор редакции
18 января
Елена

Химики разработали первый двумерный материал, гибкий и прочный, как кольчуга

Ученые Северо-Западного университета (США) синтезировали новый материал с исключительными свойствами. Очень прочный, но в то же время гибкий и легкий, полученный ими полимер может изготавливаться в больших объемах, а применяться при создании бронежилетов и баллистических тканей.

Химия
# кристалическая структура
# материаловедение
# полимер
14 января
Елизавета Александрова

В земной мантии нашли гигантские структуры неизвестного происхождения

По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.

Геология
# геология
# литосферные плиты
# мантия Земли
# субдукция
# тектоника плит
17 января
Юлия Трепалина

Метаанализ показал, кто из детей чаще становится любимчиком родителей

Группа американских исследователей рассмотрела несколько десятков научных работ по теме родительского фаворитизма, чтобы разобраться в нюансах этого психологического явления и выяснить, как отношение родителей к детям связано с разными факторами, в том числе очередностью их рождения, возрастом, полом и чертами личности.

Психология
# дети
# детско-родительские отношения
# родители и дети
# родительский фаворитизм
# семья
# черты личности
13 января
Юлия Трепалина

Психологи выяснили, как с годами меняются предпочтения людей в плане возраста партнера

Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.

Психология
# возраст
# выбор партнера
# мужчины и женщины
# романтические отношения
14 января
Елизавета Александрова

В земной мантии нашли гигантские структуры неизвестного происхождения

По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.

Геология
# геология
# литосферные плиты
# мантия Земли
# субдукция
# тектоника плит
27.12.2024
ФизТех

Российские ученые разработали эффективные способы экранирования вольфрама от термоядерной плазмы

Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.

ФизТех
# висмут
# вольфрам
# термоядерная плазма
# термоядерный реактор
# термоядерный синтез
# экранирование
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Биологи рассказали о последствиях «разводов» у малых пингвинов

    4 минуты назад

  2. Театральная деятельность улучшила социализацию подростков

    2 часа назад

  3. Определены универсальные зависимости параметров генерации волоконных лазеров

    2 часа назад

  4. Найден способ сократить негативное воздействие отходов оптоволокна

    2 часа назад
Выбор редакции

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

Вчера, 14:39

Последние комментарии

Алексей Максимов
1 час назад
На основании чего в статье утверждается, что работа УЗ-увлажнителя вызывает появление в воздухе микрочастиц?Откуда (из каких источников/из чьих

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

Sam Dowson
2 часа назад
"В прошлом же году режим Эль-Ниньо переключался в свою противоположность, Ла-Нинью." - официально (по ВМО) Ла-Нинья так и не наступила и скорее всего

Осадки на Земле неожиданно достигли рекордного уровня

Алексей Максимов
2 часа назад
rufus20145, Разрешите поинтересоваться, вы считаете, что читателям, чтобы иметь полную/адекватную картину нужно читать комментарии? 1. Автор статьи

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

Марк Цукерман
3 часа назад
Иван, я регулярно просматриваю NS и видел крутые выпады, которые просто не успевают удалить; но зачем ориентироваться на плохую практику?

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

Uber Cynic
3 часа назад
Александр, когда всё закончится вы статейку накатаете - "Почему цели СВО не были достигнуты и могла ли 1-я армия в мире взять Куiв в 2022 году?" 😁😁😁

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Seva
3 часа назад
Дарья, лунатиков естественно

Луну впервые включили в список объектов, находящихся под угрозой исчезновения

Александр Хасанов
4 часа назад
Михаил, я вижу, что вы попали в сети зеленой западной пропаганды. Это которая не бьется с физическими законами природы. Изначальный план отказа от

Эволюция электромобилей не позволит им разрешить климатический кризис

figerdron _
4 часа назад
Оман и Мьянма? Зачем им космос...

Инфографика: мировые расходы на космонавтику в 2024 году достигли рекордного уровня

Иван Колупаев
4 часа назад
М., не переживайте, автору приходилось выслушивать и куда более крепкие выражения чем "апартаменты" от своих горячих поклонников😁

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

Антон Сидорук
5 часов назад
Снуп дог, ты ли это?

Восстановлен облик «человека-дракона», жившего 150 тысяч лет назад

Я Всё
5 часов назад
Человек, устал что ли или приболел?

Химики разработали первый двумерный материал, гибкий и прочный, как кольчуга

Николай Мязин
5 часов назад
Значительный минус электромобиля для потребителя - быстрая потеря стоимости. По данным американского сайта Caredge.com за 5 лет стоимость гибридной

Эволюция электромобилей не позволит им разрешить климатический кризис

Бек Касенов
5 часов назад
Все же лучше, чем выжигать иммунитет радиацией и химией. Я за такую медицину

Медики ударили по человеческому раку, замаскировав его клетки под свиные

Hell Sage
5 часов назад
"Также он отличается беспрецедентной плотностью — 100 триллионов на квадратный сантиметр". 100 триллионов яблок, ананасов или груш?)))

Химики разработали первый двумерный материал, гибкий и прочный, как кольчуга

Александр Березин
6 часов назад
Uber, извините, но я не украинец, чтобы меня волновала судьба носа Путина. С такими интересами вам, опять же, на УНИАН нужно, а не на научно-популярный

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Дарья Л.
6 часов назад
Сергей, кого вы имели ввиду под "хозяевами Луны"?

Луну впервые включили в список объектов, находящихся под угрозой исчезновения

Никита
6 часов назад
Сергей, мне показалось, или вы только что попытались обосновать смену сезонов на земле приближением и отделением последней от солнца?

Луну впервые включили в список объектов, находящихся под угрозой исчезновения

Человек Человечный
8 часов назад
А, у нас зато "Орешник" есть, Эля-качЕля.

Химики разработали первый двумерный материал, гибкий и прочный, как кольчуга

Марк Цукерман
10 часов назад
Иван, человек - существо уникально гибкое. То, что для одних - ужас, для других - привычная реальность. Что касается площади, приходящейся на одного

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

Uber Cynic
10 часов назад
Александр, ну что же нос путина совершенно готов к очередному справедливому договорнячку. 😁 нос поздравил трампа и сказал что готов к

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно