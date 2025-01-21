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Биологи рассказали о последствиях «разводов» у малых пингвинов
Ученые более 10 лет наблюдали за малыми пингвинами (Eudyptula minor) в заповеднике на австралийском острове, чтобы разобраться в перипетиях их жизни, в том числе любовных, а также понять, от чего зависит репродуктивный успех колоний этих морских птиц.
Остров Филлип в 125 километрах к юго-востоку от Мельбурна считают крупнейшим поселением малых пингвинов: численность их популяции там оценивают примерно в 37 тысяч. Миллионы туристов ежегодно приезжают в это место, чтобы посмотреть природные парки и увидеть «парад пингвинов» — своеобразный «марш», который птицы устраивают, когда выходят из океана после заката солнца и группами направляются по пляжу к своим норам в песчаных склонах.
Биологи из Университета Монаша (Австралия) совместно с коллегами из Германии и Новой Зеландии на протяжении 13 брачных сезонов (с августа по февраль в 2000-2012 годах) отслеживали поведение малых пингвинов на одном из участков их мегаколонии. Результаты исследования представили в статье, недавно вышедшей в журнале Ecology and Evolution.
Ученым известно, что представители вида Eudyptula minor живут парами и могут длительно сохранять верность друг другу, иногда всю жизнь. Тем не менее наблюдения на острове Филлип опровергли распространенное мнение об их моногамии.
Выяснилось, что смена партнеров не редкость у малых пингвинов: за период исследования биологи зарегистрировали почти 250 «разводов» приблизительно у тысячи пар, которых отслеживали. В комментарии к пресс-релизу соавтор исследования профессор Ричард Рейна (Richard Reina) отметил, что у пингвинов часто бывают и «интрижки» на стороне.
Как установили ученые, на расставание влияло множество причин, но среди наиболее частых были недостаточное число птенцов в выводке и стресс из-за условий внешней среды, подрывавший устойчивость пар.
Исследователи обнаружили, что «разводы» и вступление в новые «союзы» коррелировали с меньшим репродуктивным успехом колонии в общем. Когда биологи сопоставили этот фактор с другими, включая поведенческие особенности птиц, временные затраты на добычу пропитания и экологические условия, частота «разводов» оказалась самым надежным предиктором репродуктивного успеха колонии пингвинов. Если больше птиц оставались с партнерами по предыдущему брачному сезону, успешность размножения была выше.
С учетом полученных результатов исследователи заключили, что мониторинг частоты «разводов» может служить неинвазивным инструментом для отслеживания репродуктивных тенденций у морских птиц, особенно в популяциях, живущих в изменчивых внешних условиях. Изучение и понимание этой динамики важны для сохранения малых пингвинов и других пернатых обитателей острова Филлип.
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